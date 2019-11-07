О нормандском формате, правительстве и "Слуге народа": новое интервью Зеленского – видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеоинтервью, где рассказал украинцам о встрече в нормандском формате, о слежке за работой нардепов "Слуги народа" и новыми министрами.

Зеленский записал новое интервью "Откровенно с президентом" за рулем Tesla.

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О нормандском формате

Зеленский убежден, что встреча в нормандском формате будет направлена на обновление диалога для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Вы знаете, что мы долго шли к тому, чтобы возобновить "нормандский формат". С 2016 года этих встреч не было, это прошло уже 3,5 года, сколько людей, давайте посчитаем, погибло за это время. Поэтому "нормандский формат" направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к полному прекращению войны и возврату наших территорий, и самое главное – возвращению наших пленных", – сказал он.

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Смотрите видеоинтервью Зеленского: