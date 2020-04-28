О главном: Завершение следствия по делу Гандзюк. Динамика новых случаев COVID-19 в Украине

В выпуске программы "О главном" за 28 апреля – дело Екатерины Гандзюк наконец передали в суд. Правда, родные, друзья и адвокаты семьи убитой активистки протестуют. Они убеждены, что прокуратура сливает дело. За последние 10 дней количество новых подтвержденных случаев COVID-19 в Украине существенно не снизилось, но и не увеличилось. Ежедневно болезнь выявляют в среднем у более 400 человек.

Также в выпуске: Несмотря на карантин, ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу Николаю Тищенко, работает. Сам политик заверил, что просто проводит там личные встречи. И отметил, что в заведении никого не кормят.