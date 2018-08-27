Об объединении демократических сил и что делать украинцам, чтобы не голосовать "за гречку", – эк

Без объединения демократическим силам будет трудно одержать победу на предстоящих выборах как президента, так и парламента. Социологи считают, что голоса будут распылены, а потому качественных изменений в Украине не произойдет. Какой может быть платформа для объединения, 24 канал расспросил у политического эксперта Олеся Дония.

– За 27 лет украинцы могут сравнить и политические силы, и президентов. При условии выборов, конечно, не все удается делать. Общественная реформация пока не заметна. Только увеличение патриотизма.

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– А чтобы не брать "гречку", надо иметь другие жизненные принципы. Проблема украинцев – в нас самих. Нужно воспитать в себе новые качества, и уже под них "подобрать" политиков.

Власть нельзя использовать с целью личного обогащения – этого общество пока не понимает. А политики – это отражение общества.

* Об объединении демократических сил уже заявляет ряд политических деятелей. Один из них – народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов. Далее – его слова.

– Те же люди снова и снова при власти. С чего мы взяли, что они изменятся? В 1991 году мы имели шестую экономику в мире. А сегодня мы боремся за введение моратория на вывоз леса-кругляка. Потому что мы стали сырьевым придатком. В том числе источником дешевой рабочей силы. Раньше ехали на заработки и возвращались. А сейчас – забирают семьи.

– Поэтому перезагрузка страны – это то, без чего мы можем потерять Украину. Необходимо объединение всех демократических сил, которые исповедуют одинаковые европейские ценности. Это и вступление в ЕС и НАТО, что мы должны были сделать еще после Оранжевой революции. И тогда мы бы не потеряли Крым – российские войска не решились бы вступить на нашу территорию. Это и эффективная борьба с коррупцией: чтобы пришел инвестор и не боялся, что его деньги отберут.

* Речь шла об объединении с политической силой Анатолия Гриценко.

Как провести объединение демократических сил и избежать распыления – смотрите в интервью.