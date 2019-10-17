О новой должности и отношении к "112" и NewsOne: интервью с Нестором Шуфричем

О драке в Раде, голосовании за "диктаторские законы", новой должности в комитете по свободе слова, а также отношении к каналам Медведчука – в программе Даниила Мокрика "Ролевые игры" рассказал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

Об избиении в Раде

Вы следите за тем отсчетом, сколько уже дней не били Шуфрича?

Честно говоря, нет. О таком не волнуюсь.

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Для вас это допустимо с точки зрения свободы слова?

Недопустимо. Если вы внимательно пересмотрите все стычки, в которых, к сожалению, я вынужден был принять участие, я ни разу не начинал. Я всегда отвечал.

Я о том, допустимо ли с точки свободы слова вести такой отсчет относительно других людей?

Я скажу честно, мне просто жаль этих людей. Я считаю, что это не нормально, но, если они не имеют чем себя занять, то пусть считают, если им от этого лучше жить, то – пожалуйста. Я за то, чтобы людям жилось лучше, даже таким образом.

Справка: речь идет о стычке в декабре 2018 года, которая произошла между Нестором Шуфричем и Юрием Березой. Это произошло после голосования за законопроект о переименовании новообразованной украинской церкви.

О должности главы комитета по вопросам свободы слова

Когда вас избрали главой комитета по вопросам свободы слова, то возник первый вопрос: "А что Шуфрич имеет к свободе слова?". Шуфрич дважды был министром чрезвычайных дел, был членом комитета по вопросам бюджета. То есть, где это все и где свобода слова?

Я мог бы много говорить о вопросах, которые касаются реально защиты свободы слова. Это и защита "5 канала" во время известного скандала с Януковичем. Защита TVi, тогда я защищал права Константина Кагановского. Хотя и "5 канал", и TVi не совсем симпатизировали моим политическим принципам. Но я считал, что это их право – говорить о том, что они считают нужным. И, если в ситуации с TVi был имущественный конфликт, то у "5 канала"– сугубо политический.

И тогда я занял позицию, что мы должны остановить это давление и оставить журналистский коллектив. Это я защищал каналы, которые были моими идеологическими противниками. Что касается "Интера" и "НТН", то я защищал право журналистов предоставлять информацию. Эти каналы были для меня дружескими. Там у меня совпадала и идеология, и отношение к журналистике в целом. Но я считаю, что каждый политик уже является специалистом по вопросам свободы слова, иначе он не мог бы им быть.

Есть политики, которые являются специалистами по подавлению свободы слова.

К сожалению, вынужден согласиться с вами. К сожалению. Я не думаю, что вы можете меня в этом упрекать, что я когда-то подавлял свободу слова. Даже "1+1" я когда-то защищал.

Мы, возможно, еще вернемся к "1+1", но я хочу поговорить о том, что сейчас происходит. Я не зря Вам задаю вопрос о том, какое отношение вы имеете к свободе слова.

Можно я проведу параллель? Вот вы говорите, что я дважды был министром по вопросам учебных ситуаций. Вспомните, когда меня впервые назначили, то Украина едва с ног на голову не встала. Я сейчас могу взять на себя ответственность и сказать, что в МЧС меня точно не упрекают. А, когда меня второй раз назначили, то это уже ни у кого не вызывало сомнений.

Об отношении ОПЗЖ к свободе слова

Когда я читаю предвыборную программу ОПЗЖ, я не нахожу там ничего о свободе слова. Даже, когда здесь речь идет об оппозиции к власти.



Программа партии " Оппозиционная платформа – За жизнь"

Я попробую быстрым ответом закрыть этот вопрос. Свобода слова для нас – это как солнце на небе, как утренняя роса.

Поэтому его даже нет в предвыборной программе?

Но это настолько для нас самодостаточный и абсолютно решенный вопрос, который не имеет права даже на какую-то редакцию, то это 100%. Для меня он очевиден. И я сейчас в свете последних событий, связанных со "112 каналом" и NewsOne, вспомню цитату Медведчука. Он сказал, что даже при предыдущих режимах, которые потом признавали преступными, телеканалы не закрывались. И это правда. А разве любая власть не доносит тем или иным образом свои "Темники"?

