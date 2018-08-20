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О певице Рианне выпустят документальный фильм: детали премьеры

55 Читати новину українською
Рианна
Рианна / Instagram / @badgalriri

Американский кинорежиссер Питер Берг решил снять документальную ленту о барбадосской певице Рианне. Над проектом художник работает с 2016 года и планирует его представить этой осенью.

Об этом сообщают на SlashFilm.

По словам режиссера в интервью, кинокартина может появиться на телеэкранах "через полтора, может, два месяца". Впервые об идее создания фильма Питер заговорил еще в 2016 году, и тогда он описывал ленту о Рианне как "скорее изучение персонажа, чем музыкальный фильм".

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Больше деталей о новом фильме пока не сообщают. Стоит также отметить, что Рианна ранее снималась в фильме Питера Берга 2012-го года "Морской бой". Тогда же фильм провалился в прокате, а актерскую игру певицы оценивали как крайне плохую. За роль в ленте Рианна получила награду в антипремии "Золотая малина" за худшую женскую роль второго плана.

Кто такая Рианна?
О певице действительно есть что снимать в документальном фильме, поскольку Рианна происходила из бедной семьи с Сент-Майкле, Барбадос и благодаря своим старания смогла достичь огромных успехов. В свои 16 она переехала в США, где начала активную музыкальную карьеру под наставничеством Эвана Роджерса. Со временем звезда начала покорять все музыкальные чарты мира и получать лучшие награды в сфере музыки.
Относительно личной жизни, ее постигло тяжелое испытание – в 2009 году бывший бойфренд Крис Браун жестоко избил певицу, за что его приговорили к пяти годам условно. После этого артистка имела несколько кратковременных романов, один из последних – с миллиардером Хассаном Джамилем.

Теги: Музыка LifeStyle Кино Рианна
Источник: 24 Канал
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