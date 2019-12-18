О газе и особом статусе Донбасса: вслед за разговором с Меркель Путин поговорил и с Макроном
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон 17 декабря говорили по телефону. Речь шла о результатах саммита в нормандском формате, об украинском Донбассе и транзите российского газа в Европу через Украину.
Путин поблагодарил Макрона за хорошую организацию саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря – так сообщает официальный сайт президента России.
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В России заявляют, что лидеры стран дали положительную оценку договоренностям, достигнутым во время саммита.
Особое внимание в разговоре Путина и Макрона, говорят в России, посвятили трем пунктам:
- Проблеме совместных шагов к правовому оформлению особого статуса Донбасса,
- Обеспечению режима прекращения огня,
- Обмена пленными между Киевом и Москвой.
Отдельно лидеры Франции и России поговорили о транзите российского газа в страны Евросоюза через Украину.
- Сообщения о разговоре Путина с Макроном на сайте французского президента пока нет.
День перед этим, 16 декабря, президент РФ Путин также по телефону говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. В том разговоре главная острая тема была такой же: перспективы транзита российского газа через украинскую ГТС после 1 января 2020 года.
Напомним, 9 декабря Макрона, Путин, Меркель и Зеленский лично встречались в Париже в нормандском формате.
О чем договорились на нормандской встречt в Париже / Инфографика 24 канала
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