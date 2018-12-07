"Об их судьбе можно будет говорить после суда": Лавров рассказал, что ждет пленных моряков

Судьбу украинских моряков, которых захватили в плен россияне вблизи Керченского пролива, в РФ будут решать после суда над ними.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Читайте также: В России нажаловались на ОБСЕ, потому что там их не хотят слушать

Что касается сроков, только суд завершится, у нас есть возможности согласно российскому законодательству. Тогда можно будет говорить о том, как облегчить их судьбу или договориться о конкретных шагах. Но это будет сделано только после того, как завершится судебный процесс,

– рассказал Лавров.

Глава МИД РФ также напомнил о том, что украинские моряки якобы "нарушили международное право и российские законы".

"Они незаконно вторглись в территориальные воды РФ, не покидали их, отказывались отвечать на любые запросы. Это преступление, в любой стране считается таким. В частности, на границе США с Мексикой действует положение – стрелять на поражение в любого, кто пересечет границу. Мы так не действовали", – добавил российский министр.

Напомним, что у военнопленных украинских моряков, находящихся в СИЗО Москвы тяжелые ранения ног и ампутация пальцев руки.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.