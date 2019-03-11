О спорт – ти секс: чому в спортивних жінок більше сексуальних партнерів

Як покращити статеве життя? Чому варто займатися спортом?

Той, хто регулярно займається спортом, працює на користь не тільки свого організму, але й сексуального життя. Наприклад, згідно з новим дослідженням, спортивні жінки мають у житті більше сексуальниз партнерів, ніж менш активні, – повідомляє німецький журнал Focus.

Вчені Університетського коледжу Лондона та Університету Англія Раскін провели опитування, в якому про свої заняття спортом і сексуальне життя розповіли більше 7 тисяч чоловіків та жінок.

У середньому (на момент дослідження) учасники мали інтимні стосунки з десятьма різними партнерами. Але винятками стали спортивні жінки, які тренувались як мінімум один раз на тиждень: вірогідність того, що в них було більше десяти сексуальних партнерів була на 73% вищою, ніж у менш активних респондентів,

– пише видання.

Такий результат вчені пов’язують з тим, що спортивні люди відрізняються більшою соціальною активністю.

Наприклад, у тренажерному залі вони швидко заводять нові знайомства. І серед однодумців завжди можна знайти потенційного коханця, – ідеться в статті.

Ще одна можлива причина – тренування піднімають самооцінку, що в свою чергу полегшує флірт. "Таким чином, – резюмує Focus, – тим, хто хоче збільшити кількість своїх коханців, варто терміново здолати свої лінощі".

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