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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      О главном: Рост количества больных медиков на Тернопольщине. COVID-19 в оккупированном Крыму

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 31 марта – пока в Монастырисском районе Тернопольской области зафиксировали 68 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 29 – это медицинский персонал, среди которых COVID-19 обнаружили у 8 врачей. В оккупированном Крыму тесты на коронавирус делают по несколько раз, даже если первые результаты были отрицательными.

      Также в выпуске:

      Волонтеры протестировали военных на передовой.

      Теги: Выпуск новостей
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