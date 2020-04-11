Последствия карантина для экономики, скандал с "пленками Ермака"– итоги программы "Голобородько"

Минув ще один тиждень карантин, але ніхто й досі не знає, коли все це закінчиться. Тому що сьогодні у завтрашній день не всі можуть дивитися. Навіть автор цієї знаменитої фрази – мер Києва Віталій Кличко.

Кілька років назад його слова викликали у нас сміх, а от сьогодні – це вже навіть трошки лячно. Адже впевненості у завтрашньому дні немає ні в кого, і робити ми можемо тільки прогнози.

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Про стрімке поширення коронавірусу

12 березня 2020 року в країні запровадили карантин на 3 тижні. І ось пройшов місяць, а попереду ще, щонайменше, 2 тижні карантину. Такою логікою користуються не тільки в уряді України, а в усьому світі. Просто ніхто навіть не здогадується, як і коли вдасться зупинити поширення вірусу. Вірус поширюється з вибуховою швидкістю, як тільки потрапляє на нові території, де не діє карантин.

Якщо на початку березня кількість інфікованих становила менше, ніж 50 тисяч, то вже в середині місяця – перевищила 100 тисяч, в кінці березня – за 500 тисяч, а ще через 2 тижні – майже мільйон. Тобто, армія хворих, в середньому, стала більшою в 3 рази за 2 тижні.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Голобородько" за 8 апреля:

Досвід показує, що карантин призупиняє темпи поширення хвороби, але не зупиняє його повністю. Але навіть, якщо поширення вірусу зупинити, інфіковані люди одужають не раніше, ніж через 14 днів. І протягом всього цього часу карантин має продовжуватись.

Отже найбільш негативний сценарій: кількість інфікованих збільшується втричі кожні 2 тижні. З такою швидкість до кінця 2020 року перехворіє все населення землі. З урахуванням середнього рівня смертності, що становить 3%, помре орієнтовно 250 мільйонів.

У кращому випадку, карантинні заходи пригальмують цей процес. Хворітиме і помиратиме значно менше, але тривати це може роками, поки не винайдуть вакцину. Але весь цей час економіка світу стоятиме.

Звісно, жоден політик не ризикне взяти на себе відповідільність за мільйони смертей. Саме тому майже всі країни обирають карантин, навіть якщо розуміють наслідки для економіки, а також усвідомолюють: якщо закінчаться продукти першої необхідності, може розпочатися неконтрольований хаос.

Ми цього не хочемо, тому маємо проявити громадянську свідомість і витримку. А державні діячі – мудрість.

Про сценарії розвитку економіки в Україні

Те, що ситуація складна. розуміють усі. Саме тому міжнародні фінансові організації чимдуж намагаються пом'якшити наслідки зупинки економіки.

Україна перебуває, хоч і на краєчку, але все ж у товаристві цивілізованих країн. Якщо ми покажемо адекватну поведінку, то допомогу нам дадуть. Біда лиш у тім, що частина наших олігархів і політиків демонструють дива неадекватності.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Голобородько" за 8 апреля:

Про скандал з головою Офісу Президента

От у цій ситуації, хотілося б побачити якихось рішучих дій від президента і його Офісу але чомусь їх не видно. Натомість навколо Андрія Єрмака продовжується "касетний скандал".

І цього тижня відбулася взагалі неймовірна подія. Двоє фігурантів тих записів прийшли з зізнаням до журналістів і розказали як все начебто було.

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Ви пам'ятаєте, щоб таке було раніше? Один позаштатний СБУшник і колишній правоохоронець прийшли до журналістів, і розказали, що вони брали гроші щоб "порішати питання".

Вони в цій історії виглядають, як самогубці. Але не все так просто, бо ці двоє додали, ну так ніби не впевнено, але говорять.

Чи причетний Єрмак старший до усього цього, чи брав він ті 10 тисяч доларів, чи ні - не ясно. Це цілком може бути наклеп і атака на команду Зеленського. Але і залишати без уваги цю історію не можна. Сам факт того, що про це говорять усі - є підставою для початку розслідування.

Що відомо про скандал між Єрмаком і Леросом?•29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – проводить переговори про працевлаштування на певні посади в органах влади.

•На це Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви до СБУ та ДБР. Він також заявив, що Денис Єрмак з 2014 року їздив у зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він – чесний і порядний.

•Правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень, але лише одне з них стосується саме змісту оприлюднених відео – цю справу порушила САП. Решта проваджень лише пов'язані з самим фактом публікації компромату.

•Денис Єрмак визнав, що на оприлюднених відео зафіксований саме він. В Офісі Президента заявили, що розмови на плівках не привели до реальних призначень в органи державної влади.

Також хотілося б почути і реакцію президента. Адже звинувачують голову його Офісу хоч і в дріб'язковій, але корупції. Натомість Зеленський вже два тижні робить вигляд, що нічого не відбувається. І цим, фактично, "покриває" свого друга.

Ось таким був цей четвертий тиждень карантину. Офіційно попереду ще 2. Сумнівно, що ми зможемо повернутися до звичного життя у кінці квітня, хоч і дуже хочеться. Очевидно тільки одне: всім нам треба набратися терпіння і витримки, приймати зважені рішення і зважати тільки на правдиву інформацію.