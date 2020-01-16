Об эволюционном пути Украины и борьбе с бюрократией: интервью с министером Аленой Бабак

Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак после назначения получила непростую задачу – побороть бюрократию, в том числе, в сферах, которые больше всего волнуют украинцев – это коммунальные услуги, развитие общин, строительство.

Хотя профиль министерства значительно шире, 24 канал решил в пояснительном формате представить ответы на важнейшие вопросы.

Подробно – в итогах эксклюзивного интервью.

Что будет с развитием городов?

Сейчас Генеральные планы городов тотально нуждаются в обновлении. Даже города областного значения на 20% имеют устаревшие планы.

А именно в рамках таких планов должен развиваться город, а не хаотично как это происходит. Например, у нас есть несколько объектов где люди бойкотируют строительство, но оно продолжается. И, это при том, что даже пожарная машина во двор не может заехать. Застройщик выхватил участок и начал строительство, но вокруг другие здания, поэтому даже пожарная машина не может подъехать. Понимаю – такое здание нужно сносить. Это здание не будет безопасным для проживания людей. Это одна группа людей.

Вторая группа людей зарабатывала на том, что не все застройщики готовы были идти сложным путем получения разрешений на строительство, деклараций что объекты готовы к эксплуатации и тому подобное. И кое-кому было удобнее платить, чтобы Государственная архитектурно-строительная инспекция закрывала глаза на такие вещи. Грубые нарушения устраняли, но на что-то помельче закрывались глаза. Есть группы людей, которые зарабатывали огромные деньги на том, что они помогали проходить все разрешительные процедуры застройщикам. Они и потеряли возможность зарабатывать.

Не могу гарантировать, что в регионах никто не берет ни с кого деньги, но точно все знают, что это происходит хаотично пока нет полноценной работы системы правоохранительных органов, или застройщик по традиции продолжает кому-то платить

Как будут контролировать застройщиков?

Хочу сказать – уважаемые коллеги, если сейчас кто-то намекнет о деньгах, знайте, на высшем государственном уровне нет желания прикрывать тех, кто собирает деньги с застройщиков.

Алена Бабак / Фото: Ростислав Лабенський

Еще один момент. Государство перед тем как дать деньги на тот или иной проект требует сделать экспертизу, когда мы сделали выборочные проверки, то были постоянно на разных видах работ и объектах завышения стоимости. От людей, которые представляют профессиональное сообщество я на днях услышала, что завышение стоимости за бюджетные средства работ может составлять почти вдвое.

Когда есть те, кто влияет на организации, которые сертифицируют таких экспертов, они понимают что они держат на высоком уровне стоимость работ за бюджетные деньги. Это огромные объемы. Если взять по бюджету нашего министерства, то это будет 12,1 миллиард гривен на капитальные расходы. Это собственно на строительство различных объектов (школы, садики, бассейны и тому подобное).

Представьте, если мы видим, что экспертная организация дает вывод – что такова стоимость работ, которая на самом деле меньше, то выгоду получает застройщик с заказчиком и есть люфт в бюджетных деньгах для коррупции

Те, кто этим занимается знает – этому может настать конец если начать серьезно заниматься экспертизой. Я выяснила, что нашими предшественниками было наработано постановление которое могло бы демонополизировать повышение таких экспертов, но все это остановилось в регуляторной службе. Куда добежали те, кому это надо было? Они хотели, чтобы повышали квалификацию через учебные заведения, а не саморегулирующиеся организации. Я это поддерживаю. Сейчас буду лоббировать, чтобы не было монополии по повышению квалификации таких экспертов чтобы это могли делать и учебные заведения, а не саморегулирующиеся организации. Ясно, что не всем это понравится. Здесь стоит менять подходы и в законодательстве. Правда, этим инициативам будет трудно пройти парламент, потому что там есть много представителей олигархических групп, которые будут делать все, чтобы не удалось усовершенствовать законодательство и устранить монополии на аттестацию таких экспертов в строительной отрасли.

Понимаю, что все группы людей, которые получают выгоду от существования такой системы экспертизы, что они имели. Возможность влиять на ДАБИ и получать разрешения, декларации и т. п

Это небольшое количество очень влиятельных и богатых людей. И они не желают жить по правилам, которые будут одинаковыми для всех. К примеру, ты застройщик – открываешь электронный кабинет, подаешь через него документы и получаешь информацию если есть замечания ты их исправил и подал снова документы.

