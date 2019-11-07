19:30
7 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, 6 ноября
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, 6 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      О нормандском формате, правительстве и "Слуге народа": новое интервью Зеленского – видео

      51 Читати новину українською
      Зеленский записал новое интервью к украинцам
      Зеленский записал новое интервью к украинцам

      Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеоинтервью, где рассказал украинцам о встрече в нормандском формате, о слежке за работой нардепов "Слуги народа" и новыми министрами.

      Зеленский записал новое интервью "Откровенно с президентом" за рулем Tesla.

      Читайте также: Зеленский задекларировал доход в почти миллион гривен

      О нормандском формате

      Зеленский убежден, что встреча в нормандском формате будет направлена на обновление диалога для урегулирования конфликта на Донбассе.

      "Вы знаете, что мы долго шли к тому, чтобы возобновить "нормандский формат". С 2016 года этих встреч не было, это прошло уже 3,5 года, сколько людей, давайте посчитаем, погибло за это время. Поэтому "нормандский формат" направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к полному прекращению войны и возврату наших территорий, и самое главное – возвращению наших пленных", – сказал он.

      Новость дополняется...

      Смотрите видеоинтервью Зеленского:

       

       

      blog_ava
      Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмене Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
      сегодня
      6484
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "В 20 лет мои дети стали седыми": убийца Гонгадзе обвинил журналистов в бедах его семьи
      сегодня , 18:45 "В 20 лет мои дети стали седыми": убийца Гонгадзе обвинил журналистов в бедах его семьи
      Катерина Петренко 162
      Международный диплом для школьника: опыт юных украинцев
      сегодня , 18:01 Международный диплом для школьника: опыт юных украинцев
      Анатолій Яворський 20
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      сегодня , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      670
      От чего зависит реинтеграция Донбасса?
      сегодня , 17:17 От чего зависит реинтеграция Донбасса?
      Ярослав Голобородько 206
      "Північний потік-2" – як велика коаліція вдається до шахрайства заради газогону Путіна, – BILD
      сегодня , 17:00 "Північний потік-2" – як велика коаліція вдається до шахрайства заради газогону Путіна, – BILD
      Борис Немировський 888
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук