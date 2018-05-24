О каких болезнях может свидетельствовать цвет лица
Оттенок кожи может свидетельствовать о наличии или отсутствии заболеваний внутренних органов человека. На такие изменения влияют много факторов – стрессы, вредное питание, неблагоприятная экологическая ситуация.
Цвет кожи может отличаться у разных людей по разным причинам, пишет "Страна здоровья".
Читайте также: Какие заболевания можно определить по состоянию рук: неожиданные данные
Об усталости и недостатке сна может свидетельствовать неприглядный серый цвет кожи. Однако даже если человек отдохнул и прошел косметические процедуры, то стоит обратить внимание на общее состояние организма. Серый оттенок говорит о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Если же у человека нет проблем с пищеварением, то такой цвет может вызвать курение или стресс.
Если у человека недостаток гормонов надпочечников, то лицо может быть смуглого или бронзового оттенка (ложный загар). Белый цвет лица свидетельствует о проблемах с сердцем или легкими, а также недостатке гормонов щитовидной железы.
В случае увеличения количества эритроцитов в крови, повышение кровяного давления или сбоев в работе сердечно-сосудистой системы, лицо приобретает красный оттенок.
О заболеваниях сердца и дыхательной системы может свидетельствовать синеватый оттенок.
Желтый цвет лица может быть симптомом расстройства в работе печени, поджелудочной железы, селезенки и желчнокаменной болезни.
Темный цвет кожи с чернотой подсказывает человеку, что у него проблемы с почками или мочевым пузырем. В этом случае следует посетить уролога.
К слову, весенняя пора для женщин – это время по-новому взглянуть на себя, проснуться от зимней хандры и вернуть коже лица свежий вид. После зимы кожа темнеет, появляются обезвоженные участки или прыщи. С этим важно бороться и вовремя их избегать.