Борьба с бюрократией

В строительной отрасли тот же электронный кабинет застройщика – это очень серьезные дерегуляционные вещи, когда мы упрощаем процедуры отношений между участниками строительного рынка и государством. У нас был 45-й приказ о порядке разработки проектной документации, который очень сдерживал огромное количество строек. В декабре 2019 года мы внесли изменения в этот приказ и убрали бюрократические препоны, которые мешали застройщикам получать разрешения на начало строительства

Опыт каких стран стоит перенять?

Реформы, которые мы можем делать отстраняют все эти монополии. Америка, Нидерланды, Словакия имеют серьезные системы баз данных на центральном уровне, где собирается вся сметная стоимость различного рода строительных работ. Проектные компании, когда что-то программируют через современные информационные технологии, то не только проектируют объект, но и берут информацию о стоимости его составляющих этих единых сметных баз, которые они покупают за деньги. Таким образом, они имеют информацию с рынка о стоимости и когда объект проектантом передается заказчику, он показывает сколько он будет жить, его стоимость на этапе строительства, эксплуатации и когда заканчивается жизненный цикл этого объекта, чтобы заменить его и во сколько можно оценить восстановительную его стоимость. Это и есть так называемые БИМ-технологии.

Но в Украине пока что строительная отрасль говорит "Мы за БИМ, но без стоимостной составляющей". Но ведь весь мир так живет, а определенные круги в Украине, получается, не заинтересованы в открытости информации о стоимости строительства (того же метра крыши, например). Для многих лучше, чтобы были эксперты, которые оценят стоимость строительства так, как им это надо

Какова ситуация с отоплением в Украине?

На самом деле, время от времени жалуются на холодные батареи не только в Донецкой и Луганской областях, а даже в Киеве. Иногда у нас случаются прорывы на магистралях – разные ситуации. Тепло в помещении зависит от того, насколько настроена внутридомовая система теплоснабжения или отопления к надлежащей эксплуатации.

Алена Бабак о последних решениях / Фото: Ростислав Лабенский

Но в этом году мы как правительство в очень короткий срок успели согласовать, скоординировать, принять необходимые постановления. Отдельные постановления, касающиеся расчетов за газ и тепло, надо было согласовывать с Международным Валютным Фондом, потому что они были в наших предыдущих меморандумах. Но мы все приняли – и те города которые в прошлый отопительный сезон очень долго были без тепла, которые получали тепло от ТЭЦ, – Кривой Рог, Северодонецк, Каменское – они запустились вовремя. Помните, в прошлом году у всех на слуху белая Смила? В этом году мы уже были готовы и успели провести решение через правительство, через Государственный резервный фонд, выделили средства государственной поддержки Смиле для того, чтобы она вошла в отопительный сезон своевременно.

Для нас был неожиданным вопрос управления двумя ТЭЦ в Новом Роздоле. Они имели полмиллиона гривен долгов за предыдущий отопительный сезон, за которые они не могли рассчитаться. Поэтому нам пришлось принимать ряд управленческих и организационных решений, чтобы начало холодов люди в Новом Роздоле и Новом Яворове Львовской области встретили с теплом. Это было для нас вызовом.

Большой вопрос касался и предприятий Донецкой и Луганской области, которые не могли получить номинации на газ от “Нафтогаза” за долги, которые образовались из-за структурных подразделений на неподконтрольных территориях. Предыдущие пять лет все закрывали глаза на то, что такие долги есть, и что предприятия просто в ручном режиме постоянно получали номинации вне правил. В этом году постановлением мы дали право этим предприятиям и “Нафтогазу” не считать долг по структурным подразделениям на неподконтрольной территории – и эти предприятия планово зашли в отопительный сезон, согласно принятым правительством постановлений. Считаю, что это результат слаженной работы всего Кабинета Министров – и я очень горжусь этим.

Как работает новая формула тарифов?

Речь идет об изменениях правил предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению, где мы дали право предприятиям теплоснабжения делать скидку потребителям в пределах утвержденного тарифа на тепло. В случае если тариф устанавливался на тепловую электроэнергию, там была заложена цена газа выше, чем фактически предприятие покупает этот газ у газоснабжающего предприятия.

Например, полная цена у газопоставляющих предприятий была примерно 8 тысяч 300 гривен и это при том, что в декабре она уже составила примерно 6 тысяч. Эта цена зависит от города. Мы понимаем, что в системе фиксированных цен на тепловую энергию наши предприятия теплоснабжения не имели такого инструмента как предоставление скидки. Но мы понимаем, что цена газа может колебаться. Поэтому мы сказали – в пределах тарифа, может эта цена дана в зависимости от условий хозяйствования и условий покупки газа может колебаться эта скидка быть предоставлена предприятием. Мы ввели рыночный подход к регулируемым предприятиям.

