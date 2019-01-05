О топ-100 еще мечтаю, но главное – образование: как США изменили украинского вундеркинда

Продолжение интервью с известным украинским гроссмейстером, а ныне – студентом американского вуза Ильей Нижником из Винницы.

Читайте часть первую:

Как украинский шахматный вундеркинд пошел в магистры по кибербезопасности

Когда-то вы сказали, что шахматы – это главное, что существует для вас в жизни. Из услышанного в этом разговоре делаю вывод, что сейчас приоритеты немного изменились?

Да. Я еще мечтаю – попасть в топ-100 мирового рейтинга. Для этого мне надо хорошо поработать. Но на данный момент сконцентрирован на образовании, чтоб у меня был нешаховий вариант трудоустройства. Пожалуй, для меня сейчас это важнее.

И это говорит один из самых молодых за историю шахмат гроссмейстеров.

Первый гроссмейстерский балл заработал в 12 лет, а уже через два года получил звание гроссмейстера и входил в топ-10 самых молодых гроссмейстеров в истории. Сегодня, правда, во время, когда игра с каждым годом молодеет, этот рейтинг перекроился. Не так давно меня подвинули на две позиции двое 12-летних мальчиков из Индии (один из них, Шришван Маралакшикари, недавно на турнире в Испании победил легендарного украинского шахматиста Василия Иванчука – Прим. авт.). Думаю, со временем меня из этого рейтинга вытеснят совсем. Не скажу, что изучать шахматы стало легко. Но гораздо легче, чем раньше. Все потому, что очень вырос уровень компьютеров в шахматах, стала доступнее информация.

...А насчет моих приоритетов. Действительно, в США они изменились. То в Украине были только шахматы. Кого-то нынешняя ситуация удивляет, потому что считается, что наш университет уделяет большое внимание шахматам. Это так, но на первом месте все же учеба.

Но благодаря тому, что выступаете за университетскую шахматную команду, получаете образование бесплатно?

Да. Я получаю стипендию, которая зависит от уровня игрока. Чем игрок сильнее, тем стипендия выше. Я получаю максимально возможную. По рейтингу я в нашем университете один из сильнейших. Те, у кого рейтинг 2400-2500, получают чуть меньше. Впрочем, им тоже на жизнь хватает. Не жалуется никто. На такие деньги можно жить без проблем.

Живу в университетском общежитии, через дорогу от помещения, где ведется обучение. У нас жилье на двоих. Живем вместе с венгром Петером Прохазкой, игроком примерно моего уровня. Мы делим кухню и гостевую комнату, а спальня и санузел у каждого отдельный.

Кушать сами готовите?

В основном питаюсь в университетской столовой. Хотя мне очень нравится готовить. И себе, и товарищу по комнате. Правда, есть особенность: Петер – вегетарианец. Приходится с этим считаться. Мне больше нравятся мясные блюда, поэтому для себя могу приготовить жаркое с курицей, различные супы... Однако чаще всего готовлю такие блюда, которые можем есть оба.

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"Мне комфортно с людьми разных национальностей"

Учиться, играть в шахматы и тренироваться, варить кушать вы можете почти не выходя за пределы вуза. А чем занимаетесь на досуге?

Сейчас его не так уж и много. Особенно после того, как поступил в магистратуру. Приходится много читать, писать диссертации. Когда времени было больше, читал в свое удовольствие. Совершенно разных авторов, скажем, Джека Лондона. Также у нас в шахматном офисе стоит стол для игры в настольный теннис. В него, кажется, неплохо играет вся команда. Раз или два в неделю, чаще на выходных, у нас проходят шахматные сборы, командные занятия, которые длятся четыре-пять часов. После этого – настольный теннис. На путешествия времени не хватает. Довольствуюсь поездками на турниры. Поразил Лас-Вегас. Там красиво, но не совсем безопасно. По крайней мере, мне там спокойно не было. Понравилось в Чикаго. Особенно – их зоопарк. Также побывал в Калифорнии, но турнир там был слишком скоротечен, даже не успел где-то побывать.

НБА, НХЛ, НФЛ – на матчах профессиональных клубов, скажем, хоккейного "Сент-Луис Блюз", бывали?

Нет, хотя в нашей команде есть ребята, которые ходят на "блюзменов" регулярно. Я не очень большой поклонник хоккея. Иногда ради любопытства могу посмотреть. Но для этого мне достаточно включить трансляцию в интернете. Особого удовольствия от живого просмотра не получаю. Опять таки – нравится смотреть настольный теннис. Считаю себя большим фанатом этого вида спорта. Очень редко включаю теннис большой. И то лишь потому, что там наши девушки хорошо играют. Следил за Элиной Свитолиной, когда она выигрывала Итоговый чемпионат.

За "Сент-Луис Блюз" выступает канадский защитник с украинскими корнями Колтон Парейко. Вообще этнических украинцев в городе много?

Как не странно, даже в университете Вебстера в течение четырех с половиной лет ни одного украинца не встретил. Правда, людям из нашей шахматной команды повезло больше. Рассказывали потом, что встречали моих земляков. Единственный, с кем общался здесь на украинском, был Ярослав Жеребух. Но сейчас он переехал в Нью-Йорк. Живет там и работает. Поддерживаем с ним связь по Фейсбуку.

Очевидно в кругу вашего общения сейчас люди, ментальность которых немного другая по сравнению с нашей. Насколько сложно было адаптироваться к этим реалиям?

У меня есть такая черта характера – не делаю разницы между людьми, стараюсь общаться со всеми. Так привык с детства и со временем это отношение не изменилось. Собственно, благодаря этому чувствую себя комфортно с людьми разных национальностей, независимо от того, из Перу они, Америки или России.

"Плюшевая панда, по которой меня знали, осталась дома"

Вернемся однако к шахматам. "В шахматах была магия. До тех пор, пока не появились компьютеры", – эти слова в прошлом году, в интервью сайту 24 канала сказал знаменитый шахматист Александр Белявский. Вы тоже считаете, что из-за компьютеризации игра себя исчерпывает?

Возможно. Но я все же верю в то, что шахматы не так просто убить. Самое главное, что в нашей игре есть очень большая вариативность, есть много видов шахмат. Перестанут быть интересными классические шахматы – можно играть в шахматы Фишера. Там не просчитано еще ничего. И вообще не верю в то, что когда-то игра будет полностью просчитана. Хотя... Появилась новая программа AlphaZero, которая играет сама с собой и обучается самостоятельно. Не знаю, знак ли это к окончательному просчету. На мой взгляд, даже такие программы не являются для шахмат угрозой.

Но вы не будете спорить, что сегодня в шахматах нет топовых личностей, о которых бы говорили на равных с теннисистом Роджером Федерером, баскетболистом Леброном Джеймсом или боксером Энтони Джошуа. А в случае с упоминавшимся Бобби Фишером, Гарри Каспаровым или Анатолием Карповым когда-то так было.

Вы не первый, с кем я на эту тему дискутирую. Человек, который в разговоре со мной высказывал схожие с вашими предположения, считает, что норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, которые являются сильнейшими шахматистами настоящего, возможно, не совсем правильно подходят к вопросам маркетинга. Наверное, это правда, потому что по уровню мастерства нынешние лидеры упоминаемым вами не уступают.

Каруана в США популярен?

Сент-Луис считается шахматной столицей Америки. Здесь даже таксисты знают о Карлсене и Каруане. В этом городе нашей игрой действительно интересуются, даже посещают шахматный клуб. Регулярно встречаю случайных людей, которые узнают, что я гроссмейстер и говорят, что это очень круто, что они следили за моими партиями, что для них большая честь ехать со мной в машине... Для меня это даже неожиданно. Не знаю, как в других американских городах, но в Сент-Луисе шахматы весьма популярны.

