О чиновнике КГГА, который получил 5 миллионов в подарок от бабушки и других "одаренных"

Квартиру в центре Киева стоимостью 1 миллион 700 тысяч гривен в подарок получил Денис Суховий. Он работает в Киевской городской госадминистрации, где занимается транспортной инфраструктурой. Квартиру чиновник получил в 2018 году от своей матери, и это – далеко не единственный его масштабный презент от родственников.

Семья работает много лет

Об этом рассказали журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом". Сам Суховий объясняет подарок просто: его сделали в честь исполнения 33 лет. К слову, в 2017 году мать одолжила сыну 900 тысяч гривен, которые он потратил на покупку новенькой Subaru Forester.

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Денис Суховий согласился прийти в студию "Наши деньги", чтобы ответить на вопросы. Журналисты готовились услышать убедительные объяснения. Но о происхождении средств на подарки сотрудник КГГА отвечал однотипно, заученно и скупо.



В студии чиновник слово в слово повторял текст из официального ответа

Суховий: "Семья работает много лет, в том числе членом семьи является моя мать".

Журналист: "Но ведь ваши родители являются врачами, а врачи не зарабатывают такие большие деньги. И ваша семья никогда не занималась бизнесом".

Суховий: "Моя семья работает много лет, в том числе членом семьи является моя мать".

Любят Дениса Сухового и другие родственники. Его 80-летняя бабушка, например, в 2017 подарила чиновнику почти 5 миллионов гривен

Мотив ее поступка заключается в том, что я являюсь ее внуком,

– четко объяснил чиновник.

Конечно же, бабушка тоже работала много лет и даже имела награды и медали. Но откуда точно у нее 5 миллионов – Денис Иванович не спрашивал.



История о налоговике, которого очень любит его отец

Я породил ему четверых внуков

Руководитель районной налоговой Киева Олег Билецкий осенью 2018 года получил в подарок свыше 4 миллиона гривен. Объяснил это тем, что "породил четверых внуков". Так что по миллиону за внука налоговику подарил отец, который еще не так давно работал прокурором Львовской области.



Олег Билецкий четко объяснил журналисту, за что получил столько денег в подарок

Откуда у отца Олега Билецкого деньги? По версии сына – он имел элитную недвижимость. Хотя, стоит говорить не "имел", а "имеет". Как для человека, который до люстрации работал или в прокуратуре или в налоговой милиции, или в аппарате Верховной Рады, недвижимости у Билецкого-старшего – много. 13 лет на госслужбе, как-никак.



Два новеньких дома под Киевом – лично на отце



Еще один во львовском коттеджном городке на жене с нулевыми доходами

Три квартиры во Львове – тоже на жене

А заработал на все это отец-прокурор еще в 90-х, по версии сына-налоговика: "Мой отец занимался бизнесом в 90-е – начале 2000-х. В том числе и нефтяным". Но какую именно недвижимость продал отец, чтобы подарить сыну 4 миллиона – "Наши деньги" так и не поняли. Ибо описанная коллекция жилья остается в семье госслужащих.



Очень любит подарки и Оксана Нечипорук

За все ответит пресс-служба

Добрые родственники и у коллеги Билецкого по профессии Оксаны Нечепорук. Она работает в налоговой Киева. Подарками ее декларации пестрят каждый год. В 2015 там появилось почти 6 миллионов подаренной наличности и половина квартиры бизнес-класса площадью 150 квадратных метров. Все это вроде бы подарили ее мужу.



Недвижимость перешла в собственность налоговика, только уже в виде наличных

Но другая половина квартиры изначально была записана на 80-летнего отца налоговика. Потом муж передарил ей свою долю апартаментов. А в прошлом году они с отцом продали ту квартиру за почти 4 миллиона. И в конце концов отец подарил дочери свою половину вырученных средств. Так вся недвижимость за несколько лет перекочевала к сотруднице налоговой, только в виде наличных. И, конечно, все с формулировкой "подарок".



Но ведь это ваша декларация, госпожа Нечипорук...

Казалось бы, проверять законность происхождения этих средств должно Национальное агентство по предотвращению коррупции. Но на практике это происходит выборочно, к тому же фактически все декларации проверяют пока в ручном режиме. Поэтому очень часто у НАПК просто не возникает вопросов к таким подаркам и они не видят в этом никаких проблем.

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Если чиновник не знает, как объяснить, откуда у него несколько миллионов, он может записать их в декларации как подарок – и спать спокойно. К слову, в 2018 году чиновники подали 3560 деклараций о существенных имущественных изменениях, в которых указали подарков на около 1,3 миллиарда гривен.

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