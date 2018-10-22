12:02
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      О женщинах и мужчинах: Топ-цитаты непревзойденной Катрин Денев

      146 Читати новину українською
      Катрин Денев
      Катрин Денев / 24 Канал

      Катрин Денев настоящая икона стиля, легендарная актриса и муза Ива Сен-Лорана. И 22 октября она празднует 75-й день рождения.

      Катрин стала мировой звездой после успеха музыкального фильма "Шербурские зонтики" и продолжает сниматься до сих пор.

      Читайте также: 5 секретов стиля непревзойденной Брижит Бардо

      Ко дню рождения Катрин Денев мы собрали для вас 15 лучших цитат французской звезды.

      "Что позволяет мне поддерживать прекрасную форму? Вода. Сон. И любовь".

      "Красота – это самая необходимая вещь в мире и одновременно самая бесполезная".

      "В человеке для меня ценные смесь чувственности с индивидуальностью".

      "Настоящая женщина – это ум, обаяние, доброта и чувство юмора. Того же я жду и от мужчин".

      "У меня нет никакого желания объяснять, кто я. Хватит того, что я отдала частицы себя фильмам, в которых снялась, они и могут многое обо мне рассказать".

      "Это так нелегко – быть чьей-то мечтой".

      "Я бы не хотела вернуть себе молодость и начать все сначала. Актрисам больше не позволяют быть индивидуальностями".

      "Лучший способ сохранить любовь мужчины – не выходить за него замуж".

      "Никогда не будьте зависимыми от чужого мнения! Наслаждайтесь своей красотой и воспринимайте ее как великий дар!".

      "Мужчины – хороший народ, но женщины обладают магией".

      "Я никогда не была опасной женщиной. Я не самодовольная блондинка, которая может украсть у вас мужчину".

      "Когда вы молоды, вы много страдаете и волнуетесь – все кажется очень важным и серьезным, однако со временем все становится проще".

      "Самые чувственные отношения между мужчиной и женщиной за минуту до близости...".

      "Когда мужчина говорит: "Давай начнем все сначала", он думает "К сожалению, я не смог найти никого лучше".

      "С самого начала брак был установлен по ничтожным практическим соображениям – чисто мужская идея".

      Теги: Кино LifeStyle
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсенали Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:00 Военные арсенали Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      сегодня , 08:04 Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук