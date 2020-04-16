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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      О главном: Детали обмена пленными. Траншея возле храма Днепра

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 16 апреля – в Украину вернулись 20 пленных, которых удерживали на подконтрольных России территориях Донбасса. Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал 24 каналу о деталях обмена. В Днепре вырыли глубокую траншею у входа в церковь УПЦ МП, где на Вербное воскресенье прихожан причащали из одной ложки.

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      Теги: Обмен пленными Новости Украины Выпуск новостей Новости Днепра
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