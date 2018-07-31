О чем заявил Олешко перед своей гибелью: "Когда вы начнете не дули в карманах держать?"

Бердянский активист и ветеран АТО Виталий Олешко (позывной "Сармат") за несколько часов до своей гибели проводил в Facebook видеотрансляцию. В прямом эфире активист резко критиковал городскую власть за то, что в Бердянске не убирается мусор.

24 канал сообщал, что Виталия Олешко "Сармата" убили 31 июля в Бердянске двумя выстрелами в спину. Это случилось после заседания горисполкома, на котором присутствовал Олешко.

Его друзья и соратники предполагают, что убийство Олешко, вероятно, заказал бывший мэр Бердянска, а ныне народный депутат Александр Пономарев. Известно, что с Олешко у него был давний конфликт.

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Только что мы с друзьями ехали по городу после исполкома. Вы слышали наши вопросы и Аргийцу в том числе, и руководству города по уборке и вывозу мусора и так далее. Несколько дней назад мы пытались общаться с заместителем городского головы по ЖКХ Гарячовим. Мы не раз задавали ему один и тот же вопрос: "Когда ты уберешь?" А он говорит: "Да мы убираем". А мы ему опять: "Когда уберешь?", А он: "А мы убираем",

– рассказал во время видеотрансляции Олешко.

После этого активист показал кадры, на которых изображены переполненные свалки, из которых вываливаются кучи отходов.

"Судя по запаху и залежавшихся ветвях, это здесь лежит уже недели 2-3 точно и не вывозится. Берданцы узнают этот район – "Ритуал", улица Нагорная", – прокомментировал свалку Олешко.

Ваня Братеньков, Григорий Гаячов, Аргиец, обращаюсь к вам 100500 раз. Когда вы начнете убирать город? Когда вы начнете вовремя вывозить мусор, убирать контейнеры, стихийные свалки? Когда вы будете проводить беседы с жителями частного сектора? Когда начнется системная работа коммунального хозяйства города? Когда вы начнете не дули нам в карманах держать, а заниматься реальными вопросами жизнеобеспечения города?,

– заявил активист.

После этого он заявил, что через час планирует прибыть на заседание земельной комиссии и поговорить с "сепаром Безверхим" (Владимир Безверхий – депутат Бердянского горсовета, председатель земельной комиссии, – ред.), а также задать вопросы заместителю городского головы Оксане Деевой.