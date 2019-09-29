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      О сообщении с Крымом: Криклий объяснил свои слова, которые вызвали бурную реакцию украинцев

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      Владислав Криклий, Министр инфраструктуры
      Владислав Криклий, Министр инфраструктуры / МВС

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий в фейсбуке объяснил, что именно имел в виду, когда говорил в интервью "Радио Свобода" о сообщении с Крымом. По его словам, многие СМИ в Украине подали эту информацию некорректно, из-за чего с министра "сделали сепаратиста" и довели до слез его мать.

      Криклий написал в фейсбуке, что в СМИ "настолько извратили добрые дела и сделали из меня сепаратиста", что даже его "родная мать разволновалась и с самого утра со слезами спрашивала о возможности возобновления прямых пассажирских перевозок в Крым".

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      "Всем даю объяснения", – подчеркнул министр. Завершается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", а рядом с ними будут станции – из них украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины.

      Не говорится о восстановлении любых рейсов в или из оккупированного Крыма. Говорится о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции возле КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине,
      – написал Криклий.

      Приведем полностью отрывок из интервью Владислава Криклия "Радио Свободе", который вызвал бурную реакцию в обществе:

      Журналист: "Мои крымские коллеги интересовались, появятся ли возле КПВВ на админгранице с Крымом автостанции и станут ли возможными легальные перевозки пассажиров до и из админграницы с Крымом?"

      Криклий: "КПВВ – конечно, что мы строим. Сейчас из-за определенных проблем нам передали это строительство и заказчиком стала Укрзализныця. Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена ​​президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции. Ну, а конкурсы на перевозчиков будет проводить местные власти с нашим участием.

      Журналист: "То есть официальные перевозчики планируются, да?"

      Криклий: "Обязательно".

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      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Новости Крыма Транспорт Оккупированные территории
      Источник: 24 канал
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