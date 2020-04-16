О главном: Детали обмена пленными. Траншея возле храма Днепра

В выпуске программы "О главном" за 16 апреля – в Украину вернулись 20 пленных, которых удерживали на подконтрольных России территориях Донбасса. Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал 24 каналу о деталях обмена. В Днепре вырыли глубокую траншею у входа в церковь УПЦ МП, где на Вербное воскресенье прихожан причащали из одной ложки.

Также в выпуске:

Несмотря на карантин, в Мариуполе провели масштабное открытие магазина. Организаторы предложили покупателям 30% скидки. Правда, не все пришли в масках, дистанция не соблюдалась и толпа бросилась в открытую дверь.

На Буковине священник с коронавирусом отказывается от изоляции. Мол, не согласен с таким диагнозом. Следовательно, инфицированный намерен и в дальнейшем проводить богослужения.

Из-за COVID-19 на всех въездах в Киев установили 9 контрольно-пропускных пунктов. Если у кого-то обнаружат температуру 37,5 градусов, человека отправят на самоизоляцию.