О Василии Ломаченко выпустят документальный фильм: фото со съемок

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) стал героем нового фильма.

Снимает его известный режиссер спортивных документалок Сергей Долбилов. Он сейчас находится в тренировочном лагере украинца, чтобы лучше передать подготовку к бою против Хосе Педрасы, сообщает 24boxing.com.ua.

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О Василии Ломаченко снимают документальный фильм

Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет против Хосе Педрасы 8 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.

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