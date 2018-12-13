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      О санкциях не договорились: какой ответ на агрессию России в Керченском проливе готовит ЕС

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      Саммит ЕС готовит помощь Украине, но новых санкций против России не будет, – СМИ
      Саммит ЕС готовит помощь Украине, но новых санкций против России не будет, – СМИ / Фото из открытых источников

      Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе предложат помощь украинским регионам, которые пострадали от действий России в Азовском море. Однако новых антироссийских санкций европейские лидеры вводить не планируют.

      Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на проект выводов саммита, который открывается в четверг, 14 декабря.

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      Издание отмечает, что в проекте нет упоминаний о рассмотрении дальнейших санкций против России из-за отсутствия согласия между государствами-членами.

      Дипломаты надеются на продление существующих санкций, однако консенсуса по увеличению давления страны достичь не смогли.

      В частности, отсутствие консенсуса по введению новых санкций против России из-за действий в Азовском море подтвердил один из немецких дипломатов.

      При этом ЕС готовит предложение по финансовым и другим мерам, направленным на помощь тем районам Восточной Украины, которые испытывают последствия из-за блокирования Россией свободного судоходства в Азовском море.

      ЕС готов принять меры по дальнейшему укреплению своей поддержки в пользу пострадавших регионов Украины,
      – говорится в выводах.

      К слову, ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что немецкое правительство не видит причин для введения новых санкций против России за агрессию в Керченском проливе. Поэтому с немецкой стороны предложений по новым санкциям не будет.

      Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      АГРЕССИЯ РОССИИ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ: КАК РЕАГИРУЕТ МИР

       

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      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Новости политики Санкции Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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