Если говорить непосредственно о вас, то представили вас тоже вроде бы довольно неплохо. После победы на первом международном турнире в Москве в 2006 году за вами даже закрепилось интересное прозвище – "Вундеркинд с плюшевым мишкой".

Брал тогда с собой на турниры любимую игрушку – плюшевую панду. Думаю, она сохранилась – у родителей в Виннице или у родственников в Киеве. Точно не помню.

Шахматисты – люди суеверные. У вас не было мысли забрать панду с собой в США?

Это был мой талисман до 10-летнего возраста. Но сказать, что у меня к тому мишке была какая-то особая тяга, не могу. 27 сентября 2006-го, ровно в тот день, когда мне исполнилось десять лет, я сказал, что больше этой игрушкой не играю. И все. На том закончилось.

А суеверия? До сих пор осталось лишь одно. Когда проиграю, то меняю ручку, которой веду записи партии. Правда, проигрываю в последнее время редко, поэтому ручка хранится долго. Когда-то также была привычка после поражений на следующую партию переодеваться в новую одежду. Сейчас надеваю каждый раз новую каждый следующий день независимо от того, выиграл или проиграл. Однако поскольку в течение дня приходится играть по несколько партий, после поражений специально переодеваться не хожу.

"Нравится Карлсен. Потому что постоянно играет на победу"

Когда-то вы говорили, что больше любите быстрые шахматы. Сейчас так же?

Сегодня мне нравятся все шахматы, независимо от того, быстрые они или классические. Просто меня больше знают именно как "быстрого" игрока. Видимо, быстрые шахматы мне все еще нравятся, но классику тоже играю довольно неплохо. Вообще, привык играть быстро. Иногда не очень хорошо, но быстро. А в Америке это очень важно. Здесь контроль времени короче, чем в Европе. Учитывая это моя манера помогает. Проблем со временем не имею никогда. Соответственно – избегаю дополнительных хлопот. У меня не возникает ситуаций, когда попадаю в сложное положение, а нет времени, чтобы просчитать позицию. В таких обстоятельствах люди ошибаются чаще всего.

Какой шахматист для вас является эталоном?

Видимо, Магнус Карлсен. За то, что каждую свою партию он играет до конца, пытается выиграть. Магнус всегда пытается создать какие-то шансы для себя и даже для своего соперника. Чаще всего в шахматах просто играть хорошо на протяжении всей партии мало. Потому что когда хорошо играет соперник, получается ничья. Карлсен умудряется создавать шансы для соперника, делает ситуацию более сложной, затем ловит его на ошибках и побеждает. Это невероятная черта. Самое главное, что Магнус тонко чувствует момент, когда надо создать такую ситуацию и как надо в ней действовать. Да, Карлсен – не терминатор, его тоже можно побеждать. Но за бойцовскими чертами норвежец способен дать фору любому.

Вам когда-то приходилось играть с Магнусом?

Однажды, в блиц. Кажется, это был 2011 год, на турнире в голландском Вейк-ан-Зее. На церемонии закрытия все разделились на пары и начали играть в блиц. Мне пришлось играть вместе с польским гроссмейстером Дариушем Свирчем, который, к слову, сейчас тоже учится в Сент-Луисе, но в другом университете. Против нас были Карлсен и россиянин Александр Грищук. Проиграли, но было весело.

Когда-то вы рассказывали, что в 13-летнем возрасте победили по интернету 16-го чемпиона мира Руслана Пономарева.

Уже и не помню. Зато припоминается очень странный блиц-матч вживую. Я его выиграл 1,5:0,5. Если не ошибаюсь, это было не очень серьезно, и Руслан, видимо, не очень старался. Думаю, в классике у меня против Пономарева особых шансов не было бы. Вообще, Руслан мне запомнился как очень приятный шахматист, чрезвычайно добродушный. Это было мое впечатление после первой встречи – и впоследствии оно ни разу не изменилось.

С Василием Иванчуком пересекались?

Проиграл ему черными на чемпионате Европы по быстрым шахматам. Кажется, больше мы за доской друг против друга не сходились. Кроме того, было еще несколько встреч. Когда еще был совсем маленьким, Василий Михайлович приезжал к нам в Винницу на чемпионат Украины. Я там победил, и Иванчук вручал мне кубок.

Также однажды встретились во время турнира в Вейк-ан-Зее. Я тогда играл в группе В, Василий – в элитной группе А. Организаторы раз в несколько дней выдавали буклет со сложной шахматной задачей. Как-то взял тот листок минут за пять или десять до начала партии в комнате, из которой проводились онлайн-трансляции. Я изучаю буклет и замечаю в нескольких шагах Иванчука. "Ну что, решил задачу?" – спрашивает Василий Михайлович. "Ну, решай", – улыбнулся и пошел играть. Немного тогда удивился... Кстати, ту задачу я так и не решил.

В общем с шахматистами с рейтингом 2700 и выше встречался раз пять-шесть, не больше. Запомнилась партия с голландцем Анишем Гири. Это был второй тур чемпионата Европы-2013. В Аниша тогда был рейтинг в пределах 2730, у меня – 2599. Играл тогда белыми и смог выиграть за 20 с небольшим ходов. Такие случаи случаются крайне редко. Получилось так, что у Гири не сросся какой-то вариант в славянской защите. Позиция вроде бы была для него хороша, но потом что-то не сложилось.

"Россия – агрессор. Они забрали у нашей страны Крым"

Илья, вы уехали из Украины в США именно в тот момент, когда в Киеве закончилась Революция Достоинства, Россия аннексировала Крым, а на Донбассе начиналась война...

Тяжелые времена Украина сейчас переживает. Слежу за новостями, общаюсь с родственниками и не могу составить однозначного мнения.

Россию воспринимаете как врага?

(После паузы) Знаю одно: Россия – агрессор. Они забрали у нашей страны Крым. Наверное, это делает их врагом, но я бы не хотел говорить на темы, в которых не очень компетентен.

Собственно, этим вопросом подвожу вас к спортивно-политической составляющей. Не так давно в российском Ханты-Мансийске завершился женский чемпионат мира, а сейчас в Санкт-Петербурге проходит мировое первенство по блицу и быстрым шахматам. Там и там Украину представляют многие игроки. Думаете, наши шахматисты правы, когда едут на территорию страны-агрессора?

Думаю, это личное дело каждого. Если кто-то считает, что политика его не касается, то осуждать его не могу. Но и поставить себя на место тех, кто играет там, тоже не очень могу.

На данный момент вы нацелены возвращаться в Украину или собираетесь оставаться в США?

Обучение заканчиваю в 2020-ом. И пока наперед не заглядываю. Сейчас хочется хорошо закончить вуз. Получу образование, а дальше будет видно. Может, это не очень правильно, но такой уж я есть.

Что вам советуют родители?

Поддерживают, говорят, что потом смогу решить, где будет лучше, самостоятельно. Думаю, с дипломом магистра не пропаду. Сейчас у меня студенческая виза, которая права работать в США не дает. Если захочу устроиться здесь на работу, должен пройти непростую процедуру.

После четырех с половиной лет в США замечали за собой, что начинаете думать на английском?

Если вы заметили, то я иногда даже во время общения подыскиваю украинские соответствия английским словам.

И акцент небольшой есть…

Английские слова иногда подставляются автоматически. Конечно, время от времени ловлю себя на том, что думаю на английском. Но это же логично.

Как часто видели после отъезда родных?

По интернету общаемся регулярно. Но лучше видеться вживую. Два года назад приезжала мама. Также тогда гостила сестра с дочкой. Собственно, она меня в свое время сюда и привезла, помогла обустроиться. В идеале хотелось бы видеться чаще. Но уже как есть.

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