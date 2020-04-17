О главном: Масштабное задымление в Киеве. Годовщина дебатов Зеленского и Порошенко
В выпуске программы "О главном" за 17 апреля – Киев накрыл плотный смог. Горожанам власть отметила, чтобы киевляне лишний раз не выходили на улицу и не открывали окна. Почти год назад, 19 апреля, состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Тогда на НСК "Олимпийский" собралось несколько тысяч человек.
Также в выпуске:
Ионинский монастырь в Киеве закрыли на карантин.
19 больных коронавирусом обнаружили в духовной академии УПЦ МП.
На Львовщине священник несмотря на карантин устроил крестный ход.
В Полтаве люди массово покупали продукты в одном из супермаркетов "АТБ".
Комментарии
Читайте также
сегодня , 17:55 Задымление в Киеве: уровень загрязнения воздуха в столице снизился – фото, видео
сегодня , 16:06 На Житомирщине лесной пожар перекинулся на села, пострадал мужчина: фото и видео
сегодня , 16:31 В украинских городах усиливают карантин перед Пасхой: где и какие запреты будут действовать
powered by lun.ua
Выбор редакции
-
Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотретьсегодня , 18:56
-
Лукашенко о борьбе с коронавирусом в Беларуси: Мы идем по выбранному путисегодня , 14:24
-
Пыль вокруг Киева: насколько опасно и как защититьсясегодня , 13:59
-
На Львовщине устроили крестный ход для выноса плащаницы: полиция открыла делосегодня , 16:03
-
Задымление в Днепре и Запорожье: где в городах загрязненный воздух и какая причинасегодня , 16:18
-
В Киеве на Позняках горит кафе "Новая земля": фото и видео пожарасегодня , 15:20
Предложения партнеров
Комментарии