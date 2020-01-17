О "соевых правках", оффшорах и лимитах для ФЛП: Рада поддержала дискуссионный законопроект

Законопроект 1210, вокруг которого было много дискуссий в бизнес-среде, 16 января Верховная Рада таки приняла в первом чтении. Документ содержит антиоффшорные нормы, увеличивает лимит доходов предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, и отменяет "соевые правки".

При рассмотрении законопроекта 1210 депутаты внесли в документ определенные поправки, а остальные критикуемые бизнесом положения уберут ко второму чтению. В этом уверяет автор законопроекта Данил Гетманцев (депутат от "Слуги народа"), пишет " Общественное ".

Также Рада приняла законопроект 1209-1 об администрировании налогов: детали

В целом документ поддержали 283 голосами.

Увеличение лимитов для предпринимателей-упрощенцев

Максимально допустимая сумма доходов предпринимателя, работающего на упрощенной системе налогообложения , возросла.

Для 1 группы ФОТ: было 300 тысяч, стало – 1 миллион гривен.

Для 2 группы ФОТ: было 1,5 миллиона, стало – 5 миллионов гривен.

Для 3 группы ФОТ: было 5 миллионов, стало – 7 миллионов гривен.

Борьба с оффшорами

Законопроект 1210 вводит в Украине план BEPS – это международные стандарты борьбы с отмыванием денег в оффшорах.

План предусматривает 15 мер борьбы с уклонением от налогообложения .

Подробнее о нем можно почитать здесь.

Отмена "соевых поправок"

Законопроект забирает из налогового законодательства так называемые "соево-рапсовые правки", которые отменили возмещения НДС украинским экспортерам . Эти правки Рада приняла в декабре 2017.

В декабре 2019 года украинские фермеры просили Владимира Зеленского способствовать отмене этих поправок, мол, именно из-за них малые и средние производители фактически потеряли возможность экспортировать свою продукцию.

Заметим, что в этом же документе идет речь о закреплении перечня налоговых правонарушений, налоговых органов. Законопроект также вносит изменения в процесс взимания налогов. Подробно с документом можно ознакомиться по этой ссылке.

Почему законопроект 1210 называют дискуссионным? Еще перед принятием законопроекта вокруг него шли дискуссии в бизнес-среде. Ведь автор документа предусмотрел ряд не связанных с оффшорами положений.



Например, повышение ренты на добычу железной руды, введение НДС по экспортным операциям, введение личной ответственности налоговых инспекторов и другие.



Сейчас председатель Комитета по налоговой и таможенной политики Рады и автор законопроекта Данил Гетманцев обещает, что критикованные бизнесом положения из документа уберут ко второму чтению.