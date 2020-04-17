О главном: Масштабное задымление в Киеве. Годовщина дебатов Зеленского и Порошенко

В выпуске программы "О главном" за 17 апреля – Киев накрыл плотный смог. Горожанам власть отметила, чтобы киевляне лишний раз не выходили на улицу и не открывали окна. Почти год назад, 19 апреля, состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Тогда на НСК "Олимпийский" собралось несколько тысяч человек.

Также в выпуске: Ионинский монастырь в Киеве закрыли на карантин. 19 больных коронавирусом обнаружили в духовной академии УПЦ МП. На Львовщине священник несмотря на карантин устроил крестный ход. В Полтаве люди массово покупали продукты в одном из супермаркетов "АТБ".