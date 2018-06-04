О каких заболеваниях сигнализирует вид носа

Нос человека выполняет функцию индикатора, который сообщает об различных процессах в организме человека.

При заболеваниях вид носа меняется. В частности, если на носу стали заметными прожилки кровеносных сосудов, это может свидетельствовать о повышенном артериальном давлении, возможном ухудшении кровообращения и даже о воспалении вен, передает Сosmo.

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Если у крыльев носа лопнули сосуды – в организме, вероятно, происходит застойное явление. А вот сине-красная окраска носа – это признак пониженного артериального давления.

Белый кончик носа свидетельствует о симптомах нарушения кровообращения или язвенной болезни. Кроме того, спинка носа может западать не только при травме, но и при абсцессе перегородки.

Если нос постоянно или иногда краснеет – это может быть сигналом хронических заболеваний желудка. А небольшая припухлость у переносицы может быть признаком воспалительного процесса в носу, наличии полипов.

Но не забывайте, что все эти диагнозы может подтвердить только врач.