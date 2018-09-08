О командах говорят их результаты, – главный тренер сборной Украины о матче со Словакией

Накануне матча со сборной Словакии во Львове главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию.

В первую очередь Шевченко отметил сборную Словакии.

"В ее составе ряд опытных игроков. О командах говорят их результаты. Игроки давно играют одним составом. Показывают результат. В отличие от чехов, у них более стабильный состав. Кроме того, что у них было лучшее время для подготовки к этому матчу", – заявил тренер.

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Стоит отметить, что в то время, когда сборная Украины играла матч против Чехии в Лиге наций, словаки сыграли товарищеский матч против сборной Дании. При этом последние вышли на игру даже не резервным составом. Из-за конфликта футболистов и местной федерации, игроков для сборной Дании пришлось собирать из низших дивизионов, и даже среди любителей.

Следовательно, Шевченко отметил, что для игроков сборной Украины главное восстановиться. И он еще не знает, кто завтра выйдет на игру против Словакии. С составом на матч пообещал определиться уже в день игры.

Он также отметил, что для сборной важна поддержка фанатов, однако на "Арене Львов" игра состоится при пустых трибунах.

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