О зарплате пограничников, коррупции и "стене" на границе с РФ: эксклюзивное интервью Дейнеко

Сейчас в пограничной службе, которая всегда ассоциировалась с коррупцией и контрабандой, начались масштабные реформы. Речь идет об изменениях в структуре, в отношении личного состава к несению службы и главное – к коррупции.

Об обновлении пограничной службы, зарплате госслужащих, сотрудничестве с другими странами и проект "Стена" на границе с Россией – в интервью 24 каналу в программе "Голобородько" рассказал новый глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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Что известно о Сергее Дейнеко?В июне 2019 году он стал руководителем Государственной пограничной службы по приказу Владимира Зеленского. До этого он занимал должность заместителя директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Госпогранслужбы Украины. А до июня 2014 года командовал Луганским пограничным отрядом и героически защищал его.

Об изменениях в Госпогранслужбе

Что вы делали в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности?

Там я представлял законопроект о внесении изменений в закон об оперативно-розыскной деятельности. Эти изменения важны для организации работы. Мы просили нардепов, и они наше решение поддержали, о предоставлении возможности подразделениям, которые охраняют государственную границу, и отделу пограничной службы иметь в своем составе специальные подразделения, которые будут осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Ведь сейчас такие подразделения существуют только в администрации ГПСУ и региональных управлениях.



Сергей Дейнеко

Чем занимаются подразделения оперативно-розыскной деятельности?

Дело в том, что ГПСУ является правоохранительным органом государственного назначение и основная наша задача – охрана и оборона государственной границы, создание условий для комфортного пересечения границы в пунктах пропуска и на линии разграничения.

То есть злоумышленников, которые пытаются незаконно пересечь границу, надо выявлять еще до того, как они начинают это осуществлять?

Естественно. Мы же должны работать на опережение. Основной целью работы оперативно-розыскных подразделений является получение именно опережающей информации о возможном нарушении с целью контрабанды, переправки наркотиков и тому подобное. Сейчас сложилась паранормальная ситуация, когда эти подразделения не подчиняются и не входят в состав пограничных отрядов.

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Какие изменения еще будут в ГПСУ?

Я был назначен на должность председателя ГПСУ 14 июня. За это время мы уже провели организационно-штатные изменения в администрации ГПСУ.

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Если когда-то в составе штаба было 6 департаментов, то сейчас их стало 15. А каждая должность руководителя департамента – это должность генерал-лейтенанта. Поэтому возникает дисбаланс, когда физически некому выходить на охрану государственной границы, ведь не хватает солдат, зато вдоволь генералов. По моему мнению, такого не должно быть.

Кстати, вы полковник, у вас есть генералы в подчинении. Как вам с ними работать?

Это их проблемы, а не мои. Мне это не мешает. Полковник – это очень красивое звание. И я полковник еще с 12 июня 2012 года и нормально себя чувствую.

Вы сократили определенное количество региональных управлений, так?

Реформировать ГПСУ нужно сверху вниз. Как говорится: "рыба гниет с головы". То есть в голове мы уже навели порядок, и теперь перешли на другое звено. Мы сейчас реформируем региональное управление.

Если когда-то до 2001 года существовало 3 региональных управления, то сейчас есть 8 управлений. В советское время, было 1-2 генерала во всем ведомстве, на момент моего назначения служило 38 генералов. Поэтому мы проводим определенную работу по администрации ГПСУ: мы сократили до 6 генералов, а после завершения этих мероприятий мы хотим оставить в составе службы 4 региональных управления, а в дальнейшем полностью от них отказаться. Мы хотим привести ГПСУ к европейским аналогам.

Например, в Польше трехуровневая система управления – подразделения, которые непосредственно охраняют границу, потом пограничный отряд и администрация, которая расположена в Варшаве. Похожая структура в США. то есть там нет никаких региональных руководителей.

