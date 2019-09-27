О Фирташе, отставке и незаконных застройках: эксклюзивное интервью с Кличко

О встрече с Дмитрием Фирташем, Сергеем Левочкиным и Петром Порошенко, желании уйти в отставку и проблемах в столице – в программе Даниила Мокрика "Ролевые игры" рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Про Столара и Суркиса

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе – кто ты. Суркис и Столар – это народные депутаты от партии Медведчука. Что вас связывает с ними?

Почему вы начинаете об этих людях. Я знаком со многими политиками и что?

Важно: Первая часть интервью с Виталием Кличко

Столар. Сейчас он в этой партии, до этого он был в партии "Наша Украина", то есть сейчас мы будем притягивать к каким партиям... Ну, гуляет человек по партиям, это избиратели должны сделать выводы.



Григорий Суркис и Вадим Столар

Возьмем одного или другого, это идет манипуляция, хочу сказать. Вы же не говорите, что он хорошего сделал.

Кто? Суркис?

Суркис, я про Столара не знаю.

Меня сегодня интересует то, что эти люди есть в партии Медведчука и отстаивают антиукраинскую повестку дня.

На тему политики я с ними не общался.

О встрече с Фирташем, Левочкиным и Порошенко

Недавно рассказывали и вы не отрицали того, что в 2014 году у вас была встреча в Вене с Фирташем, Левочкиным и Порошенко. Вы объяснили это тем, что вы договаривались о информационной поддержке в 2014 году перед выборами президента.

Я очень четко помню этот день, ибо это день рождения брата. И я находился в Австрии. Пригласили – приехал. Почему? Ибо от медиа зависит очень многое. "Интер" является одим из ключевых каналов. Да, информационная составляющая, и в это трудное время, она требовалась. Важна и правильная информационная поддержка по отношение к Украине.

Не секрет, что сегодня информация – это важнейшее оружие. И русские знают это лучше, чем кто-то другой. Канал Russia Today имеет такой же бюджет как бюджет нашего города.

Также не тайна, что в Украине очень мало, даже нет, независимых СМИ. Они находятся, к сожалению, так случилось исторически, в руках отдельных персон.



Какие СМИ контролируют украинские олигархи / Инфографика 24 канала

Это правда, но когда с ними договариваешься, то, как правило, они хотят что-то вместо этого.

Не договариваешься, а обращаешься с просьбой делаете то и то.

И они просто так соглашаются?

Политика – это общение. Это донесение своего мнения, убеждения людей.

Есть такое мнение, что они однажды сделали президента (речь идет о Порошенко, – 24 канал), а другого мэра. Как можно о таком договориться? Во-первых, Кличко избирали киевляне, а не какие-то ребята, которые сказали этот будет, а этот не будет. Это манипуляция.

Существует мнение, что в 2014 году Кличко улетел в Вену на тайную встречу с олигархами Дмитрием Фирташем, Сергеем Левочкиным и Петром Порошенко. Там эти трое якобы уговорили Кличко не баллотироваться, а вместо этого поддержать Порошенко и получить должность мэра Киева.

Вы же не будете отрицать, что телевизор очень помог Зеленскому стать президентом?

Да. Сейчас телевизор, который помог Зеленскому стать президентом, делает все для того, чтобы Кличко не избрали мэром. Потому что каждый день льется столько грязи, манипуляций и лжи, что я уже не выдержал и подал в суд.

Медиа имеет большую силу манипулировать людьми. Очень важна объективная информационная политика.



Сергей Левочкин, Дмитрий Фирташ и Петр Порошенко

Относительно Фирташа и Левочкина, они согласились с вами не захотев ничего в замен? Никаких преференций?

Никаких преференций, ничего на замену не было. Если бы были какие-то преференции, то это бы стало публичным и открытым.

Я Фирташа после этого ни разу не видел и убежден, что у Фирташа сейчас только одно желание, чтобы его не отправили в Америку. Как Кличко может ему в этом помочь, я не знаю.

Кто такой Дмитрий Фирташ?Влиятельный украинский бизнесмен и политик. Против него открыты уголовные производства по обвинению в коррупции – в США; через суд его лишили активов в Таджикистане. Сам олигарх отрицает эти обвинения как "абсурдные" и "политически мотивированные". С 2014 года проживает в столице Австрии – Вене.

Про критику украинцев

Вас много критикуют. Вы не жалеете, что пошли в политику?

Я не жалею. Больше всего по этому поводу я разговаривал с мамой. Она воспринимает все это очень близко, когда смотрит на эти негативные вещи.

Знаю, что бы я не делал на этом посту кому-то нравится это, а кому-то нет. Много есть противников. В спорте 99% людей относились ко мне прекрасно, если ты пошел в политику, то как минимум половина тебя не любит. А если ты кому-то мешаешь, то эта половина может тебя ненавидеть.

