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      О Марине Поплавской с "Дизель Шоу" сняли мини-фильм: видео

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      О Марине Поплавской сняли мини-фильм
      О Марине Поплавской сняли мини-фильм / Кадр из видео

      "Дизель Студио" опубликовало мини-фильм об актрисе "Дизель Шоу" Марине Поплавской, которая погибла в ДТП. Видео было опубликовано в воскресенье, 28 октября, на девятый день после гибели артистки.

      "В этом фильме мы покажем эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались", – говорится в анонсе фильма.

      Смотрите также: Сеть тронуло видео, как звезды "Дизель шоу" поют с Мариной Поплавской

      В фильме содержатся ответы на вопросы о том, кем Поплавская мечтала стать в детстве, какой была семья артистки, что значили для нее КВН и "Дизель Шоу", и какое в звезды было отношение к его ученикам.

      На кадрах также изображено немало фотоснимков с Поплавской с ее детства и юности, а также видео из школы, где артистка преподавала украинский язык и литературу.

      Смотрите мини-фильм о Марине Поплавской:

      Напомним, 20 октября утром в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, были госпитализированы актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов, а также пострадали актеры "Дизель Шоу" Евгений Гашенко, Максим Нелипа, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Виктория Булитко.

      Кто такая Марина Поплавская?
      Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Потери Кино ДТП с актерами Дизель Шоу
      Источник: 24 канал
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