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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

О переселенцах из Донбасса: чего никогда не поймут люди, которые не потеряли свой дом на войне

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Они были вынуждены покинуть родные дома из-за войны. Но даже на мирных территориях каждый день для них — борьба. Потому что поддержки практически нет. Речь идет о переселенцах. 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. И уже пятый год этот день, к сожалению, близкий и болезненный для Украины.

Пятницу 13-е 2015 года Ирина запомнила на всю жизнь: в тот день боевики обстреляли кафе в городе Счастье Луганской области, где она работала. Женщина выжила, однако получила многочисленные ожоги, ей ампутировали ногу.

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С тех пор с сыном живет на чемоданах. Сейчас находится в киевском Центре реабилитации инвалидов. Может там жить до начала июля – пока не завершит обучение. А дальше даже не представляет, куда податься, ведь за плечами ни денег, ни жилья, ни работы.

За 3,5 года я ни разу не была в домашней обстановке. Понимаете? Я 2,5 года прожила в одной и той же палате!
– рассказала переселенка Ирина Посохова.

А это – Любовь Кожура.

Переселенка Любовь Кожура

Во время обстрела в селе Лебединское в Донецкой области погибли ее внуки. Женщина получила осколочные ранения. Сначала переехала в Днепр, затем в Мариуполь.

Я квартиру снимаю со своей старшей дочерью, потому что нам некуда идти. В Лебедином постоянно бухают (обстреливают – 24 канал). А оно как взрывается, так у меня сразу ноги подкашиваются,
– сказала переселенка Любовь Кожура.

Эти люди и думать боятся, что могло быть, если бы они не покинули свои дома. Мирное население часто становится мишенью боевиков.

По состоянию на 15 мая 2018 года наша миссия зарегистрировала более 3 тысяч смертей среди гражданских лиц. Количество тех, кто получил ранение – от 7 до 9 тысяч человек,
– заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

Чуть ли не каждый переселенец с Востока жалуется: проблем имеют с мешок, а вот решать приходится самостоятельно. Люди уже неоднократно обращались к чиновникам, но воз и ныне там.

"В этом году мы выделяем 47 миллиардов на возобновление строительства дорог, 270 миллионов на футбольные поля и 34 миллиона на жилье для переселенцев. Это просто для понимания масштабов проблемы", – отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука.

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Сколько точно в Украине переселенцев из временно окупаних территорий – неизвестно. Каждый день для них борьба. Однако, рук не опускают.

Мы заставим себя уважать. Заставим! Потому что люди, с которыми мы общаемся, они вообще не понимают, они не видят наших проблем. Для нас главное сейчас, чтобы была медицина, протезирование, реабилитация, жилье. И я могу кучу проблем перечислить!
– сказал председатель общественной организации гражданских пострадавших в зоне конфликта на Востоке Украины Игорь Мирошниченко.

Между тем миссия ООН призывает правительство Украины ввести механизмы эффективной правовой защиты и возмещения ущерба жертвам конфликта. Пока этого не произойдет, украинцы с оккупированных территорий будут и дальше стучать в каждую дверь в надежде на помощь.

Автор: Евгений Скорина
Теги: Новости Украины беженцы Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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