О жестокости и Apple: дочь Стива Джобса выпустит книгу о выдающемся отце

Дочь американского предпринимателя и изобретателя Стива Джобса, Лиза Бреннан-Джобс, 4 сентября представит миру собственную книгу об отце под названием "Маленькая рыбка" (Small Fry) .

В интервью The New York Times дочь одного из основателей компании Apple заявила, что простила отца за жестокое обращение с ней в детстве, однако не может скрыть те факты, которые беспокоят ее всю жизнь. 40-летняя Лиза Бреннан-Джобс призналась, что не поддерживает официальную версию биографии покойного отца и не доверяет биографу Джобса Уолтеру Айзексону.

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Поэтому она решила написать собственную книгу под названием "Маленькая рыбка", где привела факты о Стиве, который никогда для нее не был хорошим отцом и наставником. В книге, по информации издания, предприниматель предстает в образе холодного отца, который отрицал факт родства с внебрачной дочерью и не платил алименты. Как известно, Лиза является дочерью художницы Шрисанн Бреннан, которая в свое время была возлюбленной Джобса.



Стив Джобс и Лиза Бреннан-Джобс

Но за неделю до официального выхода книги работу Лизы Бреннан-Джобс уже успели раскритиковать несколько людей, причастных к жизни основателя Apple. Среди них – сестра Джобса Мона Симпсон, а также вдова Лорен Пауэлл-Джобс, которые отметили, что воспоминания Лизы кардинально отличаются от реальности, которая была на самом деле.

Небольшой отрывок из книги Лизы Бреннан-Джобс можно прочитать на сайте издания Vanity Fair.