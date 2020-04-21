О коррупционных схемах в Укрзализныце и проблемах украинских дорог: интервью с Криклием

О коррупционных сделках в "Укрзализныце", ее реформировании, перезагрузке Кабмина, а также строительстве и ремонте дорог в Украине – в интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

О реформе Укрзализныци

Главный – бездонный источник коррупционных схем и убытков в вашем хозяйстве – Укрзализныця. Она должна была в 2020 году быть реформированной. Меняются министры. Министры меняют руководителей УЗ одного за другим, назначаются очень дорогие наблюдательные советы. Но мои знакомые, которые там работают на позициях среднего менеджмента, утверждают, что это ничего не меняет. Сейчас тоже. Схемы никуда не исчезают. Даже люди, которые сидели на схемах, не меняются. В чем проблема?

Потому что те люди, которые были, не имели желания это менять, и это очевидно. Я очень рассчитываю, что наконец сейчас все начнет меняться. Потому что нет политических договоренностей, как это раньше существовало в этой или других крупных компаниях, когда людей назначали по квотным принципам.

Читайте первую часть интервью Как Украина будет выходить из карантина: эксклюзивное интервью с министром Криклием

Наблюдательный совет принимал решение и внес в качестве кандидата нашего исполняющего обязанности. Мы нуждаемся в конкретных антикризисных действиях, чтобы спасти Укрзализныцю из этого крутого пике. Конечно, я как министр буду требовать, чтобы мы получили государственную поддержку для Укрзализныци и государственные заказы для предприятий производителей. Потому что промышленность, связанная с железнодорожными перевозками, должна работать и получать поддержку, чтобы этот кризис можно было легче пережить, а малый и средний бизнес, который уже обслуживает, тоже мог заработать и восстанавливать свою работу.

Самое главное – не принимать странных кадровых решений внутри компании, когда кто-то приходит с целью устраивать коррупционные схемы и сделки. Сейчас такая ситуация: если продолжать воровать, то в однин день воровать будет нечего. Поэтому все должны это осознавать.

Сейчас все в унисон занимаются тем, чтобы компания была финансово стабильной, чтобы мы вышли из этого кризиса более сильными и чтобы выполняли те инвестиционные планы по электрификации участков, обновлению подвижного состава. А не заниматься глупостями, когда тянули со временем и не распродавали непрофильное имущество и то, которое не используется, а постоянно требовали денег и финансирования.

Смотрите полное видео интервью с Владиславом Криклієм на 24 канале:

Должна быть и оптимизация многих направлений, где раздутая численность административного персонала, в частности высокооплачиваемого. При этом, конкретных результатов там не было, их не чувствовали ни пассажир, ни перевозчик, который занимается грузоперевозкам. Самое главное, я надеюсь, что теперь компании, сотрудничающие с УЗ, увидят совсем другой подход. Поскольку рыба гниет с головы. Мы обновили голову и начнем вести себя немного по-другому.

Вас постоянно упрекают слишком высокими зарплатами членов Наблюдательного совета Укрзализныци, у частности у Сергея Лещенко зарплата 300 тысяч гривен. Как вы на это реагируете и считаете это справедливой оплатой?

Справка. Согласно финансовому отчету Укрзализныци, среднемесячная зарплата члена Наблюдательного совета в 2019 году составляла 588 тысяч гривен в месяц.

Мне это болит не меньше, чем тем, кто задает этот вопрос. У меня как министра, например, гораздо больше ответственности, рисков и больше нагрузка на работе, а заработная плата в 10 раз меньше.

30 тысяч?

С момента начала работы примерно 40 тысяч будет. Поэтому сейчас приняли решение о пересмотре зарплат на карантинный период. Мы хотим, чтобы за рулем таких крупных предприятий, как Наблюдательный совет, были профессиональные люди. Потому что здесь речь идет о большом системном бизнесе, который обеспечивает создание большой доли ВВП Украины. Но целесообразны ли именно такие зарплаты на этот период – возникают определенные вопросы.

Будет касаться урезка зарплат Наблюдательного совета на период карантина?

Они сами сейчас принимают это решение и готовы уменьшить свои заработные платы. Это их правильный шаг навстречу тем вызовам, которые мы имеем по состоянию на сейчас.

Кто входит в набсовет Укрзализныци?

Председателем наблюдательного совета является турецкий финансист Шевки Аджунер.



Кроме него, в ее состав входят Олег Журавлев, Сергей Лещенко, Андерс Ослунд, Крисиан Кун, Андреас Матье, Адомас Аудицкас. Всех их отобрала конкурсная комиссия.

Простой пример – схема заработка на вагонах. Люди, которые контролируют государственные "парки вагонов", создают искусственный дефицит вагонов и за взятки эти вагоны "находят" для клиентов. Вы об этом знаете?

Об этой схеме хорошо знаем. Именно поэтому требовал увольнения господина Еремина еще 4 месяца назад, потому что это фамилия звучала чаще, чем я успевал здороваться с людьми, когда шел на работу. И таких людей там немало, созданы целые династии. С этим необходимо бороться. Поэтому часть людей уже уволены, другие понимают, что их будут увольнять. Я хочу обратиться к исполняющему обязанностей и всем причастным: пожалуйста, не медлите с увольнением этих одиозных людей, ибо индустрия увидит – вы на стороне света или нет.



Министр Владислав Криклий / Фото Министерства инфраструктуры

Сейчас УЗ из-за карантина простаивает и, вероятно, терпит убытки. Вы планируете компенсировать их после карантина путем повышения тарифов?

Если повышать цены на билеты, это будет не совсем справедливо. Тем более, мы постоянно обсуждаем то, чтобы сначала улучшить сервис. Некоторые вещи должны быть в приоритете. Платить больше нужно за лучшее качество, здесь речь идет о справедливости. Это социально чувствительный вопрос.

Относительно приближения тарифов по грузоперевозке (к рыночной цене – 24) – этот вопрос активнее обсуждается. Думаю, что в ближайшее время на определенные категории грузов мы повысим тарифы. Это позволит сформировать большую доходную часть для Укрзализныци, чтобы компенсировать убыточные периоды.

Что известно о тарифах на билеты УЗ?

Последний раз их пересматривали в октябре 2018 года. Тогда стоимость билетов выросла на 12%. Это произошло после проведения второго этапа индексации цен. Следующую индексацию тарифов обещали провести в марта 2020 года, однако соответствующий приказ в профильном министерстве не подписали.



Сейчас будут рассматривать повышение тарифов только на грузовые перевозки. В частности, цены на перевозку различных товаров, например, руды и зерна, хотят приблизить к одному показателю.

На 2020 год планировалась реформа Укрзализныци. Или может быть какая-то часть проданной коммерческим структурам? Увидим ли мы частные поезда или компании, которые будут работать на УЗ?

Мы уже запускаем частную тягу. Накануне я подписал указ на исполнение постановления, и мы уже создаем комиссию. В ее состав с согласия войдут представители Европейской Бизнес Ассоциации, американской торговой палаты. Эта комиссия должна определить те участки и компании, которые будут работать в пилотном режиме.

Интересно Укрзализныця бесплатно будет возить на работу врачей, полицейских и сотрудников ГСЧС

Я думаю, что к середине мая это будет определено, и мы начнем внедрять этот "пилот". И после того, как увидим результаты пилотного режима, эта частная тяга будет появляться. В этом нет ничего страшного, и Укрзализныця должна готовиться к этому вызову.

Частная тяга – это частные коммерческие тепловозы?

Это локомотивы, теплоэлектровозы. Общая концепция – это разделение Укрзализныци на 3 оператора, которые будут управлять инфраструктурной составляющей, пассажирскими и грузовыми перевозками. Мы по этой тропе двигаемся, здесь без изменений. Мы знаем, что на рынке уже вагонный частный парк больше, чем в Укрзализныце, они в этом плане неконкурентны. Поэтому в этих условиях частным локомотивам надо быть более гибкими, профессиональными и реагировать на изменение ландшафта в перевозках.

