О сенсационной находке на Волыни, которая вызвала фурор в мире, просто забыли

Уникальная старинная лодка 14 века, найденная на Волыни три года назад, стала настоящей сенсацией. Тогда все радовались, гордились и восхищались, а потом забыли. Раритету, который хотели выкупить иностранцы, до сих пор не нашли приличного места в коллекции местных музеев. Причина уже традиционная – нехватка средств.

Лодка, найденная 3 года назад в реке Стырь, произвела настоящий фурор в мире историков и ученых. Сделана она была из цельной древесины, из-за чего ее называли однодеревкой.

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На таком плавали еще до нашей эры. Эксперты не исключают, что она имела и оборонительное назначение. Длина – около 12 метров, и подобных в Украине нет. Польские ученые признали ее находкой Европы-2016. Предполагают, что свежая древесина весила до 30 тонн.

Руководитель литовский сказал: "Какая это лодка, это – целый корабль!" Это находка европейского значения. Уникум! Мы изучаем подводную археологию, и в настоящее время такого в Европе мы нигде не фиксировали,

– заверил директор Маневичского краеведческого музея Петр Хомич.

Но пыл быстро угас. Сначала, несколько месяцев, лодку хранили в этом частном пруду. Тогда кто ею только не интересовался – от общественности до чиновников.

А потом внезапно все забыли. Теперь исторический раритет содержит владелец строительного ангара. Ухаживает, чтобы тот не развалился. Ведь без воды и надлежащего ухода лодка может скоро стать разрушенным раритетом.

Предприниматель признается: больше не может заниматься лодкой. Для бизнеса ему нужна площадь, занимаемая находкой. А больше старину пока никуда взять не могут. В обычные музейные залы лодка не поместится, ведь у нее слишком большие размеры. Специального зала для нее еще не построили. Чиновники только ежегодно подсчитывают, сколько денег на это нужно.

"Сумма средств является следующей: согласно проекту, который разрабатывался в конце 2017 года, она в пределах 1,5 миллиона гривен. Выделили более 70 тысяч гривен и разработали проектно-сметную документацию", – заверил председатель Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк.

В свое время норвежские музейщики готовы были выкупить лодку за 100 тысяч евро. Но им продавать отказались, ведь это слишком ценная находка для Украины. Только оказалось, что ее содержание Волыни не по карману.

К слову, цветочные рисунки нашли во время ремонтных работ в Линдисфарнском замке, который расположен на острове британского графства Нортумберленд. По словам ученых, роспись была сделана около 350 лет назад.