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      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17

      О главном: Завершение следствия по делу Гандзюк. Динамика новых случаев COVID-19 в Украине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 28 апреля – дело Екатерины Гандзюк наконец передали в суд. Правда, родные, друзья и адвокаты семьи убитой активистки протестуют. Они убеждены, что прокуратура сливает дело. За последние 10 дней количество новых подтвержденных случаев COVID-19 в Украине существенно не снизилось, но и не увеличилось. Ежедневно болезнь выявляют в среднем у более 400 человек.

      Также в выпуске:

      Несмотря на карантин, ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу Николаю Тищенко, работает. Сам политик заверил, что просто проводит там личные встречи. И отметил, что в заведении никого не кормят.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Дело Екатерины Гандзюк Новости Украины Выпуск новостей
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