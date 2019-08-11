О протестах в Москве, новой власти и семье: Олег Сенцов написал новое письмо

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо российской правозащитнице Татьяне Щур, в котором высказался в поддержку акций протеста в России.

Он написал, что ему сейчас остро не хватает информации, отметив, что по российскому телевидению мало освещают протесты, сообщает "Укринформ".

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"Он пишет в поддержку московских протестующих. Еще – благодарит тех, кто его поддерживает. Также Олег беспокоится о том, чтобы не забывали о других политзаключенных", – рассказала Щур о письме Сенцова.

По ее словам, Сенцов волнуется о родных, о дочери, которая поступает в школу в Киеве.



Олег Сенцов с дочерью Алиной

Чувствуется, что Сенцов очень надеется на новую власть. Эхо о переговорах Зеленского с Путиным до Ямала доходят через ТВ,

– отметила правозащитница.

Она также добавила, что Сенцов реагирует на сообщения с юмором, понимает, насколько все искажено подается в российских медиа.

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Как Олег Сенцов стал политзаключенным?

10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили их в подготовке терактов. В 2015 году международный правозащитный центр "Мемориал" признал Сенцова политическим заключенным. А уже через несколько недель его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Кольченко – до 10 лет.

Заметим, что вместе с Сенцовым и Кольченко были задержаны также украинцы Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний. Афанасьева в 2016 году обменяли, и он вернулся домой, а Чирний до сих пор находится в российской колонии.

В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Голодание продолжалось 145 дней, но политзаключенный вынужден был его прекратить из-за угрозы принудительного кормления. Сенцов также написал завещание на творчество в случае смерти.