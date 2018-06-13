Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора

Привлечение инвестиций в украинскую экономику остается, и будет оставаться важнейшим вопросом развития нашей страны.

Однако, интересных для инвесторов, особенно зарубежных, предложений с нашей стороны все меньше и меньше. Министерства, госкомпании в среднем набирают по 10 миллиардов долларов проектов, а потребность в них оценивается в 150-200 миллиардов в течение 15-20 лет.

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В 2016 году в сельское хозяйство было привлечено инвестиций на 500,1 миллионов, в энергетику – на 378,6 миллионов долларов. Потенциальный же объем инвестиций составляет в сельском хозяйстве – 38 миллиардов, в энергетику – 60 миллиардов.

Инвестиции в аграрный сектор

С точки зрения иностранных инвесторов самыми перспективными инвестициями выступают вложения в аграрную инфраструктуру. Например, вложения в зерновую логистику. По данным Всемирного Банка, украинские сельхозпроизводители недополучают от 600 миллионов до 1,7 миллиардов долларов. И это только по одной причине – плохого состояния логистических объектов, не современной и изношенной инфраструктуры для хранения и транспортировки зерна, овощей и фруктов.

Большими перспективами обладает рынок точного земледелия. И, если еще лет пять назад, интерес к нему проявляли лишь предприятия- владельцы крупных земельных участков, то сейчас – средние предприятия и даже индивидуальные фермеры. Рынок этот растет ежегодно на 25%. Сейчас его объем не много больше 50 миллионов долларов, а потенциал оценивается в 300-400 миллионов.

Третьим популярным направлением агроинвестиций выступает сектор органического земледелия. Продукты нашего органического сельского хозяйства пользуются устойчивым спросом в Германии, Швейцарии, Нидерландах, Италии, Польше, Великобритании, Австрии, Франции, Бельгии, Венгрии. Потенциальный объем инвестиций в эту подотрасль измеряется также несколькими сотнями миллионов долларов, при ежегодной возможной выручке около 130-180 миллионов. Сейчас доход от органического производства составляет около 50 миллионов долларов.

Инвестиции в альтернативную энергетику

Слава Богу, Украина не обделена солнечным светом и, как говорят, ученые-метеорологи, суммарный поток солнечной энергии, из-за климатических изменений, в ближайшие десятилетия будет увеличиваться. Уже сейчас солнечной энергии достаточно, чтобы проекты солнечных станций окупались за 6-7 лет при использовании "зеленого" тарифа и 13-15 лет – при обычных тарифах. Такие сроки окупаемости вполне сопоставимы с данными об окупаемости традиционных ТЭС.

Но, приближаемся к самому интересному: если солнечные станции у нас активно строятся, то еще только единицами представлены мало и среднемощные станции, использующие в качестве топлива отходы сельхозпроизводства и биогаз. А, по данным ученым, их мощности могут обеспечить до 25-30% потребности самих аграриев и сельских населенных пунктов в электричестве.

Если новые генерирующие мощности альтернативной энергетики у нас активно вводятся в эксплуатацию, то магистральные и распределительные сети приходят в упадок. По оценкам Укрэнерго, объем капиталовложений, которые необходимо осуществить в этой области, составляет порядка 130 млрд гривен на период до 2026 года. Интересное наблюдение: самые «запущенные» и технологически отсталые сети у нас именно в сельской местности.

О возможности инвестирования и агроэнергетические проекты

Дальнейшее изложение основано на развитии идей исследования компании УкрАгроКонсалт "2017-2022: Развитие стратегий аграрного бизнеса Украины. Инвестиционный климат. Факторный анализ".

А теперь мы подошли к самой "изюминке". В современной науке есть такое понятие – "синергетический эффект". Когда протекание одного какого-либо процесса значительно ускоряет протекание нескольких других процессов или усиливает их эффект. Так вот, на мой взгляд, самыми перспективными будут комплексные синергетические инвестиции одновременно в развитие, как аграрного производства, так и альтернативной энергетики в сельской местности. Причем не так, чтобы одним инвестором осуществлялись и аграрные, и энергетические проекты, а чтобы это был единый, комплексный, интегрированный проект. Например, животноводческий комплекс органического животноводства с размещенной на его сырье электростанцией по переработке биологического газа и отходов растениеводства, сопряженный с модернизацией энергосети данного населенного пункта.

Синергетический эффект подобного проекта заключается: во-первых, в том, что объем инвестиций на его реализацию меньше суммы инвестиций на реализацию входящих в него проектов; во-вторых, обеспечивается более равномерное поступление выручки от реализации проекта; в-третьих, снижается объем транзакционных издержек оперативной деятельности (за счет меньших затрат на организационные расходы, юридическое, маркетинговое и иное сопровождение деятельности и т.д.); в-четвертых, подобный проект имеет на много больший социальный эффект и получит большую поддержку, как местной власти, так и центральной.

Эффект от реализации подобного проекта будет еще существеннее, если в него будет включен модуль переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности.

В настоящее время, в Украине, сложился не совсем благоприятный тренд существенного опережающего роста капиталовложений непосредственно в сельское хозяйство, сопровождающегося отставанием от темпов роста объема аграрной продукции и роста мощностей пищевой промышленности. Следствием этого тренда выступило то, что "избыточная" товарная продукция аграриев не привела к увеличению объема добавленной стоимости за счет внутренней переработки, а просто была продана на зарубежных рынках, как сырье, с потерей примерно от 15 до 50% возможной выручки.

Синергетический эффект подобных объединенных агроэнергетических инвестиций будет еще более существенным, если такие проекты будут достраиваться "верхними" этажами третичной и четвертичной сфер производства. А именно, если они будут включать модули финансово-банковского обеспечения, маркетинга, лизинга, профессионального образования и науки.

Что такие проекты дают инвестору?

Реализация "глобальных" инвестиционных проектов получает и более широкую общественную поддержку.

Во-первых, в силу уже межотраслевого синергетического эффекта.

Во-вторых, в силу более комплексного и рационального использования первичных факторов производства: каптала, земли и человеческого капитала.

В-третьих, в силу того, что такой проект на много более длительный во времени, а аграрии, которые по своему типу мышления, в основном, консерваторы, ценят долгосрочные отношения и предпочитают сотрудничать с теми инвесторами, которые предлагают более долгосрочные проекты, даже, возможно, с определенной потерей их прибыльности.

В-четвертых, реализация такого проекта позволяет говорить об устойчивом комплексном развитии определенной территории на базе возможностей крупного инвестора.

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