Справка: "Темники"– это закрытые, неформальные инструкции для СМИ от Администрации Президента Леонида Кучмы, которые действовали с 2001 по 2004 годы. В них указывали то, каким образом нужно освещать в новостях политические события в Украине.

Напомню, что тогда журналисты сами сказали о том, что Медведчук рассылает "Темники".

Если было желание власти подавать информацию и определенные факты, то это делали и до того, и после. Я считаю, что вопрос "Темников" был и до того, как Медведчук стал главой АП, и после того. Мы видим, что власть всегда старалась, чтобы ее деятельность освещали в определенном ракурсе. Честно говоря, это практика, которая есть сейчас во всем мире.

Мы говорим о том, что АП рассылала указания, что и как освещать телеканалам, которые должны были бы не зависеть от государства вообще. И это связывается с фамилией Медведчука.

Это связывалось, но не доказывалось. Я бы сейчас хотел избежать разговоров о Викторе Медведчуке, но я скажу, что подобные вещи были и со стороны предыдущих администраций. Не хочу напоминать, что делали с журналистами до Медведчука, потому что мы выйдем на очень трагический вопрос, который для меня до сих пор не выяснен.

Вы о Гонгадзе?

Безусловно. Вопрос свободы слова поднимается по-разному в разные времена. А попытки любой власти навязать такое видение подачи информации – это естественно для любой власти во всем мире. Это не нормально, но это устоявшаяся практика. Я считаю, что власть должна спокойно относиться к тому, что о ней говорят, и делать все, чтобы это делали положительно. К примеру, на сегодня президент реально может повлиять на уменьшение тарифов в 1,5 или даже 2 раза.

А как это касается свободы слова?

Вот я и говорю, что он этого не делает. Его за это уже критикуют, и мы почувствуем, что три канала, которые это делали, уже почувствовали на себе давление власти. Это просто пример – реакция власти на критику.

Я могу предположить, что это и ответ на критику, которую сейчас испытывает Офис Президента со стороны этих трех каналов. Я не говорю, что они оппозиционные. Ведь когда были положительные действия со стороны президента – обмен пленными и разговор с Путиным, которые дали результаты, – то эти журналисты поддерживали позицию Зеленского.

Если вы помните, то со "112" и NewsOne начали разбираться еще во времена Порошенко.

Да, Зеленский тоже так сказал. Но завершается процесс уничтожения этих каналов уже при Зеленском. И при такой власти, которая есть у него, я бы сказал, что он должен был бы отреагировать.



Какие СМИ контролируют украинские олигархи / Инфографика 24 канала

Вы говорили с Медведчуком о "Темниках" тогда? Вы уже были политическими союзниками. Вы спрашивали у него, как такое может быть?

Вы знаете, я же "Темников" не видел, но когда подавалась определенная информация от журналистов, то я там не видел ничего такого, что вызвало (принуждение, – 24 канал).

Знаете, второй президент Украины тоже очень сложно воспринимал критику. Однако она была от журналистов, и на главных каналах: и "1+1", и "Интере". Ведь журналисты оппозиционны по своей сути.

Вы понимаете почему часть журналистов "в штыки" восприняла ваше назначение на должность председателя Комитета по вопросам свободы слова?

Примерно да, понимаю. Просто они не восприняли то, что эту очень ответственную и важную должность занял представитель политической силы, о которой многие не рассказывают. Я считаю, что это была основная причина. А что касается меня лично, то время покажет.

О голосовании за "диктаторские законы"

Одно из того, что сразу начали вспоминать, так это что вы голосовали за законы 16 января.

Не хочу сейчас оправдываться, но мы не знали, за что голосуем. Вы помните условия: разгромленный зал Верховной Рады, заблокированный председатель ВРУ без всякой возможности оттуда выйти. Затем через крыши первый заместитель зашел в ложу, где сейчас размещена фракция ОПЗЖ, и оттуда объявил номера законов.

