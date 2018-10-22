Об "эрозии", девственности и от чего лечит секс: интервью с гинекологом Натальей Лелюх

Насколько на самом деле страшна эрозия шейки матки? "Вредно ли женщине жить без секса? От чего лечит секс? Ответы на эти вопросы и даже больше узнаете, прочитав наше интервью с Натальей Лелюх.

Мифов вокруг женского здоровья до сих пор множество. Гинекологи постоянно их развенчивают, но мифы так просто не победить. Мы внесли свой вклад в это благородное дело – и расспросили известного врача-акушера-гинеколога Наталью Лелюх, известную также как доктор Наташа, о том, на самом ли деле женщине вредит отсутствие секса, нужно ли терпеть менструальные боли и насколько они нормальные, стоит ли заниматься сексом в старшем возрасте и как и когда начинать подготовку к менопаузе.

Кто такая Наталья Лелюх?Имеет 19-летний опыт работы в акушерстве и гинекологии. Наталья Лелюх также основательница Женского клуба - который уже шестой год собирает женщин по всей Украине и в Беларуси. И автор книги "Откровенный разговор о женском здоровье".

Начнем с вопроса, с которым, кажется, каждая женщина сталкивалась. Эрозия шейки матки – что это на самом деле? Это страшная болезнь или нет?

Произошла подмена понятий. Визуальное состояние начали называть болезнью. "Эрозия" в переводе с латыни означает царапина, когда смотришь на шейку – она будто поцарапана. И это состояние может быть физиологическим, в зависимости от возраста женщины. Оно не требует никакого лечения, это просто процесс замены одного эпителия другим. В мире нет такого диагноза, а следовательно – нет диагностики и лечения. Когда у нас начали этот процесс называть словом "эрозия", правильный диагноз потерялся. Женщины теряются, потому что не понимают, почему некоторые врачи говорят – не надо это лечить, другие – что после родов все пройдет. А у некоторых женщин только после родов появилась "эрозия". Кому прижигали, кому-то какие-то тампоны ставили. Из-за этой путаницы люди не понимают, что это такое.

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Есть патология шейки матки, которая называется дисплазия. Она имеет различные проявления и стадии развития, базу, как ее выявить и как лечить. И дисплазия – это, действительно, такая ступенька к онкологическому процессу. Поэтому шейка матки – это важный орган. Она не болит, и сама себе женщина обследовать ее не может, даже с помощью зеркал она никак не увидит. Поэтому раз в год женщине необходимо ходить к врачу, чтобы проверить, не появилось ли на шейке матки что-то, что требует внимания. Если есть дисплазия – нужно делать биопсию и лечить, иначе она может превратиться в онкологию.

То есть, если врач скажет – "у вас эрозия, надо лечить", это значит, что такой врач не компетентен?

Это привычка. Мы все рабы привычек. Врачи тоже имеют свой набор привычек и ритуалов. Поэтому врач может понимать, что нет такого диагноза, но ему кажется, что пациентка так лучше поймет. Потому что "эрозия" – у всех на слуху, а слово дисплазия не понятно.

Мы с коллегами договариваемся не произносить это слово, а объяснять женщинам, какие на самом деле проблемы существуют и как с ними бороться.



Когда врач говорит "эрозия" – паниковать не стоит

Какие самые эффективные методы борьбы с дисплазией?

Есть разные способы. В разном возрасте рекомендуют разные методы. Но сегодня на первом месте аргоноплазменный лазер и радиоволновая хирургия. Они чаще всего используются, дают меньше осложнений и рецидивов.

Но подчеркну – никаких уколов в шейку матки делать не надо. Это ничего не лечит.

Патология шейки матки может повлиять на беременность?

На процесс забеременеть, обычно, никак не влияет. Хотя и есть шеечный фактор бесплодия, шеечный фактор невынашивания. Но он имеет очень маленький процент в структуре причин этих процессов. Шейка больше нас будет интересовать относительно наличия полипов на ней. Они могут кровить. Это не приведет к прерыванию беременности, но ситуация, когда у беременной женщины кровотечение – всех пугает. Чаще всего такое кровотечение может быть после полового контакта, когда этот полип был раздраженный.

