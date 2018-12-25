О правильном и неправильном Рождестве

Нет никакого второго Рождества. Нет его. Ни православного, ни католического. Есть просто Рождество Христово.

Одна условная дата, назначенная на дни зимнего солнцестояния, чтобы христианским праздником заменить праздник языческий.

Дальше разница в дне празднования возникла при переходе между календарями – юлианским и григорианским. Это даже не вопрос веры, чистой воды техника исчисления дат и исправленная всем нормальным миром накопительная ошибка.

Читайте также: Зачем нужна Революция

Но православнутым на всю голову это не понятно. Поэтому у некоторых особо сообразительных есть правильное и неправильное Рождество. Неправильное во всем мире – 25 декабря. А правильное у трех церквей на планете в ночь с 6 на 7 января. И не иначе.

То есть, живем мы по неправильному календарю, а празднуем по настоящему, по христианскому.

Католики у нас – еретики, протестанты – еретики, как я понимаю, греки тоже не совсем православные, ортодоксы, но не до конца – с 25 декабря промазали.

Интересно, когда у нас станут праздновать Кристмас со всем миром? Пары лет хватит для осознания отсутствия проблемы, как таковой?

Читайте также: Фантазии нет, ума нет, ничего нет: как сирийцы подбили российский военный самолет