О зарплатах пограничников

Вы сказали, что есть недобор по личному составу, в частности, солдатам. Также два месяца назад вы рассказывали о низком уровне зарплат и даже определенных проблемах с недостаточным финансированием. Этот вопрос уже решен?

Ситуация с финансированием еще не решена. Я надеюсь, что это произойдет до 15 октября и мы получим дополнительное финансирование. Потому что проблема денег как была на уровне 938 миллионов, так и осталась. Мы фактически отложили определенную часть обеспечения с ноября и декабря наперед и если сейчас мы не получим финансирование, то сложится не очень хорошая ситуация для моих подчиненных. Потому что если я отправлю всех в отпуск на два месяца за свой счет, то граница будет неуправляемая. У меня сейчас около 3 тысяч пограничников работают в ООС, а потому это (недостаточное финансирование, – 24 канал) может привести к серьезной опасности.

К сожалению, в Украине пограничник получает по первому контракту минимальную зарплату – 9,5 тысяч гривен. Это наименьшая заработная плата, которая есть среди вооруженных формирований.



Минимальная зарплата пограничника по первому контракту – 9,5 тысяч гривен

Сейчас правительство и Рада приняли программу развития на следующие 5 лет. Предполагается увеличение зарплаты на будущее для военнослужащих. Говорят ли об этом?

Предполагается увеличение, но не в том объеме, который бы нас удовлетворил. Вы же понимаете, что людям нужно жить сегодня, а не через несколько лет, и трудно удерживать профессионала на посту, ведь нет даже эффективного соцпакета, когда мы могли бы обеспечивать жильем, программы финансирования жилья.

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У нас нет такого, чтобы к нам приходил офицер и работал до пенсии на одном месте, как это в Нацполиции или ГСЧС. Лично я больше чем три года на одном месте не служил, и география (имеется в виду, что место работы постоянно менялось, – 24 канал) охватывает все территорию Украины.



В 2020 году вырастут как доходы, так и расходы госбюджета / Инфографика 24 канала

О сотрудничестве с другими странами

Вижу, что ездите к иностранным коллегам, в частности, и в страны Балтии, и США. Их опыт вы перенимаете?

У меня идеология следующая – я понимаю, что "велосипед" уже давно есть и его не нужно изобретать. Его нужно взять и, в лучшем случае, просто скопировать и на нем ездить. Поэтому во время каждой поездки я смотрю на то, что можно взять для себя.

Например, во время моей поездки в Латвию мне понравилась их система подготовки кадров. В США меня поразило техническое оснащение пограничников. Мы тоже над этим работаем, но Украина на следующие 5 лет не будет иметь возможности профинансировать это.

Мы проводим работу с международными партнерами, которые нам помогают. Мы просим у них денег для государства и объясняем, что на данный момент наше государство и пограничная служба охраняет не только государственную границу, но и фактически закрывает собой страны Западной Европы.

Сколько в Европе есть понимание того, что Украина прикрывает собой Запад?

Я лично вижу, что, к сожалению, после этих громких скандалов с непрозрачным использованием бюджетных средств есть определенное недоверие к Украине и к должностным лицам. Я понимаю, что на протяжении какого-то периода времени (до полугода) мы должны вести активную работу. И убеждать наших партнеров, что сегодняшняя новая власть отличается от предшественников и она готова жить честно и прозрачно, в интересах государства и украинцев, а не разворовывать госбюджет. Надеюсь, что нам поверят.

О коррупции

Есть в пограничной службе сейчас коррупция? Что с этим делать?

Ее нужно уничтожать. Как? Просто безжалостно и ежедневно сажать коррупционеров. Люди должны понять, что времена изменились, государство изменилось, люди изменились и эти изменения уже необратимы.

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Я почти ежедневно общаюсь с коллегами, которые помогают нам выявлять коррупционеров. Я пообещал, что когда первый задержанный при моем руководстве злоумышленник попадет в суд, я лично приду на заседание и буду просить судью о максимальном сроке наказания. Хотелось бы, чтобы это было быстрее, но мы работаем над этим.

Об отборе в Госпогранслужбу

Очевидно, что качественных специалистов не так уж и много. Если ты прослужил в определенной структуре много лет, то очевидно, что ты разбираешься в ней едва ли не лучше всего. И, очевидно, пройдешь конкурс. Чего бояться? Почему люди не хотят на конкурс?

Все, кто хотят, подали заявки на конкурс. Плюс мы всех заместителей начальников штабов, которые сейчас занимают должности, попросили стать кандидатами. Мы проверим их уровень подготовки, соответствуют ли они должностям, которые занимают. Все, кто пройдут соответствующий отбор, в порядке рейтинга будут назначаться на вакантные должности. Я хочу показать, что в Госпогранслужбе все имеют равные возможности. Неважно, чей ты брат, кум, сват, кто за тебя позвонит, попросит. Все равны.

Сопротивление яростное. Постоянно происходят какие-то просьбы, кто-то звонит, кто-то приходит. Я объясняю всем, что единственная возможность быть назначенным на должность, это, конечно, наличие определенных качеств. Люди не понимают, что изменилась страна, изменился запрос общества.

Служить можно по-разному. Можно всю жизнь прослужить в Киеве, от лейтенанта дойти до полковника, до генерала даже. И государственную границу видеть в командировках, в ведомственных журналах и газетах и по телевизору. А можно всю жизнь отдать границе, прослужить на всех ее участках и действительно быть уникальным специалистом. Но не иметь возможности для карьерного роста, потому что всегда найдется чей-то сын, брат, племянник и тому подобное.

Мы же еще охраняем зарубежные представительства. Наши офицеры и прапорщики находятся на охране посольств. Вы бы знали, сколько есть просьб оставить сверх установленного срока того или иного военнослужащего. Потому что они такие патриоты Украины, так выполняют свои обязанности, что посол ходатайствует о том – пожалуйста, господин председатель, оставьте еще на два года.

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Я объяснял всем и обращался уже к министру иностранных дел, мол, давайте мы будем каждый выполнять свои должностные обязанности. Я понимаю, что у нас попадают за границу лучшие. Так должно быть. Но они едут в заграничную командировку на два-три года. Истек срок, возвращайтесь, пожалуйста. Я найду участок государственной границы, где человек сможет в дальнейшем проходить службу в интересах охраны границы. Я понимаю, что это тяжелый ежедневный труд – находиться в заграничной командировке где-то в Париже, Турции, США. Очень тяжело. И когда мне приходят письма, чтобы я поощрил, наградил, то я откровенно не понимаю, почему я должен поощрить того, кто живет в мирном Париже, а не того, кто проходит службу в зоне проведения ООС. Это дисбаланс.

О проекте "Стена" на границе с Россией

О стене. Ее очень широко анонсировали еще в 2014 году. Понятно, что был такой момент, когда проект был необходимым. По охране государственной границы, которой фактически физически не существовало. Кроме патрулей, которые ходили, другого в принципе не было. Нужна ли она сейчас и такой ли, какой ее проектировали с самого начала?

Бесспорно, инженерное обустройство государственной границы проводить нужно. Эффективна ли на сегодня "стена" в том виде, в каком она есть? Ее обустройство почти завершено в пределах Харьковской области. Работы идут в Черниговской и Луганской областях. Почему-то совсем не осуществляются работы в пределах Сумской области, которая достаточно активна в вопросе противоправной деятельности на государственной границе. Ну, у меня будет командировка вскоре на участке Сумского пограничного отряда. Я хочу лично посмотреть, почему было принято решение пока не проводить работы там.



Работы по укреплению границы с РФ в 2018 году

Мне лично непонятно. Конечно, мы будем менять формат этого инженерного обустройства. Я за то, чтобы мы все же больше применяли именно технические средства охраны. Чтобы минимизировать человеческий фактор. Чтобы мы не зависели от возможно коррумпированного пограничника, который увидит или не увидит, что происходят нарушения или попытки нарушения государственной границы.

