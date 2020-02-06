О новой главе Госкино и законопроекте о дезинформации: интервью с министром культуры

О законопроекте относительно дезинформации, вещании на временно оккупированных территориях и новой главе Госкино – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

О законопроекте относительно дезинформации

– Это законопроект, который вынесли на общественное обсуждение для того, чтобы его усовершенствовать и сделать таким, чтобы защищал инфопространство Украины. Обсуждение должно привести к тому, что этот закон невозможно будет использовать иначе, чем для защиты информационного пространства. Сейчас поиск недостатков закона – нормальный процесс, который позволяет нам и обществу сделать более качественный продукт.

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– Уголовная ответственность наступает за систематическое распространение дезинформации. У государства есть право защищать свою территорию, єко-пространство, свои границы, так же, как и защищать свое информационное пространство. То есть предоставить гражданам право на получение достоверной и правдивой информации во время гибридной войны. Мы должны находить механизмы, которые нас обезопасят от дезинформации через определение понятия "дезинформация" и предохранители, которые в этом законе и элементы, которые будут нарабатываться во время обсуждений.

– Мы были готовы к бурной реакции, поскольку этот закон ограничивает большое количество людей, которые злоупотребляют свободой слова и создают факты, которых не существует. Поэтому будет диалог, для того, чтобы люди понимали наши действия.

Я надеюсь, что мы никогда не зайдем в российский сценарий. Украина не Россия. Задача этого закона, чтобы это было невозможно. В частности, через предохранители, которые есть в законе. Например, обязательно обращение в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) перед вынесением уголовного приговора. Пока не ответил – нету приговора. Мы взяли пластилин и будем из него лепить. Да, мы дали предложение, и оно острое.

– Все, что мы делаем, мы делаем публично и обсуждаем. Сейчас мы открыты для предложений. Демократия – это правила, которые выполняются всеми. Закон распространяется на всех. И на чиновников, которые создают дезинформацию. И на журналистов. И на людей, которые финансируют дезинформацию. И на людей, которые создают ботофермы. То есть на людей, которые искажают общественное мнение в определенных интересах. И эта дискуссия, которая сейчас происходит – очень правильная. Мы давно уже так не говорили о дезинформации как сегодня.

– Относительно даты принятия, то, думаю, минимум два месяца понадобится на совершенствование закона.

Что известно о законопроекте о противодействии дезинформацииМинкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ 17 января. По идее, он должен действовать только в течение периода российской агрессии в Украине. Документ предусматривает наказание за распространение недостоверной информации – от административных штрафов до лишения свободы. В частности, когда представляли законопроект, говорилось о максимально суровом наказании за фейки в виде заключения на срок от 5 до 7 лет.



На странице миссии ООН в фейсбуке сообщили, что разделяют тревогу общественности относительно законопроекта, предложенного Министерством культуры. В ООН отметили, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться настоящим преследованием журналистов за выполнение своей работы.

О поездках артистов в Россию

– Поездка украинских спортсменов на соревнования в РФ отличается от, например, поездки артистов. Ведь международные федереции проводят там чемпионаты, которые являются рейтинговыми.

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– Из-за того, что такие соревнования являются рейтинговыми, спортсмены, которые на них не едут, теряют очки в общем зачете. Министр считает, что это – международный вопрос, а не только Украины и России.

Международному сообществу нужно определиться, как с этим быть: когда страна, которая напала на другую, проводит у себя спортивные события. А страна, которая борется за свою независимость, для того, чтобы участвовать в чемпионатах мира, должна ездить.

– Ездить или не ездить на соревнования в Россию – это не только выбор спортсмена, так построена система получения очков, и это важная разница. "Вместе с тем музыканты ездить на гастроли в РФ не должны. Ведь такая поездка является нормированием отношений с агрессором. Я против такого нормирования", – заявил Бородянский. Однако отметил, что создание карательных инструментов не предусматривает.

Отметим, что недавно в Украину стали въезжать артисты, которые посещали Крым, и на которых распространялись санкции СБУ. Один из громких примеров – приезд шведского исполнителя Dr. Alban.

По его мнению, ездить или не ездить на соревнования в Россию – это не только выбор спортсмена, так построена система получения очков, и это важная разница. "Вместе с тем музыканты ездить на гастроли в РФ не должны. Ведь такая поездка является нормированием отношений с агрессором. Я против такого нормирования", – заявил Бородянский. Однако отметил, что создание карательных инструментов не предусматривает.

Скандал с Dr. Alban: что известно?В начале года шведский певец Dr. Alban в Украине принял участие в новогоднем шоу "Вечернего квартала", однако ранее выступал в аннексированном Россией Крыму. Из-за этого исполнителю запретили въезд в Украину. Однако за певца вступился Президент Украины Владимир Зеленский. По крайней мере так сначала сообщил сам исполнитель в инстаграме, но потом свой пост удалил.



Пограничники заявили, что решение пускать исполнителя в Украину или нет принимают только они. Впоследствии СБУ предоставила официальное разъяснение: оказывается, что Служба безопасности относительно посещения аннексированного Крыма проверяет только артистов-граждан РФ. Ведущий Сергей Лещенко спросил Бородянского, есть ли у Минкульта определенное политическое решение, как действовать в таких случаях. "Мы действуем в пределах своей компетенции, это – не наша компетенция. За это отвечает СБУ", – сказал чиновник.

О новой главе Госкино

– Немного расскажу о том, как проходит конкурс. Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы проводит собеседования, после этого предоставляет министерству кандидатов. Что касается Юлии Синькевич – она ​​не дошла до министерства. НАГС решило не рекомендовать ее нам на собеседование. Все. Я знаком с Синькевич. Более того, я был тем человеком, который приглашал Юлю участвовать в конкурсе. Вообще, министерство может приглашать людей участвовать и распространять информацию о конкурсе различными способами для того, чтобы количество кандидатов было максимально профессиональное.

Что известно о Юле СинькевичСначала достаточное количество баллов набрала только Юлия Синькевич – генпродюсер Одесского международного кинофестиваля с 10-летним опытом работы в данной области. Но Синькевич не прошла собеседование в комиссии Агентства по вопросам госслужбы. Тогда впервые кинематографисты вышли на протест, поскольку убеждены, что Синькевич "завалили". Они требовали пересмотреть результаты конкурса. Зато, Агентство по вопросам госслужбы объявило повторное соревнования за пост.

– С Кудерчук (победительница конкурса – 24 канал) не был знаком. Однако уже знакомы, ведь я был обязан провести собеседование. Впечатления нормальное. Те эксперты, которые пишут, что их что-то не устраивает – не подавались на конкурс. Однако надо было это делать. Тогда, пройдя собеседование, у них было бы решение, которое позволяет возглавить Государственные агентства. Здесь все закономерно.

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Что известно о конкурсе на должность и победительнице Марине КудерчукХотя в первом конкурсе Марина Кудерчук выбыла еще на этапе электронного тестирования, затем она повторно подала свою кандидатуру на этот пост. И по количеству набранных баллов заняла третье место из пяти. Больше всего баллов было у Ольги Бесхмельнициной – продюсера и исполнительного директора Фонда культурной дипломатии UART. А также высокий балл от комиссии получил Сергей Зленко – директор киевских кинотеатров "Бумер" и "Магнат". Однако Кабмин выбрал другого лидера. В киноиндустрии имя Марина Кудерчук – неизвестное, поэтому художники не знают, чего ждать от новой главы Госкино.



Марина Кудерчук возглавляла местный кинотеатр в Запорожье с 2017 по 2019 год. Также она была соорганизатором местного кинофестиваля. После непродолжительной работы директором кинотеатра подала свою кандидатуру на должность заместителя главы Запорожской обладминистрации по аграрным вопросам. В сентябре 2019 года получила должность, а уже в ноябре ее фамилия фигурировала в списке кандидатов на должность главы Госкино.



Главой Госкино стала Марина Кудерчук

– Мы сейчас ввели правило для всех победителей конкурса – шесть месяцев испытательного срока. В настоящее время выписывается четкая процедура относительно обязанностей. И каждый месяц будут оценивать, как выполняют задание. Тогда все увидим.

– Я считаю, что украинское кино развивается. Большим толчком к развитию стало создание мощного объединения различных специалистов Украины, которое много общалось с властью. Тогда, три – четыре года назад, на кино выделили больше. Создали закон о кэш-рибейте, который заработал в 2019 году после внесения всех окончательных элементов закона. То есть, был создан мощный толчок для развития кино. Да, это можно было сделать эффективнее. Мы сделали оценку эффективности кино за последние пять лет и увидели, как были потрачены средства. Надо двигаться дальше.

О вещании на временно оккупированных территориях

– Вещатель, который у нас существовал – UA TV, с 2016 года по настоящее время потратил 620 миллионов. Это приличные деньги. Первый вопрос, который я задал руководителям канала: "Какая у вас аудитория. Сколько зрителей вас смотрят?". На этот вопрос не было ответа. Это очень странная история, когда на простой вопрос нет ответа. Мы начали искать различную информацию. То, что мы выяснили: этот канал человек смотрит в среднем 6,5 минут в месяц.

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– По нашим оценкам, живая аудитория, которая включает и смотрит этот канал, измеряется десятками тысяч. То есть по сравнению с расходами, которые тратятся на канал, это очень мало. Для нас очень важно вещание на оккупированных территориях. Мы протестировали способ доставки сигнала – работает. Мы нашли вариант наземного распространения сигнала – на обычную эфирную антенту. По нашим расчетам, мы покроем 80% населения временно оккупированных территорий.

– Мы договорились практически со всеми украинскими медиагруппами о предоставлении премьерного контента для этого канала. Будет футбол на этом канале, медиагруппа "Украина" передаст право на трансляцию этому каналу всех футбольных матчей, в том числе "Шахтера". Это будет мощный канал. Информация об Украине там будет подаваться в истинном свете. Это – наша задача.



Карта временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины/ инфографика 24 канала

– Это вещание будет лишь на временно оккупированной территории. В Харькове, например, его не смогут ловить. Мы планировали 15 февраля запуск канала, но понимаем сейчас, что не успеваем. Планируем, что это будет с 1 марта. Название, лицо канала – это все в процессе.

– Также важна история с крымскотатарским каналом. Нас критиковали. Я хочу сказать, что мы активно сотрудничаем с Меджлисом для того, чтобы работа канала ATR была прозрачной и эффективной. Увеличение его финансирования в 2020 году. Кроме того, мы с Украинским культурным фондом сейчас работаем над созданием различных программ для развития крымскотатарской культуры и языка. То есть у нас есть много элементов, которые позволяют нам развивать культурное украинское пространство и информационное пространство на оккупированных территориях.