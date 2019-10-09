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      О Минских соглашениях: Нам срочно нужен свой парадно-выходной крокодил

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      Минские соглашения не панацея
      Минские соглашения не панацея / Фото из открытых источников

      1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, что ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Плана "Б" быть не может. Минские соглашения – это база, на которой должно все выстраиваться. Изначальный текст соглашений предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов. Это все остается неизменным, без этого ничего не получится. Считает Сергей Лавров.

      Важно! Пристайко: Разведение сил на Донбассе сорвалось

      Я же считаю, что нам срочно нужен свой парадно-выходной крокодил, который уважительно, аргументированно и без истерик будет доносить миру профнепригодность, ложь и вороватость оригинала.

      Минские соглашения были вынужденным компромиссом, которые подписывались под дулом автоматов, пока на наши улицы десятками прибывали гробы сначала из Илловайска, а потом из Дебальцево. Но если уж так хочется Минска, давайте по порядку. В обеих Минских соглашениях, ДО проведения выборов предполагается:

      1) Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня.

      2) Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".

      3) Выведение незаконные вооруженные формирования, военную технику, а также боевиков и наемников с территории Украины.

      Если даже эти положения кажутся кому-то спорными, теоретическими или неоднозначными, вот аргумент специально для тех, кто в танке.

      Минские соглашения черным по белому обозначают линию разграничения между подконтрольными и оккупированными территориями. Так вот на сегодняшний день эта линия отличается от той, под которой подписались подопечные Сергея Лаврова примерно на 1600 км². К примеру, согласно этой линии, Дебальцево и Докучаевск – до сих пор неподконтрольны Киеву, хотя, согласно Минским соглашениям, они должны находиться под контролем Вооруженных сил Украины.

      Это невозможно отрицать даже если ты в очках и очень похож на унылого персонажа из мультфильма Droopy.

      Автор: Мустафа Найем

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Минские договоренности Формула Штайнмайера
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