О главном: Детали обмена пленными. Траншея возле храма Днепра
В выпуске программы "О главном" за 16 апреля – в Украину вернулись 20 пленных, которых удерживали на подконтрольных России территориях Донбасса. Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал 24 каналу о деталях обмена. В Днепре вырыли глубокую траншею у входа в церковь УПЦ МП, где на Вербное воскресенье прихожан причащали из одной ложки.
Также в выпуске:
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