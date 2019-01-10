О каких заболеваниях может свидетельствовать боль во время менструации: ответ гинеколога

Болезненные менструации – это не просто прихоть эмоционально лабильной женщины, а важный симптом и действительно большая проблема.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Акушер-гинеколог Ульяна Кравец “Это жалоба 30% девушек, женщин, приходящих на осмотр. Боль сигнализирует нам о том, что что-то в организме идет не так. Боли во время менструации могут быть связаны с серьезными заболеваниями женской половой сферы”.

По словам врача, это может свидетельствовать о таких нарушениях:

эндометриоз (гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются за пределы этого слоя)

стеноз зева цервикального канала (нарушается эвакуация крови из матки)

инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза;

хронический эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки)

кисти и другие новообразования малого таза (в том числе злокачественные)

индивидуальная повышенная чувствительность к гормонам и медиаторов воспаления;

анатомо-топографические особенности (расположение матки, а именно отклонение ее назад).

Акушер-гинеколог Ульяна Кравец “Прислушайтесь к своему организму, реагируйте на сигналы, которые он подает. Лучше убедиться, что у вас все хорошо и жить спокойно".

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