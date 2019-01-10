О каких заболеваниях может свидетельствовать боль во время менструации: ответ гинеколога
Болезненные менструации – это не просто прихоть эмоционально лабильной женщины, а важный симптом и действительно большая проблема.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.
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По словам врача, это может свидетельствовать о таких нарушениях:
эндометриоз (гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются за пределы этого слоя)
стеноз зева цервикального канала (нарушается эвакуация крови из матки)
инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза;
хронический эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки)
кисти и другие новообразования малого таза (в том числе злокачественные)
индивидуальная повышенная чувствительность к гормонам и медиаторов воспаления;
анатомо-топографические особенности (расположение матки, а именно отклонение ее назад).
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