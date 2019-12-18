03:57
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      О газе и особом статусе Донбасса: вслед за разговором с Меркель Путин поговорил и с Макроном

      18 Читати новину українською
      Путин и Макрона поговорили об Украине / Коллаж 24 канала

      Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон 17 декабря говорили по телефону. Речь шла о результатах саммита в нормандском формате, об украинском Донбассе и транзите российского газа в Европу через Украину.

      Путин поблагодарил Макрона за хорошую организацию саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря – так сообщает официальный сайт президента России.

      Читайте также: Зеленский меняет Конституцию: поможет ли это завершить войну на Донбассе

      В России заявляют, что лидеры стран дали положительную оценку договоренностям, достигнутым во время саммита.

      Особое внимание в разговоре Путина и Макрона, говорят в России, посвятили трем пунктам:

      • Проблеме совместных шагов к правовому оформлению особого статуса Донбасса,
      • Обеспечению режима прекращения огня,
      • Обмена пленными между Киевом и Москвой.

      Отдельно лидеры Франции и России поговорили о транзите российского газа в страны Евросоюза через Украину.

      • Сообщения о разговоре Путина с Макроном на сайте французского президента пока нет.

      День перед этим, 16 декабря, президент РФ Путин также по телефону говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. В том разговоре главная острая тема была такой же: перспективы транзита российского газа через украинскую ГТС после 1 января 2020 года.

      Напомним, 9 декабря Макрона, Путин, Меркель и Зеленский лично встречались в Париже в нормандском формате.

      саммит
      О чем договорились на нормандской встречt в Париже / Инфографика 24 канала

      Читайте также: В ЕС признали законным созданиt украинского оператора ГТС: что это означает для Украины

      Певица Камалия изменила имидж для рождественского семейного фото
      17 декабря
      159
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Франции Новости России Газовый контракт Газ Оккупированные территории Владимир Зеленский Ангела Меркель Нормандская встреча 2019 Владимир Путин Эммануэль Макрон Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:30 Зеленський змінює Конституцію: чи допоможе це завершити війну на Донбасі
      Антон Голобородько 58
      17 декабря , 23:30 Особливий статус Донбасу: підводні камені закону
      Андрій Андрушків 53
      17 декабря , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      75
      17 декабря , 22:45 Главные новости 17 декабря: столкновения под Радой санкции против Украины и "Северного потока-2"
      Ірина Кошанська 252
      17 декабря , 22:00 Хакери Путіна: хто вони та чому США обіцяє за них п'ять мільйонів доларів
      Борис Немировський 2002
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук