О кадровых чистках, повышении зарплат и серьезных изменениях на таможне: интервью с Нефедовым

О наборе кадров и чистке старых нечестных работников, об изменениях таможенных ставок, почтовой контрабанде и налаживании посттаможенного контроля – читайте в эксклюзивном интервью 24 каналу с Максимом Нефедовым.

О наборе кадров, чистке и новых зарплатах

Вопрос по кадрам. Откуда ты набираешь людей? Кто соглашается на такую ​​низкую зарплату – 6 тысяч гривен? Проблема с кадрами является реальной или все же можно найти людей?

Здесь надо распределить то, что есть сейчас, в процессе создания, когда мы можем рассчитывать только на внутренние кадры. Потому что конкурс в Гостаможслужбу можно физически начать согласно законодательству только тогда, когда мы начнем работу. Поэтому сейчас моя задача – провести максимальную ротацию и найти внутренний кадровый потенциал. Он есть в каждом государственном органе.

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Я всегда был категорическим противником общей популистской идеи, что все государственные служащие являются плохими. Какая-то часть, возможно, – плохая. И еще раз говорю, они категорически не должны пройти в новую Гостаможслужбу, как бы они не пытались сопротивляться, саботаж или поливать меня "черным" пиаром. Этого не произойдет.

Но есть и вторая часть. Это люди, на которых держится эта система, и это люди, которые выполняют свою работу, и благодаря которым у нас, в частности, движутся экспортные или импортные потоки. Моя задача – найти таких людей, которые бы понимали новые правила игры, должны были работать полностью честно – и после этого найти им место в новой Гостаможслужбе.

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Конечно, построив систему контроля, построив систему распределения ответственности (когда я могу получать обратную связь) – если кто-то из этих людей не оправдывать доверия, то мы сможем быстро принимать какие-то соответствующие кадровые решения и их менять.

Если говорить, что будет после начала работы Гостаможслужбы, то есть через 3 – 4 недели, то моя цель – сразу объявлять конкурс, в частности, глав таможни и на вакантные должности. Откуда нанимать людей? Да, мы, конечно, надеемся на выпускников таможенной академии, надеемся, что сможем привлечь таможенных брокеров, людей с внешних отделов в разных частных компаниях. Больший выбор есть в поддерживающем персонале – юристы, эйчары, бухгалтеры и так далее. Ведь мы можем смотреть на другие правоохранительные органы и на частный сектор, потому что эта работа значительно больше унифицирована. Если на таможенника надо учиться, то условно работа бухгалтера – что в Гостаможслужбе, что в большой частной компании – все же достаточно похожа.



Нефедов планирует повысить зарплаты на таможне

Конечно, для этого надо повышать зарплаты. И я не устаю говорить это в каждом интервью, наверное, несмотря на то, что эта мысль не всеми воспринимается. Но я в то же время против того, чтобы просто механически повышать зарплату всем по системе. Конечно, у нас есть таможенники, которые, судя по их декларациям, могут быть долларовыми миллионерами. И они могут сами платить зарплату всему региональному подразделению.

Задача в том, чтобы в следующем году провести полную переаттестацию всех тех людей, которые перешли в Гостаможслужбу. Те из них, кто проходит эту переаттестацию и переходит на контрактную работу, могут действительно заслуживать существенно большие зарплаты.

Насколько?

Моя цель – довести до конца следующего года зарплату инспектора до зарплаты таможенного брокера. То есть сейчас это где-то примерно 20 тысяч гривен в зависимости от региона и уровня опыта. И, конечно, сотрудники на ответственной работе и руководители подразделений должны пропорционально получать больше.

А сейчас сколько они получают?

Сейчас рядовой инспектор получает на руки около 6500 гривен.

А руководители таможни?

Глава таможни примерно получает около 30 – 35 тысяч гривен.

А сколько должен получать?

Я считаю, что эти суммы для главы таможни так же должны быть примерно в 2,5 – 3 раза выше.

А ваша зарплата какая?

Моя зарплата по состоянию на сейчас составляет около 24 800 гривен.

Нефедов рассказал, что получает примерно 25 тысяч гривен в месяц

И какую ты хочешь получать?

Конечно, я бы хотел получать высокую зарплату. Но это уже вопрос к Министерству финансов и Кабинету Министров. И я выступаю за то, чтобы зарплаты в государственном секторе были рыночными. И это вопрос не только в том, что если будем платить больше, то эти люди не будут брать взятки. Я не беру взятки и сейчас, получая низкую зарплату. А вопрос в том, сможем ли мы привлекать много людей, которые не будут брать взятки и не жить на какие-то свои сбережения.

Банально, количество людей, которые имели до этого успешную карьеру в бизнесе и имеют сбережения, и возможность, и желание работать в госслужбе на тяжелых условиях с постоянными угрозами, с "черным" пиаром и скандалами, – конечно, что такое количество не очень велико. Если мы сможем как государство выходить на рынок труда, как выходит западный бизнес и нанимать лучших людей, то, конечно, мы сможем решить огромную проблему с кадровым наполнением.

Следовательно, мы можем ожидать, что к концу ноября вы уже будете объявлять конкурсы на вакансии?

Моя цель, что в уже в декабре должны пройти первые конкурсы. И я буду делать все от меня зависящее, чтобы этот бюрократический путь пройти как можно быстрее.

О таможенных ставках и законодательных дырах

Изменение структуры таможни очень поможет бизнесу, который хочет и работает вполне легально. Что скажете о бизнесе, который работает "в сырую" и хочет так и продолжать? То есть изменение структуры и очистка кадров – это не вся борьба с контрабандой. Должна меняться идеология взимания таможенных пошлин. Что будете делать с таможенными ставками?

Таможенные нарушения, как бы цинично это не звучало – это такой же специфический рынок. То есть люди, которые считают, что они на этом экономят, другие считают, что они и в принципе не могут работать иначе. У кого-то весь бизнес строится только на том, что они имеют конкурентное преимущество за счет более дешевого импорта.

Поэтому, конечно, моя задача – разобраться в этом механизме и найти различные варианты борьбы с каждым сегментом. Как что-то закрывается банально контролем. В конце концов, сколько бы мы не говорили о том, как мы должны менять ставки, но если на границе никто не проверяет товары или проверяет их исключительно глазами и руками – это, разумеется, если есть возможность возить, всегда будут какие-то преступники. Поэтому наша задача – построить структуру безопасности из этих сканеров, весов, камер, мобильных групп и различных других методов контроля.

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В каких случаях необходимо действительно закрывать законодательные дыры. Потому что многие виды нарушений – это даже не нарушение с юридической точки зрения. Они легально работают.

К примеру?

Мы понимаем, что это какая-то схема. Особенно это видно в подакцизных товарах в каком-то топливе. Можно завозить топливо, а можно завозить какие растворители, которые, по большому счету, тоже подакцизные товары. Что-то из них – это виды нефтепродуктов, что-то – это спирты; с добавлением туда каких-то присадок можно делать то же, возможно, не очень качественное, топливо.

Таких дыр открыто, к сожалению, достаточно много. Мы сделали инвентаризацию более вопиющих случаев и уже передали как раз в Налогово-таможенный комитет. Очень надеюсь, что они будут закрыты.

Расскажи о дырах в законодательстве.

Если говорить о размерах, то те же растворители или разбавители для битума или нечто подобное. Это, фактически, или спирт, или дизельное топливо – только с какими-то примесями. Но оно привозится в Украину не как топливо, за которое надо платить акциз или ставки, а провозится по какой-то другой категории.

История, которая более известна журналистам, – это история с реактивным топливом для самолетов, которого в прошлом году в Украине завозилось больше, чем вообще у нас тут есть самолетов. Понятно, что это так же была схема, по которой оно завозилось, и после этого банально продавалось на заправках. Потому что это никакое не реактивное топливо. То же касается и базовых масел. Их еще летом, большую партию, арестовала налоговая милиция. Так же это топливо, которое можно реализовать.

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Поэтому я еще раз говорю, какие-то истории надо закрывать на законодательном уровне, какие-то надо закрывать гармонизацией ставок.

