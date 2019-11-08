О тайнах заседаний "Слуги народа" и газовом контракте с Россией: Герус рассказал детали

Как проходят заседания фракции "Слуга народа", какие есть секреты единогласного голосования, есть ли война между Ахметовым и Коломойским, будет ли Украина продлевать газовый контракт с Россией – об этом в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" рассказал нардеп от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

О заседаниях фракции "Слуга народа"

По словам Геруса, внутренние заседания фракции проходят очень бурно, однако голосуют они преимущественно единогласно.

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"Наши внутренние заседания фракции проходят так бурно, что я думаю, еще не родился тот тиран, который сможет нашу фракцию загнать в какой-то авторитаризм. У нас там, действительно, демократии очень много. Но, что важно, мы заходим в сессионный зал и в абсолютном большинстве случаев голосуем одинаково. Единичные случаи бывают, когда не набираем 226 голосов", – рассказал нардеп.

Он отметил, что на заседания обычно выносятся какие-то важные дискуссионные или срочные законопроекты, таких может быть два или три вопроса.

"Мы понимаем (наперед – 24 канал), какие будут вопросы. Конечно, есть председательствующий, есть глава фракции, есть заместители. И мы обсуждаем с людьми, которые в этом специализируются. Например – юридический вопрос неприкосновенности Дубневича. Люди встают и как юристы говорят свою позицию, как нам поступать. Кто-то встает и говорит: у нас было такое-то политическое обещание, мы его должны выполнять, если мы начнем сейчас действовать иначе – нас никто не поймет", – объяснил нардеп.

Кто-то за, кто-то против. Потом этот вопрос мы ставим на голосование. Поднимаем руки по вопросу, чтобы мы определили позицию фракции. И далее, если абсолютное большинство фракции "за" какой-то вопрос, то мы стараемся идти в зал и уже единодушно голосовать. Есть дискуссии внутри фракции, но уже дальше, как организованная какая-то команда, мы идем, чтобы в зале уже принимать решение. Это очень важно,

– отметил Герус.

"Лично у меня, на все вопросы есть свое мнение. Но если я начну на все вопросы со своим мнением, то как команда мы результата не добьемся. Поэтому важно: дискуссия до определенного момента, потом принятие решения и потом это решение надо проголосовать, его имплементировать", – подчеркнул нардеп.

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О секретах голосования

► Сигналы голосовать от Разумкова

В эфире 24 канала на вопрос, есть ли "руки Чечетова" в зале, Андрей Герус отметил, что там есть другой секрет:

Артем Овдиенко, журналист: говорят, что Разумков обозначает вам, как голосовать двумя ключевыми фразами. Я понимаю, что все же это нужно, но это неправильно...

Андрей Герус: Почему?

Артем Овдиенко: 250 человека, как их направить. Ну разве что в вайбере.

Что такое "рука Чечетова" Во время голосований в парламенте во времена Януковича Михаил Чечетов был по определению журналистов "дрессировщиком" для депутатов "Партии регионов": рукой отдавал команды в сессионном зале кнопкодавам. В зависимости от того, как она была поднята, происходило голосование депутатов "Партии регионов".

► Переписки в вотсапе

"В вайбере у нас ничего нет. Вайбер – это от северного соседа, мы ему не очень доверяем. Мы пользуемся вотсапом", – заверил Герус.

По его словам, там у "Слуги народа" есть специальная группа, где люди дают нужную информацию, когда это нужно.

В общем чате пишет ограниченный круг лиц, а мы все читаем. Пишет руководство фракции,

– поделился деталями Герус.

► Ориентирование по табло

Нардеп отметил, что есть еще один способ единодушного голосования.

Мы сидим впереди парламента. Голосование длится 15 секунд. Ты подождал и смотришь на табло: если оно зеленеет – и себе голосуешь,

– рассказал Герус.

Будет ли Украина продлевать газовый контракт с Россией

По словам Геруса, идут переговоры между группами ЕС, Украина и Россия, в частности "Газпром". Если говорить о транзите, то нам очень важно соответствовать европейским правилам.

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"Мы проголосовали соответствующий законопроект, и газотранспортная система теперь будет в отдельном операторе, который будет находиться под Министерством финансов, а не под НАК "Нафтогазом". Поэтому здесь двигаемся и показываем прогресс. Кстати, Европа его оценивает. Вчера (6 ноября – 24 канал) была встреча в Бундестаге с парламентариями. Они знают, что мы проголосовали. И даже положительно удивлены, что мы достаточно быстро реформируем наше законодательство для того, чтобы соответствовать требованиям Третьего энергетического пакета и успешно пройти сертификацию", – рассказал нардеп.

У россиян есть свои переговорные позиции. Они хотят, чтобы мы что-то отменили. У нас есть свои переговорные позиции. Не хочу углубляться в детали, чтобы не вредить переговорам. Я надеюсь, что на какое-то решение до конца года все же смогут выйти соответствующие стороны. Мы однозначно заинтересованы в том, чтобы сохранить транзит газа, потому что это нам выгодно. Мы хотим долгосрочный контракт, и вокруг этого идут дискуссии. Посмотрим, как оно будет,

– отметил Герус.

► Что известно о новом транзитном контракте между Украиной и РФ?

Его до сих пор нет. Переговоры сторон продолжаются, но из-за различных условий прийти к согласию не могут. Как прошли последние – читайте здесь. В целом Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

Украине нужен новый контракт из-за того, что старый закончится 31 декабря 2019 года. Между тем, "Газпром" уже официально отказался поставлять Украине газ.

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Россия заявила о 2 условиях для нового контракта: Украина должна отказаться от судебных исков (речь идет о 22 миллиардах долларов) и возобновить закупку газа в РФ. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявил, что не собирается "понять и простить" России эту сумму. Между тем в Кремле все иски Украины называют "абсурдными".

► Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что нужно знать

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактическим потребностям в импорте газа. 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

Подешевеет ли электричество для населения

Герус отметил, что на сегодня цена для населения где-то в 2,5 раза дешевле, чем тарифы для небытовых потребителей – бюджетных учреждений, школ, садиков и тому подобное. Она составляет для людей где-то около 1,1 гривны за киловатт-час с НДС, для промышленности – цена около 3 гривен с НДС.

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По его словам, на сегодня тарифы на электроэнергию для населения не составляют основную часть счета. "То есть, говоря о тарифах на электричество для населения, мы понимаем, что оно (население – 24 канал) зимой может потреблять на 150-200 гривен больше", – сказал Герус.

Я считаю, что неправильно поднимать тарифы на электричество в преддверии зимы или делать какие-то серьезные изменения. Потому что зимой, обычно, счета растут, поэтому люди хотят ее (зиму, – 24 канал) прожить спокойно,

– сказал глава комитета по вопросам энергетики.

Он добавил, что для предприятий это является проблемой, которая все равно ложится на население: потому что это инфляция, это конкурентоспособность экономики и тому подобное.

"Но есть хорошие сигналы, которые нужно замечать. С первого сентября 2019 года было понижение тарифов на 20 копеек за счет определенных механизмов, а с октября произошло еще понижение где-то еще на 20 копеек. То есть у нас за последние месяцы произошло значительное понижение тарифов на электроэнергию", – отметил Герус.

Кроме того, нардеп заверил, что 55% нашей электроэнергии производит "Энергоатом". Однако в конце августа в рабочем состоянии у предприятия было всего 9 энергоблоков из 15. На сегодня их работает уже 11. "Поэтому в зиму мы входим спокойно, и я уверен, что у нас все будет хорошо", – подытожил Герус.