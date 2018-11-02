О войне на Донбассе и дружбе с Кличко: эксклюзивное интервью с рок-легендой Deep Purple
Легендарный британский музыкант и экс-участник Deep Purple Гленн Хьюз приехал с особым концертом в Киев. В программе – хиты из золотых альбомов группы, участником которой Гленн был в далеких 70-х. Артиста по праву называют Voice of Rock за неповторимую мощь вокала, а в 2016 году внесли в Зал славы рок-н-ролла.
Как и 40 лет назад, когда Гленн Хьюз был участником золотого состава группы Deep Purple, музыкант отдается сцене полностью. И усидеть на месте под его музыку – невозможно.
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"На концертах ничего не изменилось, и я не изменился. У меня тот же ум, и такое же сердце. Все по-прежнему. Меняются только места, где я играю, и для кого. Я доволен своей музыкальной карьерой и я счастлив , что людям нравится моя музыка", – рассказал рок-легенда Гленн Хьюз.
Музыкант отдается сцене полностью
На концерт рок-легенды собрались поклонники даже моложе его песни. Особенно радует то, что они действительно их понимают – говорит музыкант.
Атмосфера на концертах такая же, как и в 70-х. Я вижу на концертах молодых людей, как вы. И хотя не знают английского языка, они поют наши песни. Я особенно счастлив видеть на концертах молодых людей. Можно сказать, что сейчас я как отец, который поет для своих детей,
– сказал Гленн Хьюз.
Гленн счастлив видеть на свои концертах молодых поклонников
70-е годы стали революционными для развития рок-музыки, и Гленн также творил эту историю, однако, признается, что ничего не хотел бы изменить. Ведь все что было, и хорошее, и плохое, – создало музыканта таким, как он есть.
"Это очень хороший вопрос. Я бы ничего не хотел менять. Потому что я верю, что то, каким путем я достиг успеха, сделало меня таким каким я есть. Были и странные моменты и прекрасные, бешеные. Были и трудности. Если это все собрать в кучу, все то, что я пережил, – это создало меня. и я очень рад этому. Я счастливый человек! я горжусь тем, что имею многочисленные награды, и попал в Зал славы рок-н-ролла. И это невероятно . Я продал много альбомов и продолжаю петь для своих фанов. Я пою о любви. и мне нравится петь о чувствах любви", – признался Гленн.
Рок-звезда радуется всему, что было в его жизни
Американский музыкант Стиви Уандер называл Хьюза своим любимым белокожим певцом, а сам Гленн считает Стиви своим наставником и хорошим другом.
Стиви является моим наставником, мы уже долгое время хорошо дружим. Я познакомился с ним еще в 70-х. Он очень хорошо ко мне относился. Он всегда был для меня великим певцом. И не только потому, что он классный вокалист, но и потому, что он классный мужчина, отец. Он искренний и просто хороший человек. Мне нравятся люди талантливые и просто приятные,
– рассказал музыкант.
2 года назад Гленн попал в Зал славы рок-н-ролла. Звезда признается, что для него это было приятной неожиданностью.
Я этого не ожидал. Я никогда ничего не жду. Я люблю свою жизнь и я просто счастлив. Если ты очень сильно чего-то хочешь и ждешь – ты никогда этого не получишь. Позволь этому успеху самому прийти в твою жизнь. И просто жди это,
– подчеркнул он.
Музыкант призывает никогда ничего не ждать от жизни
Гленну 66 и почти полвека он на сцене. И сейчас – в прекрасной форме. Хотя в молодости прошел большое испытание славой. Были в жизни, кроме музыки, и алкоголь, и наркотики. Музыканту удалось остановиться только после того, как в 1991 году из-за передозировки у него остановилось сердце. Теперь Хьюз пропагандирует здоровый образ жизни.
Я делаю упражнения, бегаю, плаваю, я за здоровый образ жизни. Также постоянно пишу музыку, в каждой комнате моего дома есть гитара. В каждой-каждой, и я везде играю. И я очень благодарен за то, что высшие силы дали мне такой подарок – талант, и я отдаю этот подарок слушателям,
– отметил Гленн.
Гленн последние 20 лет постоянно приезжает в Украину с концертами. Говорит, единственное – из-за напряженного гастрольного графика не успел познакомиться с нашими музыкантами.
Я знаю братьев Кличко – они мои друзья. К сожалению, я ничего не знаю об украинских звездах, хотя... Мне следовало бы знать больше. Я знаком с Владимиром и его братом, также с несколькими бизнесменами из Украины, и имею здесь несколько друзей. Я люблю эту страну,
– отметил Хьюз.
Музыкант признался, что изменил свою жизнь и ведет здоровый образ жизни
И даже когда из-за боевых действий на Востоке менеджмент ряда западных звезд отказывался ехать к нам из-за опасений за безопасность, Гленна это не остановило.
Я никогда не слушаю таких отказов. Потому что имею большую любовь к вашей стране и украинцам вообще. Я понимаю и знаю о конфликте, но я не обращаю много внимания на политику. Я обращаю внимание на моих фанатов и люблю украинских фанатов,
– добавил рок-звезда.
Гленн говорит, что именно любовь и музыка спасут мир
Музыкант знает, что в жизни действительно важно и спасет мир. И об этом говорит в своих песнях.
Музыка и любовь. Потому что любовь – это ответ, и музыка – это исцеление. И это правда, правда,
– отметил Гленн Хьюз.
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