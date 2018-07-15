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Обаятельная Настя Каменских засветила стильные наряды в Эстонии

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Настя Каменских засветила стильные наряды в Эстонии
Настя Каменских засветила стильные наряды в Эстонии / Фото из соцсетей

Настя Каменских, которая недавно начала сольную карьеру под псевдонимом NK, очаровала летними снимками с эстонского Таллинна.

Популярная украинская певица умеет поразить своих поклонников в Instagram. Звезда то экспериментирует со своей внешностью, то скрывает свою помолвку с неизвестным мужчиной. Теперь же на отдыхе в солнечной Калифорнии Настя Каменских подогрела слухи о романе с экс-коллегой Потапом, сфотографировавшись с ним в США.

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Но не успели поклонники обсудить свои предположения о загадочном женихе и отдыхе с Потапом, как артистка отправилась в Таллинн. В столице Эстонии Настя Каменских показала несколько волшебных "луков". В частности, звезда сделала счастливое селфи в голубой майке, поверх которой надела белую рубашку.

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Кроме этого, Настя Каменских позировала перед камерой в черных брюках, футболке и объемной куртке. Свой образ она дополнила кроссовками. Однако не это привлекло внимание ее поклонников, а вопрос, кто выступил фотографом этих фотографий. Однако ответа они так и не получили.

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Настя Каменских Эстония
Источник: 24 Канал
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