Мы руками проголосовали, не зная о чем, а потом начали разбираться. Впоследствии мы подписями подтвердили голосование, а через некоторое время его отменили.

Часто у вас такое бывало, что вы не знали, за что голосуете?

Честно скажу, бывало, особенно во время противостояний. Одно дело, когда ты знаешь закон, но во время обсуждения ты его слышишь, твои эксперты дают потом выводы, и ты уже принимаешь решение непосредственно перед голосованием, или – есть фракционная ответственность.

То есть ты можешь быть против закона и имеешь две возможности: выразить свою позицию на фракции или во время голосования. У меня в "Партии регионов" была привилегия голосовать как я считаю необходимым, на меня никогда не давили. Это я связываю с определенным авторитетом, который я имел в определенном регионе 13 лет.

И они это показали на голосовании, они смогли разобраться в условиях запутанного противостояния между "Оппозиционной платформой – "За жизнь" и "Оппозиционным блоком". А кто не разобрался – пошел голосовать за Зеленского.

Об отношении к "112" и NewsOne

Вы считаете каналы "112" и " NewsOne независимыми. Так сошлось, что именно эти каналы связывают с Медведчуком.

Привязка к Медведчуку условная. Мы можем его конкретно привязать к Тарасу Козаку, который является не чужим нам человеком. Я это сразу говорю. Близким, я этого не отрицаю. Но вы же знаете журналистов этих каналов?

Я знаю десятки журналистов, которые уволились.

А зачем? Я сейчас не хочу их обвинять, но на их месте я никуда бы не ушел. Я бы отстаивал свое право на представление информации, как я считаю необходимым. И пусть меня увольняют.

Вы понимаете, почему они сделали такой выбор?

Мне сложно понять, потому что это не присуще моему характеру. Я не убегаю с поля. Я читал, что они это связали с Медведчуком. А если бы Медведчука избрали президентом Украины, они из страны уехали бы или как?

Ну, если бы Медведчука избрали президентом, то это была бы немного другая страна.

Я сейчас не хочу давать оценку журналистам, исходя из должности, которую я сейчас занимаю. Я считаю, что они просто решили таким образом выразить свой протест.

Вы считаете "112", "NewsOne" и "ZIK" независимыми каналами?

Независимыми в каком плане?

Вот я вас и спрашиваю, в каком плане.

В независимости представления информации – да.

То есть они не имеют никакого вмешательства в редакционную политику?

Я не чувствую этого. Что такое вмешательство в редакционную политику? Это фарширование определенного информационного пространства конкретными тезисами, конкретными лицами и конкретным мировоззрением. Все три канала приглашают представителей всех политических сил. А это значит, что не может быть доминации идеологии, а дальше это уже спор на площадке.



Нестор Шуфрич

На самом же деле оно все немножко сложнее и тоньше происходит. И вы, наверное, это знаете не хуже меня.

Иначе я вопрос поставлю.

Давайте я закончу формулировать свой вопрос.

"Прямой канал"…

Что? Независимы ли они? Нет, я не считаю этот канал независимым.

Тогда я скажу так, тогда эти три не менее независимы, чем "5 канал", "Прямой", "1+1", "Украина". "1+1", "Украину", "5 канал", "Прямой канал" вы считаете независимыми? Эти четыре канала.

Нет, я не считаю эти каналы независимыми.

Тогда давайте…

Я не считаю ни один канал, который принадлежит так или иначе владельцу, связанному с политикой или просто олигарху, независимым. Это невозможно.

Я согласен с вами, но уровень зависимости может быть разный. Я считаю, что на этих трех каналах авторитет генеральных продюсеров. Я скажу, что на них очень сложно влиять. Очень авторитетные сами по себе люди, и я вижу, что они открыты и предоставляют площадку для всех. Но я не вижу, такой свободы на других каналах. Извините, не вижу.