Например, у нас есть постоянная проблема с тканями, так как на некоторые ткани ставка 0%, на некоторые – 5%, на некоторые – 8%, а на некоторые – 12%. Понятно, что все импортеры пытаются каким-то образом переквалифицироваться, чтобы попасть хотя бы под 5%, а желательно – под 0%. Поэтому у нас постоянные скандалы с отбором образцов, с их заменой, с работой качественной или некачественной лаборатории и так далее.

В конце концов, мы можем либо гоняться за каждым клочком ткани, или мы можем сказать: унифицируем это, давайте просто сделаем всем по 5% или всем по 4%, независимо от типа ткани.

То есть предусмотрено, что тарифная сетка будет сужена?

Я поддерживаю подобные изменения. Конечно, полномочия это делать у депутатов. Но свои позиции по этому мы им передали.

Рассматривают или нет? Минфин в этом участвует?

Рассматривают, и Минфин в этом точно заинтересован. Потому что во многих случаях, делая эту гармонизацию или закрывая дыры на самом деле мы получаем в государственный бюджет больше, а не меньше. Устанавливая равные правила игры.

Я читала интервью министра финансов Маркаровой. Она говорит, что сейчас какие-то существенные изменения налоговые или таможенные, я имею в виду по ставкам, они не предусмотрены? Разве это касается уменьшения налогообложения заработных плат...

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Я думаю, она говорит о том, что касается налоговых изменений. И, наверное, здесь лучше спрашивать коллегу Сергея Варланова. Но если говорить о закрытии дыр в таможенных тарифах, то Минфин поддерживает такие изменения и депутаты поддерживают такие изменения. Я очень надеюсь, что будет политическая воля же их закрыть.

Потому что у меня тоже есть понимание, что каждая из таких дыр имеет какую-то "фамилию". Она не появилась где-то просто так случайно. Это какие-то льготы или возможности, которые предоставили определенному человеку, который занимается какими-то операциями. Это показатель того, что борьба с контрабандой состоит из многих элементов: инфраструктура, обмен данными, а также, в некоторых случаях, борьба и какие меры, которые выходят за таможенные функции.



Министр финансов Украины Оксана Маркарова

Когда вы работали с системой Prozzoro через Верховную Раду, то вы проявляли довольно много эмоций. Можно ожидать, что ставки по таможенным сборам будут так же эмоционально лоббироваться в Раде?

Я точно планирую активно работать с депутатами по тому проекту, который мы уже подали в Раду, и теми, которые мы планируем. Конечно, ведь это часть моей работы.

Об инициативе Дубинского

У Александра Дубинского инициатива относительно доступной растаможки авто, отмене акциза и НДС при растаможивании. Его проект в процессе разработки. И в какие-то ближайшие две недели он обещал его зарегистрировать. Поддерживаете его инициативу?

Если он в процессе разработки, я еще даже ничего о нем не знаю. Будет зарегистрирован, будем смотреть и соответственно составим собственное впечатление. Я как либерал по духу поддерживаю все инициативы по снижению налогов, пошлин, ставок, если они подкрепляются адекватными изменениями... Я за то, чтобы у нас была маленькое компактное государство. Я не призываю увеличивать количество таможенников, я не призываю увеличивать функции госуправления, поэтому посмотрим, что зарегистрирует господин Дубинский.

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У Александра Дубинского есть инициатива относительно доступной растаможки авто

О почтовой контрабанде

Как вы еще будете снижать риски на таможне?

Один из законопроектов, над которым мы сейчас работаем, касается почтовой контрабанды. Здесь как раз я вижу большую необходимость кардинальных изменений законодательства. В результате то ли сознательных, то ли случайных корректировок нормативной базы сейчас складывается такая ситуация, что почтовых операторов не регулирует вообще никто. Был когда-то совместный приказ еще Гостаможслужбы и Министерства транспорта, но сейчас он отменен.

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Конечно, необходимо возвращать какие-то квалификационные требования к местам работы почтовых операторов. Они должны быть соответствующим образом оборудованы теми же сканерами, камерами и системой контроля доступа. Почта, которая едет от границы до этого места обработки, должна иметь GPS-метки, которые помогают отслеживать, что она на самом деле доехала, а не была подменена.

И таможня должна получить полномочия работать с этими товарами статистически. Ведь сейчас большая проблема (и я понимаю, как это раздражает общество) – это то, что таможня рассматривает каждую посылку, каждый пакетик отдельно. К примеру, берут и говорят – джинсы, стоят они столько, или не стоят – дальше отправляют сообщение "с вас нужно заплатить 12 гривен пошлины".

Понятно, что стоимость администрирования этих платежей иногда выше, чем любые поступления и сборы в государственный бюджет. И, конечно, враг на этом этапе для нас – это не люди, которые хотят что-то купить в интернет-магазине, а это действительно недобросовестный бизнес и контрабандисты, которые банально заказывают тысячные партии и разбивают их на фейковых или реальных людей, которые даже не знают, что их паспортные данные используются. Поэтому здесь нужны достаточно существенные изменения в законодательство, и мы сейчас над ними работаем.

Об едином юридическом лице и возвращении таможни статуса правоохранительного органа

Когда ждать тех изменений?

Я очень жду, что мы попытаемся их представить еще до конца этого года. Сейчас наш первый приоритет – это закон о едином юридическом лице, он уже зарегистрирован, в Раде уже есть текст. Надеюсь, он будет вынесен на комитет в ближайшие недели.

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Второй законопроект, который уже написан и мы его обсуждаем с различными стейкхолдерами – это законопроект о криминализации подакцизной контрабанды и возвращение таможни статуса правоохранительного органа, нужно не только в борьбе с контрабандой, но и для эффективного обмена информацией с международными партнерами. Потому многие страны имеют право делиться этой информацией только с органами, который имеют соответствующий статус.

Украина уже много говорит об этом, но ничего не сделали...

Все вещи, которые нужно делать, – большинство из них уже давно известны. Почему они не были сделаны за 28 лет? Наверное, это и есть вопрос к тем людям, которые возглавляли таможню до этого. Именно поэтому у меня есть определенные сомнения относительно использования советов или консультаций людей из прошлого, и что из них можно реально сделать системную реформу.

Сейчас мы это возвращаем. Мы только вчера получили благоприятный отзыв от ЕС на подобные инициативы, они приветствовали бы возвращение таможни статуса правоохранительного органа и даже приводили примеры, когда в Европе таможни лишали этого статуса, это не работало и ситуацию возвращали назад, поэтому мы в каком-то смысле повторяем европейский путь.



Нефедов отметил, что не планирует работать по старой системе

О таможенном постконтроле

И третье, о чем я говорил – это законопроект о решении проблемы с почтовой контрабандой. Также мы работаем над посттаможенном аудитом, потому что это контроль, которого вообще нет в Украине. Понятно, что у нас есть проблемы с "фирмами-бабочками", которые регистрируются и закрываются. Но, тем не менее, мы должны переходить во многих видах контроля на все-таки постконтроль. Не тогда, когда у нас складывается ситуация, если уже пересечена граница грузовиком и контейнером – то все тебе уже удалось. Потом когда в таможне есть инструментарии и аналитические способности, возможности проводить дальнейший посттаможенный контроль этих товаров: действительно ли они приехали, куда они пошли и не превратилась ли вдруг керамическая плитка в айфоны.

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В этом постаудите вы будете тесно сотрудничать с налоговой?

Конечно. Сейчас мы как раз разрабатываем механизмы такого взаимодействия: как юридические, так и IT-шные. Потому что вопрос не в том (как люди часто себе представляют), чтобы открыть кому-то какой-то виртуальный доступ к базе данных. Вопрос в том, чтобы получать ту информацию, которая даст нам возможность делать обоснованные решения, которые приведут или к тому, что мы ловим нарушителей, или к тому, что мы можем взымать какие-то средства в госбюджет. И как раз то, что нас интересует от налоговой – это отслеживание дальнейшего цепочки движения товаров. Это достаточно сложный процесс, но это те системные изменения, над которыми мы работаем параллельно с краткосрочными улучшениями, которые делаем каждый день.

О первых улучшениях, борьбе за реформу и каких "самых плохих людей" Нефедов успел встретить на госслужбе и почему до сих пор не ходит с охраной – ждите в третьей части интервью на сайте 24 канала. Не пропустите!

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