Об афере с имуществом Нацгвардии: суд назначил залог экс-нардепу Микитасю в 5 500 000 гривен

Высший антикоррупционный суд Украины назначил меру пресечения экс-нардепу (из группы "Воля народа" в предыдущей Раде) Максиму Микитасю. Произошло это 4 октября, а размер залога – 5,5 миллиона гривен.

Определение ВАКС можно будет обжаловать после ознакомления с полным текстом решения суда. О результатах судебного заседания написали в Центре противодействия коррупции.

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Суд постановил применить к Микитасю ряд ограничений: он обязан посещать служебных лиц с определенной периодичностью, а также сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу. Важно, что на Микитася наденут электронный браслет.



Центр противодействия коррупции в твиттере написал о решении ВАКС

Прокуроры САП настаивали, чтобы мера пресечения была куда суровее: содержание под стражей с альтернативой внесения 300 миллионов гривен залога. Поскольку суд решил иначе, в прокуратуре это намерены обжаловать.

Коротко про Микитася и в чем его подозревают

Максим Микитась – один из крупнейших киевских застройщиков, с июня 2010 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).

Депутатом стал в 2016 году, победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец. В 2019 баллотировался в Верховную Раду там же, однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову.

2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму свыше 81 миллиона гривен. Экс-нардеп, считает следствие, использовал подконтрольные строительные компании и действовал в сговоре с экс-командующим Нацгвардии, гендиректором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами. И таким образом организовал коррупционную схему и завладел недвижимостью Нацгвардии.

В НАБУ подсчитали сумму ущерба в 81 миллион 635 тысяч 448 гривен.

Следствие по делу длится с декабря 2017 года.