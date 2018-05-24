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О каких болезнях может свидетельствовать цвет лица

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Цвет лица может свидетельствовать о заболевании
Цвет лица может свидетельствовать о заболевании / Фото из открытых источников

Оттенок кожи может свидетельствовать о наличии или отсутствии заболеваний внутренних органов человека. На такие изменения влияют много факторов – стрессы, вредное питание, неблагоприятная экологическая ситуация.

Цвет кожи может отличаться у разных людей по разным причинам, пишет "Страна здоровья".

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Об усталости и недостатке сна может свидетельствовать неприглядный серый цвет кожи. Однако даже если человек отдохнул и прошел косметические процедуры, то стоит обратить внимание на общее состояние организма. Серый оттенок говорит о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Если же у человека нет проблем с пищеварением, то такой цвет может вызвать курение или стресс.

Если у человека недостаток гормонов надпочечников, то лицо может быть смуглого или бронзового оттенка (ложный загар). Белый цвет лица свидетельствует о проблемах с сердцем или легкими, а также недостатке гормонов щитовидной железы.

В случае увеличения количества эритроцитов в крови, повышение кровяного давления или сбоев в работе сердечно-сосудистой системы, лицо приобретает красный оттенок.

О заболеваниях сердца и дыхательной системы может свидетельствовать синеватый оттенок.

Желтый цвет лица может быть симптомом расстройства в работе печени, поджелудочной железы, селезенки и желчнокаменной болезни.

Темный цвет кожи с чернотой подсказывает человеку, что у него проблемы с почками или мочевым пузырем. В этом случае следует посетить уролога.

К слову, весенняя пора для женщин – это время по-новому взглянуть на себя, проснуться от зимней хандры и вернуть коже лица свежий вид. После зимы кожа темнеет, появляются обезвоженные участки или прыщи. С этим важно бороться и вовремя их избегать.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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