Вы слышали ту теорию заговора, что кто-то хочет, чтобы Укрзализныця обанкротилась и продать ее за бесценок?

Такую историю я слышал давно, и она была очень похожа на правду. Еще во времена Януковича, когда брали большие кредиты под большие проценты и загоняли в тупик, чтобы российские железнодорожные дороги ее потом выкупили. Но сейчас таких попыток или атак на компанию мы не видим.

Это о критической инфраструктуре, стратегическом предприятии. И мы можем выходить на торговлю ценными бумагами, выходить на фондовый рынок, продавать какую-то долю, но контроль всегда должен оставаться у государства.

Поэтому у государства и у вас есть амбиция превратить УЗ в что-то комфортное, приятное и доступное?

Обязательно.

О строительстве и ремонте дорог в Украине

В 2020 году правительство планирует построить 6 тысяч километров дорог – это лишь пятая часть всех наших путепроводов. Но это действительно рекордная цифра, втрое больше, чем обычно мы строим ежегодно. Можете не названиями магистралей, которые мало кому что-то скажут, а названиями известных населенных пунктов объяснить – откуда и куда можно будет доехать в конце года, не погубив колеса на этих "минных полях", которые все привыкли называть дорогами?

Свыше 6 тысяч километров – это дороги государственного и местного значения. О дорогах местного значения не буду говорить, ведь ими занимаются облгосадминистрации.

А одними из основных и знаковых направлений будут Днепр – Решетиловка (Полтавская область), юг Украины – Николаев, Кропивницкий, Кривой Рог, Запорожье, Херсон, Мелитополь. Это также продолжение части проектов GО Highway, целью которых было объединить Гданьский и Одесский порты, и дорога тоже должна была идти в этом направлении через Львов, Тернополь, Винницу, Умань и Одессу.



Какие дороги будут ремонтировать и строить в 2020 году / Инфографика 24 канала

В каждой области происходят какие-то строительные работы, нельзя сказать, что мы обошли хоть одну область. Например, в Луганской области более 3 миллиардов гривен предусматривается на дорожные работы. И из масштабных проектов на этот год – это Станица Луганская, там есть участок дороги сообщением 130 километров.

Справка. Укравтодор уже начал строительство дороги в Станицу Луганскую. Работы на определенном участке дороги должны завершить до середины июля.

Именно так будем побеждать угрозу на Востоке, в частности создавая человеческие условия, удобные дороги, чтобы люди хотели реинтегрироваться и вернуться в независимую Украину, тогда будет видно, что у нас все хорошо, а там без изменений.

А вечный ремонт на Одесской трассе когда-нибудь закончится?

Обязательно. В этом и в следующем году будут продолжаться строительные работы, но мы максимально ускоряемся в этом направлении. И хорошо, что нам оставили финансирование, несмотря на то, что бюджет пересматривался. Спасибо депутатам за поддержку, что дорожный фонд мы сохранили. То есть 19,3 миллиарда гривен под госгарантии и еще дополнительные облигации, которые будет выпускать Укравтодор, предусмотрены.



Министр инфраструктуры Владислав Криклий / Фото пресс-службы Кабмина

Проблемой наших дорог всегда была не столько нехватка денег, как то, что на стройке постоянно воровали. Потому что клали под асфальт меньше щебня, чем надо, остальное продавали, а разницу клали себе в карман. Так, дорога вместо того, чтобы служить 5 лет, служила год. И в следующем году ее снова начинали латать. У вас есть уверенность в том, что мы так же не закатаем в асфальт просто те 113 миллиардов, которые выделены на дорогу?

113 миллиардов гривен будет, когда примерно 35 миллиардов мы получим от компенсаций "Газпрома". Но уже можно говорить о 90 миллиардах гривен – это та сумма, которая фактически на дороги государственного и местного значения предполагается.

