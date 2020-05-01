О миллиардах убытков Украине и громких коррупционных схемах: эксклюзивное интервью с Сытником

О наиболее показательных делах Национального антикоррупционного бюро и на каком этапе сейчас находятся громкие расследования – в программе "Перекрестный допрос" откровенно рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

В эфире 24 канала Артем Сытник сообщил о сотрудничестве НАБУ и САП, а также насколько изменилась динамика работы Антикоррупционного бюро.

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О деле Гладковского

Справка. Автор законопроекта №3133, который и может позволить уволить Артема Сытника за административное правонарушение, – Алексей Гончаренко, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко. НАБУ ведет несколько дел, в которых фигурируют ближайшие соратники пятого президента. Расследование продолжается, в частности, против Олега Гладковского, близкого друга и партнера Порошенко. В прошлом году сотрудники НАБУ задержали его при попытке вылететь из страны и отобрали паспорт.

Гладковский был первым секретарем СНБО за время президентства Порошенко. Сейчас он является фигурантом как минимум двух дел – расследование в отношении автомобилей корпорации "Богдан", которая является совместным бизнесом Гладковского и Порошенко. Эти автомобили были включены в государственный оборонный заказ по завышенной цене. На этой неделе вы вручили подозрение фигурантам еще более резонансного дела – о махинациях сына Гладковского и его компании "Оптимумспецдеталь", которая во время войны поставляла Укроборонпрому чуть ли не контрабандные запчасти из России, еще и некачественные. Кому вручили подозрение по делу "Оптимумспецдетали" и что и когда грозит Гладковскому по этим двум делам.

Это два разных дела, но они одновременно двигались. Если мы говорим о деле корпорации "Богдан", действительно, в 2019 году был задержан Гладковский, и 28 апреля 2020 года по этому же эпизоду было вручено подозрение бывшему заместителю министра обороны, господину Павловскому, и одному из руководителей департамента Министерства обороны. То есть в рамках того производства, по которому был задержан Гладковский, установлены еще лица, которые, по мнению прокуроров, причастны к этому преступлению. Финальная сумма убытков этого преступления составляет 17 миллионов гривен. Поэтому в мае, если все пойдет по плану детективов, это дело будет закончено и передано в суд.



Олег Гладковский / Фото "Слово и дело"

Также есть существенный прогресс по делу "Укроборонпрома". Там были объявлены подозрения господину Жукову, Рогозу и ряду лиц, которые обеспечивали обналичивание средств, находившихся на счетах этой компании. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Насколько я понимаю, это еще не финальное количество фигурантов по этому делу.

Не могу согласиться, что это дело более животрепещущее, потому что речь идет об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, добытых преступным путем. А в деле, которое касается г-на Гладковского, инкриминируются прямые убытки государству в сумме 17 миллионов гривен.

Что известно о хищениях в "Укроборонпроме"? По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, Игорь Гладковский, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом были причастны к коррупционной схеме.



Они контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным ценам. Одной из таких фирм, через которую происходили поставки, был завод "Кузница на Рыбальской", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь". Журналисты предполагают, что размер хищений составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен.

Насколько я понимаю, могут быть вручены подозрения сыну Гладковского и самому Гладковскому?

Возвращаемся к нашему начальному разговору относительно прогнозов. Нам долго удавалось противодействовать этим всем атакам благодаря попытке максимально действовать по закону. Говорить об определенных установленных фактах – только при наличии доказательств. Мы установили доказательства причастности 4 человек. Есть все основания говорить, что количество не окончательное, но время покажет.

Это дело было очень резонансное, поэтому мы также понимаем, что очень много людей ждут ответа по нему. В ближайшее время мы попытаемся предоставить эти ответы.

О расследовании схемы "Роттердам+"

Я просто напомню зрителям, что речь идет о том расследовании Дениса Бигуса, которое появилось накануне президентских выборов, из-за которого, я так понимаю, во многом Порошенко упустил свой шанс переизбраться на второй срок. Сейчас это дело доходит до логического конца. Второе расследование, где фигурируют люди из окружения Петра Порошенко, это схема "Роттердам+", которое также расследует НАБУ. Оно ведет к бывшему менеджеру Порошенко Дмитрию Вовку. Он легализовал эту схему, и сейчас скрывается заграницей. Вовк будет самым высоким топ-чиновником, который понесет ответственность, если понесет, может ли быть доказана вина более влиятельных людей, которые, например, поручили ему воплотить эту схему в жизнь?

