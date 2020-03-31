О главном: Рост количества больных медиков на Тернопольщине. COVID-19 в оккупированном Крыму

В выпуске программы "О главном" за 31 марта – пока в Монастырисском районе Тернопольской области зафиксировали 68 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 29 – это медицинский персонал, среди которых COVID-19 обнаружили у 8 врачей. В оккупированном Крыму тесты на коронавирус делают по несколько раз, даже если первые результаты были отрицательными.

Также в выпуске: Волонтеры протестировали военных на передовой.