Что мы делаем, чтобы не воровали? Во-первых, разработана методология, единые подходы и типовые договоры, когда под кого-то не делают дорожные проекты. Хотя мы видим, что на рынке есть определенное сопротивление по этому решению.

Поэтому Антимонопольный комитет не отдыхает, а постоянно получает разнообразные жалобы. Но это в основном от одних и тех же компаний, которые привыкли заниматься не работой, а постоянными обжалованиями. Кроме этого, мы в рамках программы "Пилот" предусмотрели постановление, которое дает возможность использовать отходы, которые загрязняли окружающую среду, для того, чтобы они ложились в дорожную подушку во время строительства дорог.

К теме Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео

Также в направлении Днепр – Решетиловка, которое мы упоминали уже, будет цементный участок, то есть бетонная дорога. Ведь все говорят, что бетонные дороги лучше, и вот собственно, это будет такой эксперимент, и мы увидим, как он себя там проявит в украинских реалиях. Не менее важно, что появляются также независимые компании, где есть инженеры и консультанты, которые будут проверять качество дорог. И здесь с "Укравтодором" возникает конфликт интересов, ведь когда-то они сами выделяли финансирование, были заказчиками и сами проверяли.

Понятно, если ты имеешь целью что-то украсть, то, проверяя, ты этого сам не найдешь. Плюс сейчас все прозрачно – строительство, закупки и все тендеры тоже видно. Будем видеть по результатам года, где были какие-то аномалии или происходили чудеса со строительными работами.

90 миллиардов гривен – это сумма, которая уже реально есть в бюджете?

Государственная программа. Специальный фонд, защищенный статьей, и является одним из первоочередных, которые покрываются. Но понятно, что все также будет зависеть от того, как будет наполняться бюджет. Если говорить о дорожном фонде, то это 66 миллиардов гривен, которые наполняются за счет уплаты акцизов.

Если акцизы не будут наполняться, то понятно, что сумма может быть меньше. Но мы рассчитываем, что все же карантин у нас не будет долговременным, и это не нанесет существенного вреда, не повлияет на строительные работы. И на тот темп, который мы взяли уже.

А у нас начато уже более 150 объектов строительства среди 370 объектов, которым в течение следующих нескольких месяцев должны дать старт. А это 40% от того, что планируем в этом году строить, завершить или продолжить работу.

О перезагрузке Кабмина

Напоследок. Что изменилось в правительстве после перезагрузки? Кабмин Шмыгаля стал профессиональнее, чем был Кабмин Гончарука?

Это провокационный вопрос. Я могу отвечать и с критикой на предыдущее правительство, в котором я тоже работал. Поэтому я здесь, если можно, воздержусь. У нас были другие вызовы, если к тому времени о коронавирусном кризисе мы еще не думали, то сейчас это стало реальностью.

Справка. Владислав Криклий – один из нескольких министров, которые остались на своих должностях в правительстве Дениса Шмыгаля. Кроме него продолжают работать министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Так же в правительстве остались Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко. Пристайко, который ранее возглавлял МИД, стал вице-премьером по вопросам евроинтеграции, а Кулеба – наоборот вместо поста вице-премьера стал главой Министерства иностранных дел.

Мы живем в другой реальности. Преимущественно вопрос не о том, как успешно что-то приватизируем и отдадим в концессию. Хотя мы тоже этим занимаемся, в мае первые два порта передадим в концессию. Вопрос – как выходить из кризиса и готовиться к посткризисному периоду, как работают транспортные артерии и сообщение с остальным миром, что вообще будет с экономикой, экспортом или импортом в Украине.

Кроме этого, нужно обеспечивать меньшую мобильность людей, потому что мы всегда работали наоборот, но должны планировать, как очень быстро восстановиться, когда наступит время уменьшать эти барьеры.

Каким образом вам удалось усидеть в кресле, когда полетели головы Кабмина Алексея Гончарука?

Благодаря доверию и поддержке президента и команды. Поэтому есть возможность продолжать работу и сейчас заниматься не развитием, а сохранением. Развитием мы тоже обязательно займемся в ближайшее время.