Что известно о проекте "Стена"?Это проект обустройства украинской госграницы с Россией, который инициировал Кабмин под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Он предусматривает обустройство границы инженерными сооружениями и системами наблюдения. Реализовать проект рассчитывали до 2020 года.



Обустройство "стены" почти завершено в пределах Харьковской области

Технические средства – это что?

Камеры, тепловизоры, сейсмодатчики. Это то, что позволит автоматизировать, выявлять и фиксировать. С целью получения доказательств в уголовном судопроизводстве и даже в коррупционных преступлениях. Если пограничник не выявляет нарушения один раз, два, три, то у меня возникнут вопросы, почему он не видит срабатываний технических средств охраны границы.

Опять же, когда говорят о "стене", все себе представляют сплошную стену от Азовского моря до границы с Польшей. Бетонную, три метра вверх, три метра вниз, не подкопать, не перелезть. А потом, когда едут на границу и видят, что есть пограничный пункт пропуска. Условно – 100 метров вправо, 100 метров влево – есть сетка, а дальше ничего нет. Это так и должно быть?

Нет, но можем сделать и то, о чем вы сейчас говорите. Но вы понимаете, какие это средства? Безумные. Будет эффективной просто железобетонная "стена"? Мы уже имели опыт 2014 года, когда я успел обустроить хоть минимально на определенных участках противотанковый ров в пределах Луганской области. И к чему мы пришли? Что мы увидели? Что когда мы имеем такого соседа, который потом говорит, что "их там нет". Что происходило: просто подходила техника, засыпала ров, проходили колонны и все. И мы приводили пограничников РФ и показывали, что есть признаки нарушения государственной границы. Они смотрели и говорили: "Где, здесь? Нет."

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Чтобы уничтожить определенный отрезок этой стены для того, чтобы прошли танки – ничего не нужно, это делается просто подрывом минного заграждения за несколько минут. И танки пойдут. Да, она сдержит, возможно, заход диверсионно-разведывательных групп. Возможно, контрабандистов. Но надо понимать, какие это колоссальные средства. На сегодня, на мой взгляд, у нашего государства таких нет. Если бы нам помогли и профинансировали, и делали это без пограничников – я не хочу брать на себя эти возможные коррупционные риски – пожалуйста, я готов. Я буду благодарен, если у нас на государственной границе с РФ будет такая стена. Мне и моим подчиненным служить будет гораздо проще.

Технические средства, о которых вы говорите, дают гарантию безопасности, такую как физическая преграда? Гарантию того, что ДРГ не будут проходить или уменьшится риск контрабанды?

Диверсионные группы не будут проходить, если они будут выявляться техническими средствами охраны государственной границы и на них будет соответствующее реагирование со стороны пограничников. Если будут очередные силы. Если будет достаточное обеспечение горючим, например, которого я сейчас получаю треть. Потребность службы в финансировании статьи горюче-смазочных материалов на этот год составляет примерно миллиард гривен. Я получил 300 миллионов. Когда государство поймет, что не может пограничник, который обеспечивает национальную безопасность государства, финансироваться по остаточному принципу, тогда, возможно, произойдут изменения.

Есть язык цифр. Если взять расход для легкового автомобиля среднего класса, то считаем 10 литров топлива на 100 километров. Хотя у меня есть и такие, которые используют 20 или 40. Я получил втрое меньше, чем мне нужно. Мне нужно для охраны государственной границы в пределах определенного участка, чтобы этот автомобиль проехал за сутки 200 километров. А я им даю горючего на 50. Я могу приказывать проехать 200, но это невозможно. А остальные 150 километров пограничники должны пробежать, пройти, проползти. Но это возможно за счет увеличения человеческого ресурса. А чтобы это сделать, нужны деньги. А их нет. Безвыходная ситуация, действительно.

Больше – читайте во второй части интервью, которая выйдет вскоре на сайте 24.