Шейка участвует в процессе вынашивания, но там другая проблема – недостаточности шейки. И чаще всего эти проблемы бывают, если были какие-то хирургические вмешательства. Такая шейка может потерять свой "каркас", образно говоря. И во время беременности не удержать, открыться гораздо раньше, или, наоборот, уже во время родов не открыться.

А действительно ли операции в области гинекологии – это риск никогда не стать мамой?

Это очень обобщающее утверждение. Могут быть очень разные операции. Иногда даже 5-10 – и при этом женщина будет беременеть. Основное – чтобы во время операции остались проходимость маточных труб и матка. Если органы остаются – женщина может стать мамой. Если удаляем матку – беременность исключается. Если что-то не так с трубами или яичниками – с помощью репродуктивных технологий возможно оплодотворить яйцеклетку и уже перенести эмбрион в матку.

А можно даже из-за банального аппендицита стать бесплодной: был гнойный аппендицит, перитонит, удалили обе трубы, яичник был подпаянный, его тоже удалили – и вот бесплодие.

А есть случаи, когда были серьезные фибромиомы на матке, их удалили, и женщина успешно родила после того.

Поэтому надо понимать – какая это операция и какие последствия могут быть.

В последнее время участились случаи заражения гепатитом и другими заболеваниями во время осмотра у гинеколога. Как это может быть и как обезопасить себя?

Сложно представить, как это происходит. Все, что мы используем, как правило одноразовое, предназначено для одной женщины, при ней открывается, и после использования выбрасывается.

Заражение гепатитом может произойти через контакт с кровью или другими жидкостями тела человека, больного гепатитом – слюну, жидкости половых органов.

Если инструменты одноразовые – заразиться через них невозможно. Надо определить, на самом ли деле заражение произошло у гинеколога. И искать источник.



Инструменты для гинекологического осмотра в основном одноразовые

Еще один миф – девственница в 30. Существует такое мнение, что если женщина долго остается девственницей, то начинает болеть. С точки зрения медицины – вредит или нет женскому здоровью отсутствие секса?

Отсутствие полового партнера и регулярных половых отношений не означает отсутствие оргазма. Для женщины плохо, когда у нее есть желание и нет оргазма. Потому что половое влечение не является базовой потребностью. Базовые – это безопасность, еда, сон и реализация в обществе.

Секс не всегда связан даже с продолжением рода. Некоторые люди имеют больше желания, некоторые – меньше. Плохо, когда есть большое желание и нет его реализации. Тогда происходит классическая депривация, и это будет влиять и на здоровье, и на сон, и на общественное состояние. Желание возникает в голове. Это связано с воспитанием, религиозными предпочтениями, возможно – детскими травмами. Тогда такие вещи могут вызывать отвращение, неприятие, женщина этого не хочет.

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То есть, проблема возникает, когда нет реализованных желаний. Но для того, чтобы их реализовать – не обязательно нужен мужчина. И женщина может сама реализовать свои желания. И не надо кричать, что это плохо – как раньше говорили, что "волосы на руках вырастут". Не вырастает, честно говорю. И это не проблема. И у меня есть много пациенток, которые умницы, но в 35-40 лет не имеют партнера, по разным причинам. И они понимают, что есть потребность, и ее реализуют. Бойтесь нереализованных желаний.

Если у женщины появляются какие-то проблемы по "женской части", врачи порой говорят – займись сексом, забеременей – и все у тебя пройдет. Это никак не взаимосвязано?

Нет. Беременность и секс еще никого не лечили. Если бы это было возможно – представляете, какие бы клиники у нас стояли? Правда, раньше лечили женскую истерию оргазмом. Были такие прекрасные клиники и психотерапевты, к которым женщины записывались за два-три месяца, и лечили их тем, что они там получали тот долгожданный оргазм. Истерию как рукой снимало. Правда, потом они впадали в зависимость от такого лечения, и начинали требовать его всеми способами.

