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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

О каких компромиссах в отношении Украины договорятся Меркель и Путин

206 Читати новину українською
Согласится ли Путин на компромиссы?
Согласится ли Путин на компромиссы? / 24 канал

Украина не будет главной темой на переговорах Меркель и Путина. Но по результатам встречи могут быть достигнуты определенные договоренности относительно нашей страны.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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По его словам, Меркель и Путин будут говорить, в частности, о решении энергетических вопросов, в том числе, строительстве газопровода "Северный поток-2". В этом контексте может фигурировать Украина. Вигиринский не исключает, что может быть достигнут компромисс по украинской ГТС – обеспечение Россией прокачки 30-40 миллиардов кубометров газа, если будет запущен "Северный поток-2".

Еще одна из возможных договоренностей – освобождение украинского политзаключенного Олега Сенцова. Хотя, по мнению политолога, на итоговой пресс-конференции Меркель и Путин не скажут ничего нового.

"Меркель вновь заявит о необходимости соблюдения Россией госграниц, невозможности снятия санкций с России до выполнения ею определенных условий. Не исключено, что будет заявление об обеспечении прав заключенных и недопустимости преследования за политические взгляды, необходимости освобождения украинских политзаключенных. Путин скажет, что вопрос Крыма закрыт, на Донбассе "их нет", а Украина должна выполнить минские соглашения", – подчеркнул Вигиринский.

Вполне вероятно, считает он, что одним из результатов встречи может быть освобождение Олега Сенцова.

Возможна договоренность об освобождении Олега Сенцова. Вопрос – что взамен предложит Германия России? Об этом публично Меркель и Путин не будут говорить. Это может касаться не столько снятия санкций, как не введение новых санкций в отношении компаний, которые будут задействованы в определенных инфраструктурных проектах России,
– отмечает Андрей Вигиринский.

Одновременно, по его убеждению, серьезных решений относительно Украины не будет, потому что у нас начинаются президентская и парламентская кампании.

"Сложно прогнозировать финальный результат выборов в Украине. Меркель и Путин могут о чем-то договориться, но в Украине это никто не будет реализовывать. В первую очередь, что касается "Минска-2". Об этом можно говорить только с новой или новой-старой властью", – отметил политолог.

Напомним, 13 августа официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг. Пресс-секретарь Путина Песков подтвердил эту информацию.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Олег Сенцов Новости Украины Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Ангела Меркель Северный поток-2 Минские договоренности
Источник: 24 канал
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