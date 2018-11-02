13:10
2 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      О войне на Донбассе и дружбе с Кличко: эксклюзивное интервью с рок-легендой Deep Purple

      213 Читати новину українською

      Легендарный британский музыкант и экс-участник Deep Purple Гленн Хьюз приехал с особым концертом в Киев. В программе – хиты из золотых альбомов группы, участником которой Гленн был в далеких 70-х. Артиста по праву называют Voice of Rock за неповторимую мощь вокала, а в 2016 году внесли в Зал славы рок-н-ролла.

      Как и 40 лет назад, когда Гленн Хьюз был участником золотого состава группы Deep Purple, музыкант отдается сцене полностью. И усидеть на месте под его музыку – невозможно.

      Читайте также: 10 фактов о Стинге, о которых вы могли не знать

      "На концертах ничего не изменилось, и я не изменился. У меня тот же ум, и такое же сердце. Все по-прежнему. Меняются только места, где я играю, и для кого. Я доволен своей музыкальной карьерой и я счастлив , что людям нравится моя музыка", – рассказал рок-легенда Гленн Хьюз.

      гленн хьюз
      Музыкант отдается сцене полностью

      На концерт рок-легенды собрались поклонники даже моложе его песни. Особенно радует то, что они действительно их понимают – говорит музыкант.

      Атмосфера на концертах такая же, как и в 70-х. Я вижу на концертах молодых людей, как вы. И хотя не знают английского языка, они поют наши песни. Я особенно счастлив видеть на концертах молодых людей. Можно сказать, что сейчас я как отец, который поет для своих детей,
      – сказал Гленн Хьюз.


      Гленн счастлив видеть на свои концертах молодых поклонников

      70-е годы стали революционными для развития рок-музыки, и Гленн также творил эту историю, однако, признается, что ничего не хотел бы изменить. Ведь все что было, и хорошее, и плохое, – создало музыканта таким, как он есть.

      "Это очень хороший вопрос. Я бы ничего не хотел менять. Потому что я верю, что то, каким путем я достиг успеха, сделало меня таким каким я есть. Были и странные моменты и прекрасные, бешеные. Были и трудности. Если это все собрать в кучу, все то, что я пережил, – это создало меня. и я очень рад этому. Я счастливый человек! я горжусь тем, что имею многочисленные награды, и попал в Зал славы рок-н-ролла. И это невероятно . Я продал много альбомов и продолжаю петь для своих фанов. Я пою о любви. и мне нравится петь о чувствах любви", – признался Гленн.

      гленн хьюз
      Рок-звезда радуется всему, что было в его жизни

      Американский музыкант Стиви Уандер называл Хьюза своим любимым белокожим певцом, а сам Гленн считает Стиви своим наставником и хорошим другом.

      Стиви является моим наставником, мы уже долгое время хорошо дружим. Я познакомился с ним еще в 70-х. Он очень хорошо ко мне относился. Он всегда был для меня великим певцом. И не только потому, что он классный вокалист, но и потому, что он классный мужчина, отец. Он искренний и просто хороший человек. Мне нравятся люди талантливые и просто приятные,
      – рассказал музыкант.

      2 года назад Гленн попал в Зал славы рок-н-ролла. Звезда признается, что для него это было приятной неожиданностью.

      Я этого не ожидал. Я никогда ничего не жду. Я люблю свою жизнь и я просто счастлив. Если ты очень сильно чего-то хочешь и ждешь – ты никогда этого не получишь. Позволь этому успеху самому прийти в твою жизнь. И просто жди это,
      – подчеркнул он.

      гленн хьюз
      Музыкант призывает никогда ничего не ждать от жизни

      Гленну 66 и почти полвека он на сцене. И сейчас – в прекрасной форме. Хотя в молодости прошел большое испытание славой. Были в жизни, кроме музыки, и алкоголь, и наркотики. Музыканту удалось остановиться только после того, как в 1991 году из-за передозировки у него остановилось сердце. Теперь Хьюз пропагандирует здоровый образ жизни.

      Я делаю упражнения, бегаю, плаваю, я за здоровый образ жизни. Также постоянно пишу музыку, в каждой комнате моего дома есть гитара. В каждой-каждой, и я везде играю. И я очень благодарен за то, что высшие силы дали мне такой подарок – талант, и я отдаю этот подарок слушателям,
      – отметил Гленн.

      Гленн последние 20 лет постоянно приезжает в Украину с концертами. Говорит, единственное – из-за напряженного гастрольного графика не успел познакомиться с нашими музыкантами.

      Я знаю братьев Кличко – они мои друзья. К сожалению, я ничего не знаю об украинских звездах, хотя... Мне следовало бы знать больше. Я знаком с Владимиром и его братом, также с несколькими бизнесменами из Украины, и имею здесь несколько друзей. Я люблю эту страну,
      – отметил Хьюз.

      гленн хьюз
      Музыкант признался, что изменил свою жизнь и ведет здоровый образ жизни

      И даже когда из-за боевых действий на Востоке менеджмент ряда западных звезд отказывался ехать к нам из-за опасений за безопасность, Гленна это не остановило.

      Я никогда не слушаю таких отказов. Потому что имею большую любовь к вашей стране и украинцам вообще. Я понимаю и знаю о конфликте, но я не обращаю много внимания на политику. Я обращаю внимание на моих фанатов и люблю украинских фанатов,
      – добавил рок-звезда.

      гленн хьюз
      Гленн говорит, что именно любовь и музыка спасут мир

      Музыкант знает, что в жизни действительно важно и спасет мир. И об этом говорит в своих песнях.

      Музыка и любовь. Потому что любовь – это ответ, и музыка – это исцеление. И это правда, правда,
      – отметил Гленн Хьюз.

      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Музыка LifeStyle Новости культуры Великобритания Война на Донбассе Виталий Кличко Владимир Кличко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      сегодня , 13:00 Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      Роман Кравець
      Почему Украина – бедная страна?
      сегодня , 12:00 Почему Украина – бедная страна?
      Блог Соцмережі
      О войне на Донбассе и дружбе с Кличко: эксклюзивное интервью с рок-легендой Deep Purple
      сегодня , 11:19 О войне на Донбассе и дружбе с Кличко: эксклюзивное интервью с рок-легендой Deep Purple
      Єлизавета Герасимюк
      Сроки инфекционных болезней: сколько времени больной может заразить других – инфографика
      сегодня , 10:02 Сроки инфекционных болезней: сколько времени больной может заразить других – инфографика
      Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      сегодня , 09:04 Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      Яніна Ткачук
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Что такое холи – все о фестивале цветов и празднике весны
      1 марта , 19:20
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      Мисс Бум-Бум снялась в эротической фотосессии, посвященной ЧМ-2018
       24 октября 2016 , 11:08
      В Украине предлагают изымать автомобили на иностранных номерах
       16 августа , 17:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук