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      О каких заболеваниях может свидетельствовать боль во время менструации: ответ гинеколога

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      Боли во время менструации
      Боли во время менструации / liveinternet.ru

      Болезненные менструации – это не просто прихоть эмоционально лабильной женщины, а важный симптом и действительно большая проблема.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      “Это жалоба 30% девушек, женщин, приходящих на осмотр. Боль сигнализирует нам о том, что что-то в организме идет не так. Боли во время менструации могут быть связаны с серьезными заболеваниями женской половой сферы”.

      По словам врача, это может свидетельствовать о таких нарушениях:

      эндометриоз (гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются за пределы этого слоя)

      стеноз зева цервикального канала (нарушается эвакуация крови из матки)

      инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза;

      хронический эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки)

      кисти и другие новообразования малого таза (в том числе злокачественные)

      индивидуальная повышенная чувствительность к гормонам и медиаторов воспаления;

      анатомо-топографические особенности (расположение матки, а именно отклонение ее назад).

       
      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      “Прислушайтесь к своему организму, реагируйте на сигналы, которые он подает. Лучше убедиться, что у вас все хорошо и жить спокойно".

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      Теги: Здоровье Медицина Лечение Женское здоровье
      Источник: Здоров'я 24
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