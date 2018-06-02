О ценностях европейского бизнеса

В украинском бизнесе и обществе, хотя и с большим трудом, складывается представление того, что то, что мы делаем, определяется не только конкретной ситуацией и нашим деловым интересом, но и тем, во что мы верим, каким жизненным принципам мы следуем, с каких позиций оцениваем наших партнеров и результаты нашего труда.

Все это говорит, что в нашей жизни все большее место занимают ценности.

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Что такое ценности?

Ценности – это определенные, эмоционально положительно окрашенные, взгляды и представления о том, что считать хорошим, положительным, заслуживающим уважения в самом человеке, его жизни и деятельности. Принято считать, что ценностями дорожат, их защищают, через их призму оценивают свое поведение.

Ценности предпринимателя (разновидность трудовых ценностей) – это суждения бизнесмена, отражающие важность различных аспектов его деятельности, ее смысл, результаты.

Они могут быть, как индивидуальными, так и групповыми. У предпринимателей достаточно часто возникают противоречия между ними, отражающиеся негативно, как в его поведении, так и на его личности и его здоровье.

Не все свои ценности люди обдумывают, но, так или иначе, все они осознанны. Бессознательных ценностей – не существует. Другое дело, что человек, по тем или иным причинам, стремится не соглашаться, что какая-то ценность диктует ему определенное поведение.

Очень часто люди ограничиваются простым провозглашением "якобы" своих ценностей. Но они не являются таковыми для них в реальном поведении. Сколько угодно можно привести примеров, когда депутаты говорят о том, что интересы народа для них ценность, когда предприниматели говорят о качестве как ценности, но, в то же время, производят некачественную продукцию, держат на полках магазина "просрочку"… Хотя, к счастью, таких не большинство…

Ценности и бизнес

В каждом обществе, на каждом историческом этапе его развития, складывается определенная система ценностей, которой следуют представители его различных классов, слоев, групп. Долгое время считалось, что ценности не имеют прямого отношения к экономике, к ведению бизнеса. Взгляды ученых кардинально изменились в конце 19 века, когда работами М. Вебера, Парето, Моска, было доказано обратное: ценности лежат в основе экономики, во многом предопределяя темпы развития общества, уровень благосостояния народа, отношения бизнеса с властью и работниками. Книга М.Вебера "Протестантская этика и дух капитализма" стала настольной не только для ученых-обществоведов, но и для многих предпринимателей и политиков.

Поскольку, ценности имеют прямое отношение к мотивам поведения бизнесмена, их анализ позволяет выявить базовые, системообразующие факторы экономической деятельности, спрогнозировать ее эффективность и роль в том или ином обществе.

Проводимые в нашем обществе реформы, обретение украинцами новой идентичности, избавление от застарелых проблем нашего общества, приводит к активному поиску ценностных ориентиров, как в собственном нашем прошлом, так и среди современников в других странах. Для предпринимателей своеобразными "эталонами" стали ценностные системы американских и европейских предпринимателей. Хотя они и имеют много общих признаков, различаются они между собой тоже достаточно существенно. Далее мы рассмотрим ценности именно европейского бизнеса.

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Европейские ценности бизнеса

1. Равноправие в отношениях с властью. Для бизнесмена из любой европейской страны, его отношения с властью имеют исключительно деловой и партнерский характер: ты – мне, я – тебе. Я тебе налоги, ты мне – гарантию социальной безопасности, защиту прав и собственности и т.д. Для любого европейца, общественный договор – это святыня, покушение на которую карается незамедлительным отлучением от власти.

2. Социальная ответственность и осведомленность. Для любого бизнесмена в Европе представляется само собой разумеющимся, что "собственность – обязывает". Смысл бизнеса – не в личном материальном обогащении, а исключительно, в удовлетворении потребности общества. Надлежащим образом удовлетворяя ее, я, как предприниматель, получу и большую прибыль. Причем эту прибыль, снова же, я потрачу не столько на себя, сколько на некие «общие» дела. Иметь большие деньги – дурной вкус, особенно, в Скандинавии. Многими европейскими фирмами заимствовано шведское отношение к деловой информации, к организации коммуникации внутри фирмы. В Швеции, на уровне закона, установлено, что: все важные решения обсуждаются с представителями работников и сотрудников, согласуются с профсоюзами; все стороны, вовлеченные в процесс принятия решения, должны быть проконсультированы; все моменты, связанные с изменением ранее принятого решения, должны также открыто обсуждаться до того, как они будут окончательно утверждены; работники информируются о всех принятых решениях.

3. Особое отношение к управлению фирмой. Бизнесмен ориентируется не столько на управление работниками, сколько на то, что они сами должны управлять собственной хозяйственной деятельностью. В фирме важны не иерархические отношения между менеджерами и работниками, а ее эффективность. Б. Густафссон установил, что для предпринимателей многих европейских стран (особенно, скандинавских), не подобает свою личность ставить выше тех, для кого он является руководителем или ли­дером Организационная структура большинства европейских фирм отличается гибкостью, приспособлением под конкретные задачи, неформальным, неплановым планированием, активным участием всех работников в разработке и принятии важных решений.

4. Высочайшая степень доверия при одновременном строгом следовании существующим юридическим нормам и "негласным" правилам ведения бизнеса.

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5. В европейском бизнесе, как и в государстве, все большее распространение получает делегирование. Оно состоит в наделении полномочиями и ответственностью людей, которые работают на вас, в совместной с ними выработке и принятии решения, в поощрении их инициативы и соответствующем ее вознаграждении.

6. Постоянная забота о повышении компетенции и приобретении новых знаний, как своих, так и своих работников. Работник, не заинтересованный в собственном саморазвитии и самореализации, – не интересен европейскому предпринимателю. Еще менее интересен партнерам он сам, если вся его жизнь ограничивается только делами сегодняшнего дня. Большинство (хотя, в разных странах, количество и различается) европейских фирм охвачено коучингом.

7. Стремление к инновациям, приобретению нового знания, "know how". Наши европейские партнеры прекрасно понимают, что традиционные ресурсы для расширения бизнеса и увеличения прибыли, не только ограничены, но и постоянно дорожают. Они уверены в том, что для победы в конкуренции необходимо предложить что-то новое, причем сделанное с меньшими затратами, быстрее и качественнее. Добиться же этого можно только тогда, когда ты владеешь информацией о новых товарах, новых материалах и технологиях, новыми способами организации производства и маркетинга.

8. Открытость, толерантность, уважение к чужому выбору. Вся Европа представляет собой непрекращающийся оборот всего яркого, необычного и нестандартного. Бизнес может быть успешным только тогда, когда он уважает все это разнообразие, стремится уйти от шаблонов, признает право другого на свободный выбор. Но европейский предприниматель не позволит и навязывать себе чужой выбор. Причем, не важно чей: власти, другого государства, церкви или даже, потребителя.

9. Уважение ко всем профессиям. Для европейского предпринимателя, все профессии абсолютно важны для его бизнеса и заслуживают равного уважения. Степень оплаты труда определяется не столько его характером, сколько степенью участия конкретного работника в достижении общих целей фирмы. Если фирма занимается сантехникой, то основным получателем доходов будут именно сантехники, а не бухгалтера и не бригадиры. В торговых фирмах, основными работниками часто становятся не только продавцы, но и маркетологи, и курьеры. Люди всех профессий привыкли улыбаться, здороваться, говорить "спасибо". Каждый занимается своим делом и каждый заслуживает за это уважения.

Вот, наверное, пожалуй, и все. Конечно, есть различия между странами. Но, в целом, картина примерно такая.

Если мы хотим построить цивилизованный рынок страны с мощной, развивающейся экономикой, хотим, чтобы у нас все наладилось, думаю, стоит обратить внимание на приведенные выше особенности. Украинскому бизнесу сейчас важно не только освоить конкретные бизнес-технологии, но и сам дух предпринимательства, ценности, принципы и образы его европейской культуры.

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