Сегодня мы мониторим ситуацию по Украине на 10 января 2020 года мы имеем информацию, что 130 предприятий теплоснабжения откорректировали платежки своим потребителям за декабрь. Это 123 города, 18 областных центров. Разный процент уменьшения платежек. Это зависит и от того какой была фактическая температура в том или ином населенном пункте. К примеру, в Херсоне произошло уменьшение стоимости на отопление на 2%, а в Виннице до 27%.

Люди же в своих платежках за январь увидят уменьшение начисления. Чтобы узнать есть ли такая скидка в том или другом пункте надо пойти на страницу органа местного самоуправления и увидеть есть ли скидка на тепло в вашем населенном пункте

Как продвигается реформа децентрализации?

Она происходит динамическими шагами. Это эволюционный путь Украины. В 2014 году он был запущен. И до прихода этого правительства было сделано очень много. Но когда мы пришли к власти, то увидели что прошло уже 5 лет как стартовал процесс добровольного объединения общин. И уже должны быть качественные изменения в том как завершить реформу местного самоуправления. У правительства было намерение активизировать процесс внедрения реформы децентрализации. Но еще в сентябре 2019 года мы получили наставление в виде указа президента о завершении процесса децентрализации до конца 2020 года. У нас был составлен жесткий план что мы делаем в этом аспекте.

Алена Бабак о развитии общин / Фото: Ростислав Лабенский

Только с сентября было создано 80 тергромад. Это очень хорошие темпы объединения. Перспективными планами охвачено более 90% территории Украины. 10% нам еще надо охватить в течение двух месяцев. Если за это время какие-то общины добровольно не объединятся, то мы на рассмотрение парламента будем предлагать закон, который определит общины которые пойдут на объединение с законом.

Мы уже подготовили к тому чтобы в объединенных общинах качественно предоставляли административные и социальные услуги. Есть стандарты, определенная сеть, то есть фактически инвентаризировали 115 тысяч объектов социальной и различной инфрастурктуры (школы, больницы, бассейны и т. д.). То есть все нанесено на карту Украины. Далее по этим стандартам смоделировано где должны быть школы, больницы. Это предложение, предоставляется органам местного самоуправления, чтобы они сами принимали решение.

Мы приближаемся к завершающему этапу реформы админтерустройства и формирование базы для развития способных общин

Кому неудобна деятельность министерства?

У министерства есть очень широкий круг ответственности. Думаю, что заинтересованными в том, чтобы дискредитировать мою деятельность, являются представители олигархических групп, которые относятся к сфере строительства.

Безусловно, я имею фамилии. Однако, сейчас я бы не называла их. Понимаю, кто стоит за теми или иными группами. Почему я называю их олигархическими? Потому что это люди, которые имеют деньги и имеют или имели власть. Эти люди сегодня недовольны тем, что политика министерства изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства. планировка территорий и архитектурно-строительного контроля.

Это те люди, которые до прихода этого правительства, например, получили разрешения на выполнение строительных работ еще по старым архитектурно-строительной инспекции, за того менеджмента. Они знают, что эти разрешения были выданы с нарушением градостроительных условий и ограничений, что, возможно, земельные участки, на которых будет со временем начато строительство, не соответствуют целевую назначению для того строительства, которое дано разрешения. Эти люди понимают, что придет время, когда им надо будет ставить заборы, рыть котлованы, и начнется бунт людей, активистов, движение против этих разрешений.

Они понимают, что мы, во-первых, знаем об этом (но просто все сейчас сидят тихонько), и что надо будет решать что-то. Более того, кое-кто уже видит, что мы уже аннулировали разрешения на начало строительства. Многим людям это не понравилось.

А я понимаю, что такие аннулирования могут быть и в дальнейшем. Как только начнется строительство, люди поднимутся и скажут: "Что это? Откуда это взялось?"Как было с двумя предыдущими строительными площадками, где мы аннулировали разрешения на строительство и фактически там был серьезный движение людей против таких строек. Они понимают – если все будет идти таким путем, разумеется им это не нравится. Люди уже инвестировали в эти участки и в эти разрешения.

С другой стороны, можно было бы сказать – вы инвестировали, однако жизнь и инвестиционные процессы продолжаются, поэтому надо смотреть на перспективу и ориентироваться на появление новых бизнес возможностей для законного строительства. К примеру, мы имеем мониторинг осовременивания градостроительной документации по регионам Украины. Согласно с этим документом, у нас нет планов зонирования (подробная информация где и что можно строить) в г. Киеве, Ивано-Франковске и Ужгороде.