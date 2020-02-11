О войне, конфликте с Коломойским и выборах в США: Главные тезисы из интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский дал обширное интервью, в котором поднял сразу несколько важных для Украины тем. В частности говорил о скандалах с участием членов "Слуги народа", отношениях с Коломойским, выборах на Донбассе и предстоящем обмене пленными. Не обошел и международную политику: гарант обозначил свое отношение к президентским выборам в США.

24 канал собрал ключевые тезисы из интервью Владимира Зеленского "Интерфаксу". Самые интересные моменты – читайте дальше.

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О выборах на Донбассе

Зеленский надеется, что выборы на Донбассе состоятся осенью 2020 года. На этот же период запланированы местные выборы по всей Украине. По его мнению, местные выборы проходят одновременно по всей стране, объединяют ее. Также глава государства добавил, что несмотря на сложность переговоров с Россией и отсутствие общего мнения в некоторых пунктах минских договоренностей, местные выборы на Донбассе возможны. Однако более понятной ситуация станет после встречи "нормандской четверки", которая запланирована на апрель.

Если там будет опять топтание на месте, – шансы на местные выборы уменьшатся в разы,

– сказал Зеленский.

Важно! Украина считает, что выборы на Донбассе возможны только после изменения некоторых пунктов минских соглашений. В частности, перед проведением выборов российские вооруженные формирования должны уйти из региона. Еще одно требование – восстановление контроля Украиной над участком нашей государственной границы.

Предварительная встреча в нормандском формате состоялась 9 декабря. Это первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.



О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

О прекращении огня на Донбассе Владимир Зеленский сейчас не может сказать всю правду. Однако он уверен, что Украине удастся достичь мира. Также гарант рассказал об очередном обмене пленными. По его словам, в Украине и России уже есть достаточно большие списки лиц для обмена.

На той стороне – почти 200 наших, у нас здесь – где-то 175 – 180 человек. А это значит, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов,

– пояснил Зеленский.

Зеленский еще 3 февраля сообщил, что Украина готовится к новому обмену пленными. Сейчас списки обсуждают на заседаниях ТКГ в Минске.

Что известно о предварительных обменах пленными?

При президентстве Зеленского произошло два обмена пленными. Первый состоялся 7 сентября, тогда в Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которых Россия захватила у Керченского пролива, и еще 11 политзаключенных. Второй обмен прошел 29 декабря. На родину вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

О встрече с Путиным в Париже

Зеленский уверен, что Путин понимает, что надо закончить войну. В то же время Зеленский добавил, что захват Украины – это реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту.

Я уверен, что они не будут прекращать своих попыток создавать новые глобальные идеи. Но самое страшное, что может быть для России – это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует,

– сказал Зеленский.

О дезинформации в Украине

Президент считает, что против Украины ведут агрессивную медийную политику и с этим следует что-то делать – фиксировать, применять санкции. Ведь именно фейки и дезинформация раскалывают украинцев. В то же время Зеленский добавил, что не имеет планов в ближайшее время добиваться принятия закона для того, чтобы "зажать" или "закрутить" журналистов.

Я очень либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия прочно с этим связана. У меня нет никакого желания влезать в честную работу журналистов,

– отметил украинский лидер.

В то же время он пояснил, что ботофермы – это реальный и серьезный бизнес. И против таких вещей надо бороться, ведь те, кто сегодня отстаивают в соцсетях, например, независимость Украины, завтра могут быть против. "За независимость страны, независимость личности, права человека надо бороться любыми способами", – подчеркнул гарант.

Больше о том, как работают ботофермы и кто из украинских политиков пользовался их услугами – читайте по ссылке.

О конфликте с олигархом Коломойским

После обысков на телеканале "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому, Зеленский допускает обострения конфликта между ним и олигархом. Однако к этому он относится спокойно.

Ну, будет конфликт, что я могу сделать. У меня столько конфликтов со всеми. Знаете, плюс один, один плюс один,

– пошутил президент.

По поводу обысков на "1+1" Зеленский отметил, что главное – определить, кто заказал, смонтировал и выкладывал информацию о прослушке премьера Гончарука. Он отметил, что нужно развязать это узел.

Обыски на "1+1": главное

5 февраля Служба безопасности Украины устроила обыски на рабочем месте и дома у нескольких журналистов телеканала "1+1". Журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько заподозрили в причастности к незаконному прослушиванию Гончарука. Сами они отвергают любую причастность к прослушке премьера.

По мнению группы "1+1 медиа", обыски могут быть связаны с их журналистскими расследованиями. Сам обыск считают нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на СМИ.

О скандале с Брагарем

В интервью Зеленский сказал, что плохо относится к скандалам, которые связаны с депутатами из "Слуги народа". Если депутат из его фракции попал в скандал, то он чувствует вину. В то же время гарант подчеркнул, что "мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков".

Мы говорили, что будет очистка – и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими – спокойно расставаться. Спокойно говорить – "ты не можешь быть лицом нашей партии",

– подчеркнул Зеленский.

Не обошел президент и недавний скандал с участием "слуги народа" Евгения Брагара. Во время телефонного звонка в студию одного из телеканалов пенсионерка поинтересовалась у политиков, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен, если за коммунуслуги надо платить еще больше. Тогда гость студии Брагар предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку. После этого фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях. Зеленский подчеркнул, что высказывания нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара очень непривлекательны.

Смотрите видео: как в "Слуге народа" прокомментировали скандал с Брагарем

О президентских выборах в США

Зеленский заявил, что Украина будет иметь "серьезные и нормальные отношения" с США независимо от результатов президентских выборов. К слову, они запланированы на 3 ноября 2020 года.

Мы не обидели ни одной стороны, мы не дали втянуть себя во внутренний политический конфликт в США. Они все, я знаю, и демократы, и республиканцы будут уважать наше поведение в этой ситуации,

– отметил президент.

Как Украина причастна к скандалу в США: кратко