На самом деле болезней, связанных с отсутствием секса, нет. Но есть болезни и состояния, которые действительно улучшаются, когда женщина живет регулярной половой жизнью. Это синдром хронической тазовой боли при варикозе, когда имеется застой крови в малом тазу, проблемы с сосудами. И когда женщина имеет регулярную половую жизнь, оргазмы – происходит облегчение этого состояния, это такой своеобразный массаж. И таким женщинам мы советуем либо заниматься гимнастикой-вумбилдингом, либо получать оргазм самостоятельно, либо чаще будить мужчину.



Быть мамой – это прекрасно. Но беременность и роды – не лекарство от всех женских болезней

Еще одно такое состояние, когда советуют не покидать половую жизнь – это так называемый моче-половой синдром менопаузы. Если женщина имеет менопаузу, но продолжает жить половой жизнью, то как говорят ученые, которые за этим наблюдают, такие женщины имеют меньше проблем с половыми органами, циститами, какими-то проблемами возрастными. Секс не лечит, не сделает женщину снова молодой, но он улучшает состояние, потому что стимулирует кровообращение половых органов. Улучшается самочувствие женщины – она чувствует себя реализованной, ее до сих пор желают. Для женщины это хорошо.

Относительно менопаузы – что надо знать и как себя подготовить?

Это прекрасный вопрос. Я всегда говорю на лекциях – по менопаузе приходите ко мне в 20 лет. Когда вы приходите в 45, то мне остается только говорить – окей, что-то будем лечить.

Мы приходим в менопаузу с "чемоданчиками", в которые собираем свои плохие привычки, отсутствие беременностей, неправильную контрацепцию, прерывание беременности, гинекологические и соматические болезни, проблемы с весом, не тренированность, отсутствие культуры питания. И в 45-50 лет у нас из "чемодана" это все торчит. И говорят: "врач, полечите". А надо разбирать тот "чемодан". Потому что вы пришли в свои 45 с курением, отсутствием физических нагрузок, лишним весом, сахарным диабетом второго типа, инсулинорезистентностью (снижение реакции чувствительности тканей к инсулину – "24"), кучей воспалительных процессов, нелеченной шейкой, проблемной маткой – и хотите, чтобы я одной пигулочкой все это вылечила? Не будет так.

В менопаузу надо идти сознательно, зная, что это обязательно произойдет. У всех в разное время. Есть девушки, у которых преждевременная менопауза. У меня есть пациентки, у которых в 21 год уже менопауза. Это вопрос физиологии – перестают работать определенные гормоны. Это не значит, что жизнь кончена. Просто она будет другой.



Хорошая физическая форма – залог готовности к менопаузе

Но это не приговор. Есть определенные проблемы во время перехода, потому что организм не всегда легко воспринимает, и в этом я могу помочь медикаментозно. Но помните, что вы будете переживать свою менопаузу так, как жили до этого весь репродуктивный период. Это самое главное знание.

Поэтому – занимайтесь спортом, бросайте курить. Потому что никотин меняет обмен наших женских гормонов. И все эстроген-зависимые раки – молочной железы, матки, яичников, шейки матки – у женщин с курением на 5-10% чаще встречаются. И это не просто "борьба с курением". Женщины действительно подвергают себя страшной опасности.

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Что еще не делать, чтобы прийти в менопаузу нормально?

Не набирать лишний вес. У женщин с лишним весом развивается инсулинорезистентность или сахарный диабет второго типа. При этом заместительную гормональную терапию назначать нельзя. При этом сильно страдают сосуды, начинаются проблемы со зрением и все другие проблемы, которые у нас принято называть старостью.

Но это не старость, это болезнь, которая себя таким образом проявляет. Поэтому для женщин после 30 иметь лишний вес – плохо. А сбросить вес в 25 и 45 лет – это разные задачи и процессы. И различные усилия. В 45 надо иметь железобетонную мотивацию – наконец, принц пришел. Но в быту ситуация такая, когда женщине легче выпить таблеточку, чем прикладывать какие-то усилия. А это важные вещи – надо заниматься спортом, нормально питаться, не набирать лишний вес и не курить. Это основные вещи.

Продолжение беседы с Натальей Лелюх читайте завтра на сайте 24 канала.

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