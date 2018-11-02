О войне на Донбассе и дружбе с Кличко: эксклюзивное интервью с рок-легендой Deep Purple

Легендарный британский музыкант и экс-участник Deep Purple Гленн Хьюз приехал с особым концертом в Киев. В программе – хиты из золотых альбомов группы, участником которой Гленн был в далеких 70-х. Артиста по праву называют Voice of Rock за неповторимую мощь вокала, а в 2016 году внесли в Зал славы рок-н-ролла.

Как и 40 лет назад, когда Гленн Хьюз был участником золотого состава группы Deep Purple, музыкант отдается сцене полностью. И усидеть на месте под его музыку – невозможно.

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"На концертах ничего не изменилось, и я не изменился. У меня тот же ум, и такое же сердце. Все по-прежнему. Меняются только места, где я играю, и для кого. Я доволен своей музыкальной карьерой и я счастлив , что людям нравится моя музыка", – рассказал рок-легенда Гленн Хьюз.



Музыкант отдается сцене полностью

На концерт рок-легенды собрались поклонники даже моложе его песни. Особенно радует то, что они действительно их понимают – говорит музыкант.

Атмосфера на концертах такая же, как и в 70-х. Я вижу на концертах молодых людей, как вы. И хотя не знают английского языка, они поют наши песни. Я особенно счастлив видеть на концертах молодых людей. Можно сказать, что сейчас я как отец, который поет для своих детей,

– сказал Гленн Хьюз.



Гленн счастлив видеть на свои концертах молодых поклонников

70-е годы стали революционными для развития рок-музыки, и Гленн также творил эту историю, однако, признается, что ничего не хотел бы изменить. Ведь все что было, и хорошее, и плохое, – создало музыканта таким, как он есть.

"Это очень хороший вопрос. Я бы ничего не хотел менять. Потому что я верю, что то, каким путем я достиг успеха, сделало меня таким каким я есть. Были и странные моменты и прекрасные, бешеные. Были и трудности. Если это все собрать в кучу, все то, что я пережил, – это создало меня. и я очень рад этому. Я счастливый человек! я горжусь тем, что имею многочисленные награды, и попал в Зал славы рок-н-ролла. И это невероятно . Я продал много альбомов и продолжаю петь для своих фанов. Я пою о любви. и мне нравится петь о чувствах любви", – признался Гленн.



Рок-звезда радуется всему, что было в его жизни

Американский музыкант Стиви Уандер называл Хьюза своим любимым белокожим певцом, а сам Гленн считает Стиви своим наставником и хорошим другом.

Стиви является моим наставником, мы уже долгое время хорошо дружим. Я познакомился с ним еще в 70-х. Он очень хорошо ко мне относился. Он всегда был для меня великим певцом. И не только потому, что он классный вокалист, но и потому, что он классный мужчина, отец. Он искренний и просто хороший человек. Мне нравятся люди талантливые и просто приятные,

– рассказал музыкант.

2 года назад Гленн попал в Зал славы рок-н-ролла. Звезда признается, что для него это было приятной неожиданностью.

Я этого не ожидал. Я никогда ничего не жду. Я люблю свою жизнь и я просто счастлив. Если ты очень сильно чего-то хочешь и ждешь – ты никогда этого не получишь. Позволь этому успеху самому прийти в твою жизнь. И просто жди это,

– подчеркнул он.



Музыкант призывает никогда ничего не ждать от жизни

Гленну 66 и почти полвека он на сцене. И сейчас – в прекрасной форме. Хотя в молодости прошел большое испытание славой. Были в жизни, кроме музыки, и алкоголь, и наркотики. Музыканту удалось остановиться только после того, как в 1991 году из-за передозировки у него остановилось сердце. Теперь Хьюз пропагандирует здоровый образ жизни.

Я делаю упражнения, бегаю, плаваю, я за здоровый образ жизни. Также постоянно пишу музыку, в каждой комнате моего дома есть гитара. В каждой-каждой, и я везде играю. И я очень благодарен за то, что высшие силы дали мне такой подарок – талант, и я отдаю этот подарок слушателям,

– отметил Гленн.

Гленн последние 20 лет постоянно приезжает в Украину с концертами. Говорит, единственное – из-за напряженного гастрольного графика не успел познакомиться с нашими музыкантами.

Я знаю братьев Кличко – они мои друзья. К сожалению, я ничего не знаю об украинских звездах, хотя... Мне следовало бы знать больше. Я знаком с Владимиром и его братом, также с несколькими бизнесменами из Украины, и имею здесь несколько друзей. Я люблю эту страну,

– отметил Хьюз.



Музыкант признался, что изменил свою жизнь и ведет здоровый образ жизни

И даже когда из-за боевых действий на Востоке менеджмент ряда западных звезд отказывался ехать к нам из-за опасений за безопасность, Гленна это не остановило.

Я никогда не слушаю таких отказов. Потому что имею большую любовь к вашей стране и украинцам вообще. Я понимаю и знаю о конфликте, но я не обращаю много внимания на политику. Я обращаю внимание на моих фанатов и люблю украинских фанатов,

– добавил рок-звезда.



Гленн говорит, что именно любовь и музыка спасут мир

Музыкант знает, что в жизни действительно важно и спасет мир. И об этом говорит в своих песнях.

Музыка и любовь. Потому что любовь – это ответ, и музыка – это исцеление. И это правда, правда,

– отметил Гленн Хьюз.