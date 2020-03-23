О главном: Призыв к чрезвычайному положению. Меры безопасности в Киеве

В выпуске программы "О главном" за 23 марта – министр здравоохранения Илья Емец призывает Верховную Раду проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине. С 23 марта 2020 года общественный транспорт Киева будет работать только на отдельных маршрутах и перевозить только тех, без кого жизнь города буквально остановится.

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Накануне вечером в Украину из Китая прибыл самолет, на борту которого 250 тысяч экспресс-тестов на Covid-19.

Сегодня общественный транспорт столицы будет работать только по пропускам и перевозить только тех, без кого жизнь города буквально остановится.

В Киеве зафиксировали 4 новых случая коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.