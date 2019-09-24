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      О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации

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      Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"
      Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми" / Фото из открытых источников

      Весь мир умеет делать фильмы, но только американцы умеют делать кино.

      Делать именно кино – это такое умение, когда зрители бывшего СССР смотрят американский сериал "Чернобыль" и удивляются – да как же они, эти американцы, смогли воссоздать вот эту эпоху, эту атмосферу затхлого позднего совка с его парадами на экране и враньем в жизни, до деталей, до предметов. Моя знакомая сказала, что была покорена сериалом в ту минуту, когда увидела, что курящий герой стряхивает пепел с сигареты именно в такую стеклянную пепельницу, которая стояла на ГДР-овском журнальном столике в ее квартире в те времена. Кстати, вот это невероятная внимательность при воссоздании предметного мира в сериале "Чернобыль" привела к энергичной дискуссии в интернете, ее суть была в поиске каких-то ошибок, которые все же сделали создатели кино. Ошибки, конечно, нашли, но, заметим, было где искать – в массе своей все было показано правильно.

      К теме: Сериал "Чернобыль" от HBO получил три престижные награды

      Тут уместно задать вопрос – а зачем эта материальная точность была необходима авторам сериала. Ответ я бы сформулировал так – без нее не прозвучала бы идея фильма о природе страха, чему, собственно, во многом сериал и посвящен. Жванецкий, кажется, сказал фразу: "Героизм одних – это преступление других". Но если природа героизма не всегда понятна и крайне индивидуальна, то природа советского страха в выборе поступка шаблонна – это возможность потерять все при неправильном шаге – неправильном, с точки зрения начальства. Так вот, именно за это – за идею, доведенную до высот древнегреческих трагедий, сериал "Чернобыль" и получил три премии "Эмми".

      Мои зарубежные друзья, которых я спрашивал, не смущает ли их чернобыльская тема, объясняли, что им, как западным зрителям, все равно, что это выплеск радиации – важно, что это вызов человечеству от масштабной катастрофы. С таким же успехом, могло быть извержение вулкана, сдвиг земной оси или нашествие инопланетян – важно, что показана человеческая трагедия, человеческий выбор и человеческий поступок.

      Фильм "Чернобыль" совсем не про СССР, Россию или Украину – если бы создатели нашли что-то подобное в Мексике, то сделали бы про Мексику. Природа правильного фильма всегда одна – поступки героев на фоне событий. Но Чернобыль тут лучше нашествия инопланетян, потому что нашествие инопланетян, обычно, сплачивает человечество, а вот трагедия внутри какой-то одной общины всегда разделяет – вспомним классический фильм "Унесенные ветром" – история вроде бы простой любви на фоне Гражданской войны внутри одной страны.

      То, что сериал "Чернобыль" удостоился трех "Эмми" – несомненное признание, и оно честное – ведь премию давали не мы, а иностранцы.

      Россия тоже признала сериал – признала холодным неприятием и критикой – все ведь показано не так. А еще будет создан наш сериал "Чернобыль" – как пишут СМИ там будет уделено большое внимание роли западных спецслужб в чернобыльской истории.

      Что ж, у каждого свое понимание трагических высот.

      Автор: Матвей Ганаполский

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Эмми Чернобыль Чорнобыль сериал
      Источник: Facebook
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