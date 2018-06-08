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"О счастье": истории моделей с ампутированными ногами, которые покорили сети жизнерадостными фот

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Нина Софи Рима и Паола Антонини
Нина Софи Рима и Паола Антонини / Коллаж 24 канал

Расскажем истории о двух девушках, которые в силу жизненных обстоятельств потеряли конечности, но продолжают вести активную и насыщенную жизнь. Вместе с этим они помогают и вдохновляют других людей своей любовью к жизни.

Итальянская 18-летняя модель Нина Софи Рима, которая потеряла ногу, покоряет социальные сети своими теплыми снимками. Девушка работает моделью в агентстве "Iulia Barton", которое основала Джулия Раточони в 2016 году. Как отмечается на сайте агентства, их миссия – выбрать женщин и мужчин, которые могут быть в инвалидной коляске или с ампутированными конечностями, и превратить их в топ-модели.

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Модель часто делится с пользователями социальных страниц радостными фото из личной жизни.

 

 

Допис, поширений Nina Sophie Rima (@ninaarimaa)

"Через год я поняла, что зря беспокоиться о том, как трудно что-то сделать. Просто попробуйте это", – комментирует девушка видео.

 

Вспомним также про бразильскую модель Паолу Антонини. Она вдохновляет многих людей и является отличным примером, как не терять вкус к жизни.

Два года назад Паола попала в ДТП. Врачи долго боролись за ее жизнь и чудом спасли, а вот нога модели была ампутирована выше колена.

Я никогда еще не чувствовала такой боли. Я решила не смотреть вниз, чтобы не видеть, насколько плохо обстоят дела. Но я знала, что все очень серьезно,
– рассказывала девушка после операции.

Она подчеркивает, что каждая девушка прекрасна и не нужно переживать относительно внешности.

"Принимайте себя такой, какая вы есть. Это то, что делает нас уникальными", – убеждает Паола Антонини.

После пережитого Паола Антонини решила заняться благотворительностью, а именно помогает людям с ограниченными возможностями, вдохновляя их своим примером.

 

Теги: LifeStyle Мода Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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