Не хотел бы опять-таки говорить общие фразы, потому что прогнозы – это дело неблагодарное. Исходя из моего опыта не только работы в НАБУ, вероятно, это наиболее сложные дела: дело "Приватбанка" и того, что касается так называемой схемы "Роттердам+". Мы его достаточно долго расследовали, многие нас критиковали за то, что медленно расследуем, потом за то, что не тех привлекли. На сегодня привлечены к ответственности должностные лица НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – 24 канал), в том числе и бывший глава.



Экс-глава НРЭКУ Дмитрий Вовк / Фото Politeka

К сожалению, когда были установлены доказательства, которые давали основания для объявления подозрения, он уже покинул территорию Украины и сейчас находится в международном розыске.

Я сказал бы так, чтобы была понятна наша позиция, в принципе, основные материалы и следственные действия проведены. Но получены не все ответы на международно-правовые поручения. Именно от результатов изучения тех материалов, которые поступят по этим поручениям, зависит финальная картина в этом деле. Мы понимаем, что достаточно много времени прошло с момента объявления подозрений, поэтому сейчас движемся. Также есть вопросы с экспертизами, когда еще до президентских выборов у экспертов были очень большие проблемы относительно давления на них. Мы это видели, и эксперты очень тяжело делали экспертизы. Сейчас имеем такую ситуацию. Потому мы сейчас движемся к финальной стадии в этом деле.

Дело " Роттердам+": основное ►По информации следствия, в 2015 году группа людей из частных теплогенерирующих компаний начала давить на руководство НКРЭКУ. Они требовали включить в тариф на электроэнергию расходы на доставку угля в Украину из портов Европы. Так как почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории.



►Чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Соответственно в формуле "Роттердам+" заложена стоимость транспортировки угля в и из нидерландских портов. В марте 2016 года НКРЭКУ ввела "Роттердам+", в которой эти расходы прописаны. Вследствие этого выросла стоимость всей электроэнергии на рынке.



►Следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 годов нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".

Подозрения по этому делу получили, в частности, и топ-менеджеры Рината Ахметова. Можно ли теоретически доказать участие самого Рината Ахметова в организации этой схемы, фактически, как главного выгодоприобретателя? Потому что схема нанесла ущерб потребителям электроэнергии на 19 миллиардов гривен. Если дело дойдет до суда, каким образом эти убытки будут компенсированы – частные компании Ахметова и Порошенко компенсируют людям за переплату коммуналки?

Если говорить с точки зрения исключительно Уголовно-процессуального законодательства, то компетентным органом, допустившим нарушения в своей работе, которые привели к этим последствиям, является именно Национальная комиссия (НКРЭКУ – 24 канал). Потому что если бы не было такого решения, не было бы и такого тарифа, и таких убытков, которые установлены экспертизой. Вопрос возмещения ущерба во многом будет зависеть от финального количества фигурантов в этом деле. Потому что, опять же, специфика этих дел... Могу сказать по опыту 5 лет в НАБУ, нет ни одной схемы, которая превышает 1 миллиард гривен, где бы она закончилась исключительно в Украине.

Здесь мы зависим от того, когда получим ответы из-за рубежа. Если, например, взять дело в отношении "СхидГЗК", там также было 8 стран мира, более 50 международных поручений, тоже продолжалось расследование. Но мы это все собрали, на оценку направили в суд. Так же будет и здесь. У нас все зависит от того, что мы получим из-за границы.



Коррупционная схема в ГП "СхидГЗК" / Инфографика Национальное антикоррупционное бюро

Фактически, Вовк, если говорить простым языком, – организатор схемы. Заказчик, я так понимаю, Ринат Ахметов. Предусмотрена ли в таких случаях какая-то ответственность для того, кого можно назвать заказчиком?

Согласно тому подозрению, которое объявлено на сегодня, конструкция подозрения заключается в том, что должностные лица НКРЭКУ совершили ряд противоправных действий, в результате этого были нанесены убытки в сумме 19 миллиардов. Такова конструкция подозрения сейчас. Кроме этого, представителям "ДТЭКа" инкриминируется пособничество членам комиссии в этих действиях.

Обратите внимание На экспертов осуществляется беспрецедентное давление, – Сытник о расследовании дела "Приватбанка"

Это то, что было установлено на момент объявления подозрений. И поэтому именно такая конструкция подозрений была согласована Антикоррупционной прокуратурой. Но я не могу сейчас сказать, останется ли такая конструкция на финальной стадии дела. Потому что после этого мы собрали еще материалы, и ожидаем их еще из-за границы.

О деле "рюкзаков Авакова"

Еще одно показательное дело НАБУ – это так называемые "рюкзаки Авакова". Точнее, если бы Бюро смогло доказать, что сын министра внутренних дел зарабатывал деньги, продавая ведомству отца рюкзаки, еще и некачественные, это могло быть действительно показательным расследованием НАБУ. Но это дело почему-то стало показательным в другом смысле – несостоятельности НАБУ довести расследование, в котором фигурирует сын министра внутренних дел, до справедливого суда. Дело не из-за вас, я так понимаю, через Антикоррупционную прокуратуру "слили". Это я так понимаю. Можете ли вы объяснить, кто или что помешало вам довести это дело до суда?

На самом деле, я напомню немного, это уже было достаточно давно, что Антикоррупционное бюро это дело закончило. Хотел бы сказать по поводу требований законодательства. Когда расследование дела заканчивается не детективом, а прокурором. Когда прокурор считает, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и направления его в суд – тогда прокурор либо лично, либо дает поручение детективу, и материалы уголовного производства открываются стороне защиты. Такое решение прокурором было принято.

Справка. В 2015 году МВД закупило 5 тысяч рюкзаков для Национальной гвардии. Их стоимость была завышенной, а качество не соответствовало стандартам. В результате государство понесло убытки в размере более 14 миллионов гривен.

Поэтому следствие было закончено. И, в принципе, детективы сделали свою работу. Они даже составили обвинительный акт по этому делу. Потому что фактически осталось ознакомить сторону защиты с материалами производства, и на этом все расследование было бы закончено, а дело направили бы в суд. Потом резко меняется мнение того же прокурора. То есть тот прокурор, который считал, что собранных доказательств достаточно для направления в суд, далее принял решение о закрытии дела в отношении двоих из троих фигурантов.

То есть, если называть вещи своими именами, Назар Холодницкий, о котором тогда все говорили, что на него давят, дела продают всем, у кого только есть деньги, что это он виноват в том, что дело не дошло до суда. Правильно?

Решения, которые я только что описывал, подписаны не им, а другим прокурором. Еще раз хочу подчеркнуть, что странная деталь: прокурор, начальник отдела Антикоррупционной прокуратуры сначала принимает решение о том, что он считает собранные доказательства достаточными для суда, через 2 недели, если не ошибаюсь, решение меняется, он считает, что их уже недостаточно и закрывает дело. Это все, что я знаю по этому делу.

Это говорит о том, что решение принималось не на уровне Холодницкого, а ниже?

У меня нет данных говорить о том, что на самом деле произошло. Я себе никогда не позволял говорить данные, на которые у меня нет доказательств. Поэтому исхожу из того фактажа, который я видел, знаю и который мы доказали. Детективы довели дело, по их мнению, до логического завершения. Прокурор дал им поручение на открытие материалов. Детективы составили обвинительный акт, прокурор его закрыл. Какие мотивы у прокурора – к нему в голову не залезешь. Но факт остается фактом, расследование было закончено, и прокурор признал, что собранных доказательств достаточно для направления дела в суд.



Коррупционная схема так называемых "рюкзаков Авакова" / Инфографика 24 канала

О сотрудничестве НАБУ и САП

При предыдущей власти, я так понимаю, Антикоррупционная прокуратура была очень важным фактором, который мешал вам работать. Что-то изменилось сейчас к лучшему в вашем сотрудничестве с САП?

На самом деле были разные истории, описанные в СМИ. Это называли конфликтом, войной и так далее. Нужно понимать, что Антикоррупционное бюро без прокуратуры не может работать. Мы не можем дело направить в суд, мы даже не можем объявить подозрение, если прокурор его не согласует. Теоретически все органы должны работать как одно целое. То, что там были какие-то решения, которые мы не понимали, это тоже было.

Если я не ошибаюсь, в мае 2019 года у нас была такая публичная встреча с президентом. После того, действительно, динамика работы была положительной, потому что мы за вторую половину 2019 года объявили больше подозрений, и направили больше дел в суд, чем за весь 2018 год. Каждые 3 дня мы объявляли какие-то подозрения.



Встреча президента с руководителями НАБУ и САП / Фото пресс-службы Офиса Президента

Потому, если мы говорим о динамике работы, то и сейчас мы обсуждаем свежие дела и свежий прогресс в тех делах, которые находятся у нас в производстве. Важная деталь, что есть Антикоррупционный суд, который сейчас работает и начал выносить исторические решения, по моему мнению.

Это говорит о том, что это создан треугольник антикоррупционный, мы понимаем, что в него еще входят НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, – 24 канал) и АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов – 24 канал), но если речь идет об уголовном преследовании, то это треугольник: НАБУ, САП и Антикоррупционный суд. То сейчас есть все основания говорить о том, что мы где-то накануне завершения большого дела.