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Я взял на себя амбициозную задачу – изменить столицу. И я очень этому рад. Меня критикуют, но я не обращаю внимания на это. Вот этот "кличковский" мост, который сейчас критикуют, то сейчас уже заметно, как у нас изменилась туристическая составляющая, потому что люди ходят не на Крещатик гулять, а на Владимирскую горку.

Смотрите видео о неудачах переправы:

"Не каждый может посмотреть в завтрашний день" – что здесь смешного такого? Стало мемом и так далее. Да, действительно, не каждый может, а я могу.

Когда занимался спортом, этого не было. Пошел в политику – и он не может говорить, он вообще не думает, он боксер и в голове у него ничего нет.

Я сначала обращал на это внимание, а потом, знаете что? Мне безразлично, что Кличко что-то не то сказал, но мне не безразлично, что люди будут говорить, что Кличко сделал.

Мне важно менять свой город и отличаюсь от других политиков тем, что мне есть за что отчитываться. И дальше буду делать, не обращая внимание на эту критику, которая будет всегда.

О желании уйти в отставку

За пять лет мэрства были ли моменты, когда вы были готовы подать в отставку?

Были очень часто. Когда приходишь домой, а у меня в лифте такое большое зеркало и сам себя спрашиваю: "Ты уверен, что эта работа тебе нужна?". Но потом немного отдохнув утром спускаюсь и сам себе говорю: "Я просто так не сдамся".

О невыполненных обещаниях

Вы рассказывали, что можете отчитываться за то, что сделано. А я хочу поговорить о том, что еще не сделано. К примеру, почему за пять лет не открыто ни одной станции метро?

Очень хорошо, что метро вообще работало. Я взял город в такое сложное время, когда оно имело 18 миллиардов гривен, а долги составляли – 25 миллиардов гривен. Мы были банкротами. Город был на грани остановки развития.

Каждая станция метро – это несколько миллиардов гривен. Действительно, люди говорили, ты такой большой, два метра роста, железные мышцы, мировая звезда, иди и сделай. А как это сделать, когда в бюджете нет денег?

Действительно, достаточно сложно было. Я и сейчас могу сказать, когда экономика не работает, мы увеличили бюджет с 18 миллиардов до 60 миллиардов гривен. Когда я встречаюсь с иностранными финансовыми учреждениями, они меня спрашивают, сколько рост производства в городе, а я отвечаю – 3,5%. Потом спрашивают, а в бюджет сколько доходит, я говорю – до 30%. Откуда деньги? Из тени выводим.

Я помню, что в 2014 году вы обещали, что до конца вашего мэрства будет метро на Троещине.

Я обещал, занимался этим проектом и мы работаем. Я обещал, что до конца срока будет сообщение между правым и левым берегом. Про метро на Троещину, то для этого нужно еще лет 5 при финансировании. Где-то до 2024 года.

О незаконных застройках в Киеве

Есть еще одна проблема в Киеве – это застройки. Это то, на что люди больше всего жалуются. Почему так происходит?

В городе Киеве нет безработицы, в городе Киеве самая высокая заработная плата, в городе Киеве лучшие стандарты и если в других городах население уменьшается, то все едут в столицу жить, потому что есть нормальные условия.

Есть большой спрос на жилье. Киев ограничен в своих размерах. И так случилось, что нам досталось много узлов, которые мы развязываем сегодня.

Тот же Протасов Яр. Земли и проекты еще розданы не были в 2007 году, а сейчас, когда экономика оживилась, они начинают на этих площадках строить. Мы сейчас начинаем останавливать, где это возможно.

В чем суть скандала вокруг Протасового Яра?4 мая киевляне снова протестовали против очередной застройки. На этот раз застройщики "положили глаз" на гектары леса в Протасовом Яру, рядом с которым расположены Свято-Николаевский храм и Байковое кладбище. Застройщик уверяет, что для возведения комплекса, имеет все необходимые документы, получить которые им помог Окружной административный суд.



Этот участок решением Киевсовета еще в 2007 году был передан в аренду для строительства жилищно-торгового комплекса. При этом депутаты вывели эту территорию из категории зеленых зон. Законность решения подтвердили Окружной административный и апелляционный суды Киева в 2017 году. Они обязали департамент градостроительства и архитектуры выдать градостроительные условия на застройку участка.

Это возможно вообще бороться с незаконной застройкой в центральной части города?

Да. Нам не нужно так точечно это делать. Мы сейчас будем презентовать с немецкими экспертами генеральный план Киева. Для того, чтобы определиться каким образом город будет развиваться.



Виталий Кличко

О чем вы больше всего жалеете на своей должности? Что вы считаете своей самой большой ошибкой?

Много было неэффективных назначений. Я считаю, что шаги, которые я делал, были все правильными. Но то, что не сделал, не успел, таких вещей тоже достаточно много.

Глобальных ошибок, которые бы нанесли большой вред, слава Богу, не было.

Смотрите полное интервью с Виталием Кличко: