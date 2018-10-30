О Василии Ломаченко выпустят документальный фильм: фото со съемок
Чемпион мира по версии WBO в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) стал героем нового фильма.
Снимает его известный режиссер спортивных документалок Сергей Долбилов. Он сейчас находится в тренировочном лагере украинца, чтобы лучше передать подготовку к бою против Хосе Педрасы, сообщает 24boxing.com.ua.
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О Василии Ломаченко снимают документальный фильм
Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет против Хосе Педрасы 8 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.
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Источник: 24 Канал
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