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      О главном: Масштабное задымление в Киеве. Годовщина дебатов Зеленского и Порошенко

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 17 апреля – Киев накрыл плотный смог. Горожанам власть отметила, чтобы киевляне лишний раз не выходили на улицу и не открывали окна. Почти год назад, 19 апреля, состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Тогда на НСК "Олимпийский" собралось несколько тысяч человек.

      Также в выпуске:

      Ионинский монастырь в Киеве закрыли на карантин.

      19 больных коронавирусом обнаружили в духовной академии УПЦ МП.

      На Львовщине священник несмотря на карантин устроил крестный ход.

      В Полтаве люди массово покупали продукты в одном из супермаркетов "АТБ".

      Теги: Новости Украины Загрязнение воздуха Новости Киева Дебаты Зеленского и Порошенко Выпуск новостей
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