То есть вы считает, что это все же самые свободные каналы в Украине?

Я считаю, что там больше возможности увидеть разные точки зрения.

А, кстати, если мы говорим…

Недавно "1+1" на своей программе. Я сейчас не слежу за новостью, хотя, возможно, и стоит. Но вот в "Право на власть" они начали немного расширять присутствие гостей. Савик начал немножко проталкивать свой авторитет, присутствие неприемлемых, как для меня, для Рената Ахметова гостей. Но это опять таки авторитет Савика сработал.

Вернемся к тому, как оно работает. Может быть несколько флагманских шоу, в которых якобы плюрализм, а потом в новостях наваливают то, что нужно.

Даниил, я сейчас не хочу вам "леща пускать" или как это говорится? Но у вас точно независимый канал.

Какой? У нас "bihus.info" вы имеете в виду? Да!

Абсолютно. Вот я бы хотел, чтобы все каналы были такие, как вы.

Спасибо вам. От комплиментарности переходим дальше.

К этому надо прийти.

Окей.

Но ведь вы и не столь зависимы от определенных обстоятельств, как зависимые другие каналы. Цена вашей независимости тоже немаленькая.

Окей, смотрите. Если мы говорим о…

Извините меня, я не знаю. Вы спутниковый канал или интернет канал.

Интернет в первую очередь, но мы выходим и на телевидении.

А лицензия спутниковая у вас есть?

Я не могу вам сказать. Это не ко мне вопрос. Я простой человек, простой журналист. И, как простой журналист, я вас спрашиваю почему лучше комитет по вопросам свободы слова от вашей партии не возглавил Тарас Козак, Виктор Медведчук? Это люди, которые имеют в медиа опыт.

Во-первых, фракция определила, что первая должность, которая будет предоставлена нашей фракции, они на нее предложат меня.

Что бы это ни было?

Да, что бы это ни было. Такое было решение. Я благодарен за доверие.

То есть было бы это место в ЦИК, вы бы пошли в ЦИК?

Нет-нет, в Верховной Раде. Когда, я считаю, что это было бы справедливо, меня заявили на должность заместителя председателя Верховной Рады. Но там мы увидели определенный маневр сбоку "Слуги народа", Пинчука и "Батькивщины". Не знаю зачем, но эту должность отдали "Батькивщине", хотя я считаю, что она сегодня не является оппозицией. Оппозиционность "Батькивщины" я мог бы назвать только в вопросе, возможно, земельном, который недавно проявился активно. И, возможно, в тарифном.

То есть вам было все равно на какую должность идти?

По комитету этому я тоже был удивлен, что предложили меня. Но, когда мы обсудили эту ситуацию. Позвольте мне не говорить, как это произошло. Я принял это предложение. И очень благодарен за доверие.

Но мы возвращаемся к тому, что свобода слова попала к вам случайно. Могла быть свобода слова, могла не быть.

Не согласен, потому что этот комитет для нас был принципиален. Комитет по вопросам свободы слова. Для нашей фракции был принципиален. Мы уступили ради него другие комитеты.

На что вы обратили внимание касаемо свободы слова в пресс-марафоне Владимира Зеленского, кроме "112", "NewsOne" и "ZIK".

Я скажу свое общее впечатление. Было очень эффектно, но неэффективно.

По содержанию? На что вы обратили внимание?

Если одной фразой, очень много "Я не знаю", "Не зона моей ответственности". Это меня разочаровало. Что положительно я воспринял? Это то, что Зеленский взял на себя ответственность и исправил стратегическую ошибку Офиса Президента. Это ошибка Богдана была. Юлия Мендель подыграла общей ситуации и неприятие отношения Офиса Президента к журналистам. И он исправил эту ошибку, потому что 14 часов общаться независимо эффективно или неэффективно, но высидеть 14 часов и общаться с журналистами – это заслуживает уважения. Другой вопрос, что он был, как по мне, неэффективным. Потому что мы не получили той информации, в которой сейчас нуждается общество.

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